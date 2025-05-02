- TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Yıldırım, KKTC Meclis Başkanı Öztürkler ile bir araya geldi

LEFKOŞA - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

TDT Aksakallar Konseyi'nin KKTC temasları sürüyor. KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım ve beraberindeki heyeti ile bir araya geldi. Meclis yeni hizmet binasında gerçekleşen görüşmede, TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, Azerbaycan Aksakalı Hasan Hasanov, Kazakistan Aksakalı İkram Adırbek, Kırgızistan Aksakalı Apas Dzhumagulov, Özbekistan Aksakalı Sadıkcan Turdiyev ve KKTC Aksakalı İsmail Bozkurt da yer aldı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Öztürkler, heyeti KKTC'de ağırlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Burada sizleri görmekten büyük onur ve gurur duyuyorum" dedi.

Türk Devletleri Teşkilatı'na bağlı Ak Sakallar Konseyi'nin toplantısının KKTC'de yapılmasının büyük bir anlam taşıdığını vurgulayan Öztürkler, "Bu organizasyonu, Güney Kıbrıs'a ve dünyaya açık bir mesaj olarak görüyorum" ifadelerini kullandı.

"Biz, Türk Dünyası'nın KKTC'ye olan inancını çok iyi biliyoruz"

Öztürkler, bazı Türk devletlerinin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin konsolosluk açma girişimlerinin farklı yönlere çekilmeye çalışıldığını hatırlatarak, "Biz, Türk Dünyası'nın KKTC'ye olan inancını, gönül bağımızı ve birlikteliğimizi çok iyi biliyoruz. Aynı ecdadın torunlarıyız, aynı dili konuşuyoruz, aynı bayrağı taşıyoruz" diye konuştu.

Öztürkler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda KKTC'nin tanınması yönünde yaptığı çağrılara dikkat çekerek, "Sayın Erdoğan, 3 kez arka arkaya KKTC'nin tanınmasını ve KKTC ile ekonomik, siyasi ve diplomatik iş birliklerinin geliştirilmesini dünya kamuoyuna ilan etmiştir. Bu bizim için tarihi bir çağrıdır" dedi.

Öztürkler, KKTC'nin 2022 yılında TDT'ye gözlemci üye olarak kabul edilmesinin önemine değinerek, tam üyeliğe yükselmesi için sürecin devam ettiğini belirtti. Öztürkler, "İnşallah, sizlerin destekleri ve Anavatanımızın çabalarıyla KKTC'yi tam üyelik noktasına taşıyacağız" şeklinde konuştu.

"KKTC, hak ettiği özgürlüğü mutlaka kazanacaktır"

Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım da, KKTC'nin Türk Dünyası içindeki yerinin güçlenmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bugün burada kritik gelişmeler yaşanıyor. KKTC'yi itibarsızlaştırmaya yönelik bazı girişimlerle karşı karşıyayız. Ancak unutulmamalıdır ki, bu girişimlere verilecek en güçlü yanıt, Türk Devletleri Teşkilatı Ak Sakallar Konseyi'nin KKTC'de toplanarak birlik mesajı vermesidir" ifadelerini kullandı.

Yıldırım, KKTC'nin TDT'ye gözlemci üye olduğunu hatırlatarak, bu statünün KKTC'nin yalnız olmadığını ve Türk Dünyası ile güçlü bağlara sahip olduğunu gösterdiğini belirtti. Doğu Akdeniz'in Türk Dünyası için kritik bir merkez olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Türk Devletleri olarak bir arada daha güçlüyüz ve geleceğe emin adımlarla ilerliyoruz. KKTC, bu coğrafyanın önemli bir parçasıdır" diye konuştu.

"Türk askerinin KKTC'deki varlığı ise sorgulanamaz"

Aksakallar Konseyi Başkanı Yıldırım, KKTC'nin haksız izolasyonlar ve ambargolar nedeniyle yıllardır mağdur edildiğini hatırlatarak, "Bugün dünden daha güçlüyüz, yarın bugünden daha güçlü olacağız. Gerçekler güneş gibidir, balçıkla sıvanmaz. KKTC, hak ettiği özgürlüğü mutlaka kazanacaktır" dedi.

Son dönemde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin KKTC ve Türkiye'yi hedef alan söylemlerine karşılık olarak Yıldırım, "KKTC, Türk Dünyası'nın kopmaz bir parçasıdır. Türkiye'nin garantörlüğü KKTC'de tartışılmaz. Türk askerinin KKTC'deki varlığı ise sorgulanamaz" diyerek net bir mesaj verdi.

Konuk heyet daha sonra Meclis Genel Kurulu'nu gezdi.