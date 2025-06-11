TBMM ve Belediyelerde Kritik Toplantılar ve Duruşmalar Günü

09.30- 10.30- TBMM'de Yeni Yol, İYİ Parti grup toplantıları yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ANKARA)

10.00- CHP'li belediyelere yönelik son operasyonda tutuklanan ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin yerine başkan vekili seçilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - İSTANBUL)

10.00- TÜİK, 2024 yılı kütüphane istatistiklerini yayınlayacak. (ANKARA)

10.30 - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlamasıyla tutuklu yargılandığı davada ilk kez hakim karşısına çıkacak. Duruşma, Silivri'deki Marmara Cezaevi duruşma salonunda görülecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

13.30- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için Fatih Sergi Salonu'nda taziyeleri kabule devam edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / MANİSA)

18.30- TİP, SOL Parti, EMEP, EHP VE KESK üyeleri, " Filistin'de ablukaya, işgale son" sloganıyla ABD Büyükelçiliği önünde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…