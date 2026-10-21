TDT Gençlik ve Spor Bakanları 10. toplantısı Kırgızistan\'da düzenlendi

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gençlik ve Spor Bakanları 10. Toplantısı Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlendi.

Kırgızistan Kültür, Enformasyon ve Gençlik Politikası Bakanı Mirbek Mambetaliyev'in başkanlığında düzenlenen toplantıya, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İndira Hacıyeva, Özbekistan Gençlik İşleri Ajansı Müdürü Alişer Sadullayev, Kazakistan Kültür Bakanlığı Gençlik ve Aile İşleri Komitesi Başkanı Kayrat Kambarov, Özbekistan Spor Bakanı Danışmanı Şerifjon Muminjanov, Kırgızistan Beden Kültürü ve Spor Devlet Ajansı Müdürü Urmat Asanbaev, Kazakistan Turizm ve Spor Bakanlığı Uluslararası İşbirliği Dairesi Müdürü Bakhniyaz Karaşina ve TDT Genel Sekreter Yardımcısı Nuri Guliyev katıldı.

Türk dünyasındaki gençlerin birliğini güçlendirmek, ortak projeler geliştirmek, spor alanındaki işbirliğini artırmak ve gençlik politikaları arasında tecrübe paylaşımı sağlamak amacıyla düzenlenen toplantıya katılan heyet temsilcileri, ortak projeler ve gençlik politikaları üzerine değerlendirmelerde bulundu.

"Birlikte çalışma irademizin en güzel göstergesi"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, burada yaptığı konuşmada, Türk dünyasındaki birlikteliğin önemine vurgu yaparak "On yıl önce başlayan bakanlar toplantılarımızın bugün ulaştığı nokta, birlikte çalışma irademizin en güzel göstergesidir. Güçlü bir Türk dünyasının teminatı, birbirini tanıyan, birlikte üreten ve ortak değerlerine sahip çıkan gençlerimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle, 10. Bakanlar Toplantımızın Türk dünyasının gençleri ve sporcuları için hayırlı sonuçlara vesile olmasını diliyorum." dedi.

Başta ev sahibi Kırgız Cumhuriyeti makamları olmak üzere, Teşkilat Sekretaryasına ve toplantının düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Bak, "Birliğimiz, beraberliğimiz ve kardeşliğimiz daim olsun." diye konuştu.

"Gençlik kamplarındaki tecrübemizi diğer soydaş ülkelerle paylaşmak istiyoruz"

Bakan Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin gençlik kampları düzenleme alanında önemli tecrübeye sahip olduğunu belirterek bu tecrübeyi soydaş ülkelerle paylaşmak istediklerini kaydetti.

"Türk dünyasının genç nüfusu ve sahip olduğu büyük potansiyelin bizlere sunduğu önemli imkanları gençlerimiz için yeni fırsatlara dönüştürmek, hepimizin sorumluluğudur." diyen Bak, son dönemde üzerinde durulan Gençlik Platformunun 3. Genel Kurulu'na Ankara'da ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını vurguladı.

2027 Türk Dünyası Üniversite Spor Oyunları Türkiye'de

Bak, Türkiye'nin gelecek yıl 4. Türk Dünyası Üniversite Spor Oyunlarına ev sahipliği yapacağını duyurdu.

Bayburt ve Erzurum'un evsahipliğinde düzenlenmesi planlanan 4. Türk Dünyası Üniversite Spor Oyunları'nın 2027 Temmuz'da düzenlenmesi için hazırlıkların sürdüğünü belirten Bak, bu önemli organizasyonun genç sporcular arasındaki dostluk ve dayanışmayı daha da güçlendireceğine olan inancını dile getirdi.

