Tcg Kınalıada Korveti, İzmir'den Japonya'ya Gitmek İçin Yola Çıktı

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HABER: FATİH ÖZKILINÇ KAMERAMAN: KERİM UĞUR

Türkiye ile Japonya arasındaki ilişkilerin tesisinin yüzüncü yılı ve Ertuğrul Fırkateyni'nin Japonya Seyri'nin 134'üncü yıl dönümünde TCG Kınalıada (F-514) Korveti Japonya'ya gitmek üzere yola çıktı.

8 Nisan-19 Ağustos 2024 tarihleri arasında yaklaşık 4,5 ay sürecek TCG Kınalıada'nın seyri kapsamında Türk Deniz Kuvvetlerinin görünürlüğünü artırmak, milli platformları tanıtmak ve liman ziyareti icra edilecek ülkeler ile ikili ilişkileri geliştirmek amaçlanıyor. TCG Kınalıada'nın seyri öncesi İzmir Foça Deniz Üs Komutanlığı'nda gerçekleştirilen törene Güney Deniz Saha Komutanı Tümamiral Yalçın Payal, Amfibi Görev Grup Komutanı Tuğamiral Serhat Sözbir, Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanı Tuğamiral İbrahim Özdoğan, Batı Görev Grup Komutanı Tuğamiral Koray Vural ve TCG Kınalıada personelinin aileleri katıldı.

Törende konuşan TCG Kınalıada Komutanı Deniz Yarbay Serkan Doğan, Ertuğrul Fırkateyni'nin 134 yıl önce çıktığı seyri anlatarak "Japonya ve Türkiye'nin birbirlerine yakınlaşmasını sağlayan çeşitli araştırma ve incelemelere neden olan ve kültürel ilişkilerin gelişimine katkıda bulunan Ertuğrul Fırkateyni, Japonya ile dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin geliştirilmesi intikal rotalarında icra edilen liman ziyaretlerinde sancak varlık gösterilmesi ve Japonya'ya iade-i ziyaret maksadıyla 14 Temmuz 1889 tarihinde Miralay Osman Bey komutasında İstanbul'dan hareket etmiştir. Osmanlı Devleti tarihinin en uzun seyirlerinden birine çıkan Ertuğrul Fırkateyni, 14 ay boyunca her türlü deniz ve hava şartlarına göğüs gererek, salgın hastalıklar, idari, teknik ve lojistik güçlükleri sinelerine çekerek, kendilerine verilen vazife uğruna, büyük fedakarlıklarla 11 ay sonra 7 Haziran 1890 tarihinde Yokohama/Japonya limanına intikal etmiş ve görkemli törenler ile karşılanmıştır" diye konuştu.

Doğan sözlerine şöyle devam etti:

"Deniz Kuvvetleri olarak, daha önce 1990 ve 2000 yıllarında TCG Turgutreis, 2011 yılında TCG Gemlik, 2015 yılında TCG Gediz Fırkateyni ile Ertuğrul'un izlediği rota ve limanları da kapsayacak şekilde 134 gün süre ile yaklaşık 27 bin deniz mili mesafe gidilerek icra edilecek görev süresince TCG Kınalıada dünya denizlerinde sancak varlık göstererek Türk dış politikasını desteklemek ziyaretleri liman ile maksadıyla yapacağı geliştirilmesine ve yeni ilişkilerin tesis edilmesine katkı sağlayacaktır. Toplam 20 ülkede yapılacak 24 liman ziyaretinden istifade ile ziyaret edilecek ülke Deniz Kuvvetleriyle eğitimler icra edilecek. 1-10 Ağustos 2024 tarihleri arasında CTF 151'e direk destek sağlanacak, Türk Savunma Sanayi firmaları tarafından geliştirilen gemimizde bulunan yerli silah/sistemlere yönelik tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri düzenlenecek, karşılıklı bilgi ve tecrübe aktarımı yapılacak. Askeri ve mülki makamlara resmi ziyaretlerde bulunulacak. TCG Kınalıada halkın ziyaretine açılacaktır. Türkiye'ye binlerce mil mesafe uzaklıktaki ebedi istirahatgahlarında ziyaret edecek, hatıralarını anacağız, yanımızda götürdüğümüz vatan toprakları ile duydukları vatan hasretlerini hafifleteceğiz bir nebzede olsun. Modern Türkiye Cumhuriyeti'nin, Türk Deniz Kuvvetleri'nin tanıtımını yapacak, vatan, bayrak, Atatürk ve deniz aşkıyla şanlı bayrağımızı dalgalandıracağız. Türk Bahriyesinin geldiği noktayı ve sahip olduğu imkan kabiliyetleri sergileyeceğiz".

"TCG KINALIADA'YI ÖNEMLİ DİPLOMATİK FAALİYETLERİ İÇEREN BİR GÖREVE UĞURLUYORUZ"

Batı Görev Grup Komutanı Tuğamiral Koray Vural ise konuşmasında Türk Deniz Kuvvetleri'nin dünya barışına katkıda bulunmak ve Türkiye'nin denizlerdeki hak ve menfaatlerini korumak maksadıyla, farklı bölgelerde önemli görevler icra ettiğini belirterek şunları kaydetti:

" Denizcilik, bilhassa harp gemilerinde görev yapmak çok meşakkatli ve çok zordur. Türk denizcileri yüreklerindeki vatan ve millet aşkıyla çok önemli görevleri her türlü zorluğa karşı, büyük bir disiplin ve başarı ile yerine getirmekte, tarihe damga vuran büyük türk denizcilerinin, Barbaros'ların, Turgutreis'lerin, Kemal Reis'lerin, Oruç Reislerin, Piri Reislerin rotasında giderek, onlara layık olduklarını göstermekte, çıktıkları her seyirden büyük başarılara imza atarak dönmektedir. Türk denizcileri, Barbaros'un 'Denizlere hakim olan cihana hakim olur' düsturunun takipçisi ve ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'zafer zafer benimdir diyebilenindir başarı ise 'başaracağım diye başlayarak sonunda 'başardım diyebilenindir' anlayışına sahip yılmaz savaşçılardır. Deniz kuvvetleri yurt savunmasının olduğu kadar, dış politikanın da çok önemli bir unsurudur. BugünTCG Kınalıada'yı son derece önemli diplomatik faaliyetleri içeren bir göreve uğurluyoruz."

Konuşmaların ardında TCG Kınalıada, törenle Foça Leventler Limanı'ndan yola çıktı. TCG Kınalıada'nin ilk durağı Suudi Arabistan'ın Cidde kendi olacak.