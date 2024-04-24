TCG İSTANBUL: Türkiye\'nin En Yüksek Yerlilik Oranına Sahip Savaş Gemisi Basına Tanıtıldı

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HABER-KAMERA: HAKAN KAYA

(İSTANBUL) Türkiye'nin en yüksek yerlilik oranına sahip savaş gemisi TCG İSTANBUL fırkateyni, demirli bulunduğu MSB İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda basın mensuplarına gezdirildi. Son teknolojik yerli silah ve sensörlerle donatılan TCG İSTANBUL fırkateyni dosta güven düşmana korku veriyor. Tersane Komutanı Tuğamiral Recep Erdinç Yetkin, TCG İSTANBUL fırkateyninin yüzde 80 yerlilik oranına sahip olduğunu belirterek, "Tek eksik noktamız olan ana tahrik sistemleri yani makinaları da büyük bir gayretle millileştirme yolunda devam ediyoruz." dedi.

Fikri mülkiyet hakları ile tasarım ve performans sorumluluğu Milli Savunma Bakanlığı'nda, tasarımı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (DZKK) Dizayn Proje Ofisi'nde, yapımı ise İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştirilen istif sınıfı fırkateyn projesinin ilk gemisi TCG İSTANBUL fırkateyni, son teknolojik yerli silah ve sensörlerle donatılmış durumda. 19 Ocak 2017 tarihinde MSB İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda yapımına başlanan, 23 Ocak 2021'de denize indirilen ve 19 Ocak 2024 tarihine de hizmete giren TCG İSTANBUL Fırkateyni basın mensuplarına gezdirildi.

İlk olarak basın mensuplarına Dizayn Proje Ofisi'nde yerli ve milli gemilerin proje ve yapılış aşamaları anlatıldı. Ardından da gemilerin yapımı ve modernizasyonunun yapıldığı alanlar gezdirildi.

"YAKLAŞIK BİR AY İÇİNDE TAMAMIYLE DONANMAMIZA KATILMASINI BEKLİYORUZ"

Basın mensuplarına gemi hakkında açıklama yapan Tersane Komutanı Tuğamiral Recep Erdinç Yetkin, "Şu anda rıhtımımızda iki adet gemimiz var. Bunlardan bir tanesi 515 borda numaralı ilk milli fırkateynimiz TCG İstanbul. Hemen sağ tarafta ise Pakistan MİLGEM Korvet projesinin ilk gemisi PNS Babur korvetini görmektesiniz. Her iki gemimizi de teslim ettik. Açık işlem maddelerinin ve eğitim faaliyetlerinin tamamlanmasını bekliyoruz. Geçtiğimiz hafta içerisinde PNS Babur, atış testlerinden de büyük bir başarıyla geçti ve ilk atışta hedefini başarıyla vurduğunu ifade etmek isterim. TCG İstanbul gemimizin de eğitimleri büyük bir hızla devam etmektedir. Mavi vatanımızda görev yapmaya hazırdır. TCG İstanbul, gelişmiş komuta kontrol sistemleriyle, etkin komuta kontrol sistemleri ve artan sensör ve silahlarıyla çok etkin bir vuruş gücüne sahip olacaktır. Deniz Kuvvetlerimize çok önemli bir yetenek kazandıracağını değerlendiriyorum. Yüzde 80 yerlilik oranına sahiptir. Tek eksik noktamız olan ana tahrik sistemleri yani makinaları da büyük bir gayretle millileştirme yolunda devam ediyoruz. Milli Savunma Bakanlığımızın gayret ve destekleriyle inşallah bunda da adım adım hedefe doğru ilerlemekteyiz. 23 Ocak 2021 tarihinde denize indirilen İstanbul fırkateynimiz 19 Ocak 2024 tarihi itibariyle de teslim edilmiştir. Şu anda testlerden kalan açık işlem maddelerinin giderilmesi, eğitim faaliyetlerine devam ediyoruz. Yaklaşık 1 ay içerisinde tamamıyle donanmamıza katılmasını bekliyoruz"

TCG İSTANBUL HAKKINDA

TCG İSTANBUL, MİLGEM projesi çerçevesinde % 80 yerlilik oranı ile İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda inşa edilmiş olan İSTİF sınıfı firkateynlerin ilk gemisi ve yerli imkanlar ile üretilen ilk firkateyndir.

TCG İSTANBUL, ana görev fonksiyonları Hava Savunma Harbi, Denizaltı Savunma Harbi ve Suüstü Savunma Harbi olan çok amaçlı bir fırkateyndir.

TCG İSTANBUL, Deniz Kuvvetleri'nin, Deniz Kuvvetleri Araştırma Merkezi Komutanlığı ve HAVELSAN tarafından ortaklaşa geliştirilen, modern ve son teknoloji ürün olan Ağ Destekli Veri Entegre Savaş Yönetim Sistemi (ADVENT) ile entegre olarak, ROKETSAN A.Ş. tarafından geliştirilen; Satıhtan Satıha Atılan ATMACA Güdümlü Mermisi, Milli Dikey Lançer Atım Sistemi ile Satıhtan Havaya Atılan HİSAR-D Güdümlü Mermisi, ASELSAN A.Ş tarafından geliştirilen; CENK 3 Boyutlu Arama Radarı, AKREP Atış Kontrol Radarı, Elektronik Harp Sistemi ve GÖKDENİZ Yakın Hava Savunma Sistemleri ile donatılmış durumda.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından verilen bilgiye göre gemideki Aktif Sensörler ise şöyle:

CENK 3 Boyutlu Arama Radarı (Milli Sistem)

VISION MASTER Seyir Radarı

ALPER-P LPI S/Ü Gözetleme Radarı (Milli Sistem) *FERSAH Sonarı (Milli Sistem)

Akrep Atış Kontrol Radarı (Milli Sistem)

AHTAPOT Elektro Optik Dayrektör (Milli Sistem)

Gemideki Pasif Sensörler;

Elektronik Harp Süiti (Milli Sistem)

*IFF Sistemi (Milli Sistem)

Lazer İkaz Sistemi (Milli Sistem)

Torpido Karşı Tedbir Sistemi (Milli Sistem)

TSK X-BAND Uydu Muhabere Sistemi (Milli Sistem)

Gemideki Silah Sistemleri;

76 mm. Süper Rapid Top,

HİSAR-D RF Güdümlü Mermisi (Milli Sistem)

Milli Dikey Atım Lançer Sistemi (Milli Sistem)

Torpido Kovan Sistemi (Milli Sistem)

*25 mm. Stabilize Makineli Tüfek (Milli Sistem)

Kalkan Çaf Sistemi (Milli Sistem) *ATMACA Güdümlü Mermisi (Milli Sistem) * GÖKDENİZ YHSS (Milli Sistem)

HIZIR TKAS Sarf Edilebilir Dekoy (Milli Sistem)