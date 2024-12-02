(TBMM) - TBMM'ye dört milletvekiliyle ilgili dokunulmazlıklarının kaldırılması istemiyle fezleke sunuldu.
CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, DEM Parti Mardin Milletvekili Kamuran Tanhan, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban ve bağımsız İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un yasama dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.
Fezlekeler, Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan karma komisyona iletildi.
Son Dakika › Güncel › TBMM'ye 4 Milletvekili İçin Fezleke Sunuldu - Son Dakika
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