Ayrıca, Azerbaycan'ın girişimiyle hayata geçirilen "Herkes İçin Yüzme Projesi"ne Türkiye'nin katkı sunduğunu belirten Bak, "Ülkemizde yürüttüğümüz 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi'nin bir devamı mahiyetinde gördüğümüz "Herkes İçin Yüzme Projesi"ne Türkiye olarak üç yıldır aktif katılım sağlıyoruz. Federasyonlarımız arasındaki işbirliğinin kalıcı yapılara dönüşmesi bizleri memnun ediyor." ifadelerini kullandı.

Bak, satranç federasyonlarının girişimiyle kurulan Türkçe Konuşan Ülkeler Satranç Birliği'nin Birinci Genel Kurulu ile Şampiyonası'nın 2026 Aralık ayında Gaziantep'te başarıyla yapıldığını vurgulayarak bunda emeği geçenleri tebrik etti.

Bakan Bak, Türkiye'nin girişimleriyle başlatılan Türk Devletleri Bisiklet Birliğinin kurulmasını üye ülkelerinin spordan sorumlu bakanlıkları ve bisiklet federasyonlarının desteklediğini görmekten memnuniyet duyduklarını da ifade etti.

Dünya Göçebe Oyunları ve geleneksel sporlar

Bak, Kırgızistan'ın ev sahipliğinde bu yıl düzenlenen 6. Dünya Göçebe Oyunları'nın, geleneksel sporların yaşatılması ve kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılması açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kırgızistan ziyareti kapsamında açılış törenine katılmasının, bu organizasyona verilen önemin güçlü bir göstergesi olduğunu vurgulayan Bak, Bilal Erdoğan'ın başkanlığındaki Dünya Etnospor Birliğinin çalışmalarını da takdirle karşıladıklarını ifade etti.

Bak, 2028 yılında 7. Dünya Göçebe Oyunları'na ev sahipliği yapmak için aday olan Tataristan'ın başkenti Kazan'ı??????? gönülden desteklediklerini ve bu tür uluslararası organizasyonların çeşitli ülkelerde düzenlenmesinin, oyunların marka değerini artıracağına inandıklarını dile getirdi.

"Bir sonraki toplantımız Türkiye'de"

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, gelecek yıl Türk Devletleri Teşkilatı 11. Gençlik ve Spordan Sorumlu Bakanlar Toplantısı'nı Türkiye'de düzenlemekten ve konuk bakanlar ve genç sporcuları Türkiye'de ağırlamaktan büyük mutluluk duyacaklarını kaydetti.

Konuşmasında Türk Devletleri Teşkilatının önemine de dikkati çeken Bak, Türkiye'nin, 29-30 Ekim tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek TDT 13. Zirvesi'nde Dönem Başkanlığını devralmaya hazırlandığını söyledi.

Bu sorumluluğu Türk dünyasındaki dayanışmayı güçlendirmek için önemli bir fırsat olarak gördüklerini vurgulayan Bak, Dönem Başkanlığı süresince gençlik ve spor alanındaki çalışmalara öncelik vermeye devam edeceklerini belirtti.

"Küresel barış", "Gazze" ve "KKTC" vurgusu

Bakan Osman Aşkın Bak, gençlik ve spor alanındaki çalışmaların temelinde barış, dostluk ve dayanışmanın bulunduğunu belirterek dünyadaki çatışmaların bu değerlerin önemini daha da artırdığına dikkati çekti.

Gazze'de yaşanan insani drama vurgu yapan Bak, İslam Dünyası Gençlik Başkenti seçilen Konya'da 'Evimiz Evinizdir' anlayışıyla Filistin Milli Futbol Takımı ile Konyaspor arasında düzenlenen dostluk maçıyla Filistinli sporcuların ve halkın yanında olduklarını gösterdiklerini ifade etti.

Konuşmasında ayrıca Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türkü soydaşlarla dayanışmanın sürdüğünü belirten Bak, gözlemci üye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) teşkilatın gençlik ve spor faaliyetlerinde etkin biçimde yer almasını arzu ettiklerini sözlerine ekledi.