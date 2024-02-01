TCDD, Ergene\'deki Hemzemin Geçidin Kapatılmasını İstemiş

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TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde trenin çarptığı minibüsteki 7 kişinin ölümünden 3 ay önce, TCDD'nin Tekirdağ Valiliği'ne yazı göndererek hemzemin geçidin kapatılmasını istediği ortaya çıktı. Yazıda, "Söz konusu hemzemin geçitte yönetmelikte belirtilen 30 metre güvenlik mesafesi sağlanamadığından sürekli olarak kazalar meydana gelmekte olup, yönetmelik gereği TCDD tarafından yapılacak başka bir işlem kalmamıştır" denildi.

Velimeşe Mahallesi'nde 4 Eylül 2021'de Kapıkule- Halkalı seferini yapan yük treni, hemzemin geçitte kapalı bariyerlerin arasından geçmeye çalışan Bilal Küllü'nün kullandığı 59 ADJ 755 plakalı ve fabrika işçilerinin taşındığı minibüse çarptı. Kazada Suzan Aksoy, eşi Halil Aksoy, Nebibe Korkmaz, Cangül Akın, Hülya Dinçkol, Yaşar Yüce, Nusret Açıkgöz yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı. Minibüs şoförü Küllü'nün tutuklanmasının ardından İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Ulaştırma Birimi'nden Prof. Dr. Zübeyde Öztürk, Öğretim Görevlisi Dr. Adem Faik İyinam ve Öğretim Görevlisi Dr. Nurbanu Çalışkan Özüer'den oluşan bilirkişi heyetinin hazırladığı raporda Küllü 'asli', TCDD ve Karayolları Genel Müdürlüğü yerel idaresi ise 'tali' kusurlu bulundu. Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, minibüs şoförü Küllü'nün kazada ölen 7 kişi için ayrı ayrı 'olası kastla öldürme' suçundan 20'şer yıla kadar olmak üzere 140 yıl, yaralanan 5 kişi için de ayrı ayrı 'basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek derecede kasten birden fazla kişiyi yaralama' suçundan 5'er yıla kadar olmak üzere 25 yıl hapsi istendi.

'KEŞKE BEN ÖLSEYDİM'

Toplam 165 yıl hapsi istenen sanık Bilal Küllü, Çorlu 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 4'üncü duruşmaya SEGBİS ile katıldı. Ölenlerin yakınları, yaralılar ve avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada mahkeme başkanı, Küllü'den son savunmasını istedi. Küllü, "Çok üzgünüm. Bunu bilerek yapmadım. Hepsi kardeşim ve beni kimse uyarmadı. Çok üzgünüm, keşke ben ölseydim. Defalarca oradan geçtiğimi söyleseler de geçmedim. Kimsenin tırnağına zarar gelmesini istemem. Hakkımda şikayet olsaydı; şirket, elimden anahtarı alırdı. Herkese yardımcı olurdum. Keşke evden çıkmasaydım; merdivenlerden düşüp, ölseydim" dedi. Savcının mütalaasının ardından mahkeme heyeti, Bilal Küllü'ye daha önce sabıkası bulunmaması nedeniyle olası kastta indirim uyguladı. Mahkeme, Küllü'yü ölen 7 kişi ve yaralanan 5 kişi için toplam 152 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırdı. Küllü'nün cezası, İstinaf Mahkemesi'nce onandı.

TCDD: HEMZEMİN GEÇİT KAPATILSIN

Kazadan 3 ay önce 1 Haziran 2021 tarihinde TCDD 1'inci Bölge Müdürlüğü Demiryolu Bakım Servis Müdürlüğü'nün, Tekirdağ Valiliği ile Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Ergene Belediye Başkanlığı'na bir yazı göndererek, hemzemin geçidin kapatılmasını istediği ortaya çıktı. Yazıda, "Velimeşe'de bulunan hemzemin geçidin 2020 yılına ait seyir momenti katsayısının 141.420 olması nedeniyle 'demir yolu hemzemin geçitlerinde alınacak tedbirler ve uygulama esasları' hakkındaki yönetmeliğinin 3'üncü maddesinin 2'nci bendi, 'seyir momenti 30 bin katsayısını geçen hatlarda hemzemin geçit açılamaz, alt veya üst geçit yapılır' hükmü ile aynı yönetmeliğinin, 'ana taşıt yoluna bağlı tali yol üzerindeki demir yolu hemzemin geçitlerde, araç sonlarının taşıt yolu veya demir yolu üzerinde tehlike yaratmaması için geçide bağlı taşıt yolu uzunluğunun güvenlik çizgisinden itibaren mesafesi en az 30 metredir' hükmünü sağlayamaması nedeniyle hemzemin geçidin kapatılması gerekmektedir. Söz konusu hemzemin geçitte yönetmelikte belirtilen 30 metre güvenlik mesafesi sağlanamadığından sürekli olarak kazalar meydana gelmekte olup, yönetmelik gereği TCDD tarafından yapılacak başka bir işlem kalmamıştır. Bu sebep ile olabilecek yeni kazalardan teşekkülümüz sorunlu olmayacaktır. Sonuç olarak yeni kazaların yaşanmaması ve demir yolu ile kara yolu trafik emniyeti gereği 'demir yolu hemzemin geçitlerinde alınacak tedbirler ve uygulama esasları' hakkında yönetmelik gereği Km: 141+866'daki hemzemin geçidin valilik makamınızca kapatılması hususunda bilgi ve gereğini arz ederiz" denildi.

Tekirdağ Valiliği'nin hemzemin geçidin kapatılması yönündeki yazı üzerine komisyon kurup, çalışmalara başladığı ancak bu süreçte kazanın meydana geldiği belirtildi. Kazanın yaşandığı hemzemin geçidin ise henüz kapatılmadığı görüldü.

'7 VATANDAŞIMIZ HAYATTAN KOPARILDI'

Kazada hayatını kaybeden Suzan ve Halil Aksu çiftinin avukatı Güney Şahin, TCDD'nin kazadan 3 ay önce hemzemin geçidin kapatılması için Tekirdağ Valiliği'ne yazı gönderdiğini belirterek, "Maalesef valilik makamı, yazının gereğini yerine getirmemiş. Bu yazıdan 3 ay sonra bu elim kaza meydana geliyor. Yazının gereği yerine getirilmiş olsaydı, bu hemzemin kapatılsaydı, şu an müvekkilimin annesi, babası ve diğer vatandaşlarımız yaşayacaktı. Bir kişinin, kurumun ihmali yüzünden 7 vatandaşımız hayattan koparıldı, 5 kişi ağır şekilde yaralandı. İnsanlar artık hayatlarına eskisi gibi devam edemiyor. Geride kalanlar var; hüzün dolu bir tablo" dedi.

'VALİLİK MAKAMI SESSİZ KALIYOR'

Şahin, hemzemin geçitlerin kapatılma yetkisinin valiliklerde olduğunu belirterek, "Buradaki hemzemin geçit, belirtilenden fazla araç geçişine sahip. Dolayısıyla zaten TCDD, bunu bildiği için bu yönetmeliklerin en son çıkardığı mevzuatta uyumlu bir süre verildi. Bu süre de geçti ve bu sürede kazadan hemen önce doldu. Verilen süre içerisinde de bu eski hemzemin geçitler, mevzuata uygun hale getirilmedi. TCDD kurumu da valilik makamına hemzemin geçit işletmesinin yönetmeliği uygun olmadığından buraya bir alt geçit veya bir üst geçidin yapılması zorunlu olduğundan burayı kapatın diye bildiriyor. Ama valilik makamı sessiz kalıyor, yazının gereğini yerine getirmiyor. Yönetmelik gereği üzerinde olan sorumluluğu, hemzemin geçidi kapatması gerekirken; kapatmamasından kaynaklı olarak sonuçta kaza meydana geliyor" diye konuştu.