Tecavüze Uğrayan Kadına Haksız Tahrik İndirimi - Son Dakika
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Tecavüze Uğrayan Kadına Haksız Tahrik İndirimi

Sonay Aslaner, tecavüz eden adamı öldürmekten 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

16.09.2024 10:48
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HABER: ESRA TOKAT

(ANKARA) - Sonay Aslaner "kendisine tecavüz eden, kızını da tecavüz etmekle tehdit ettiğini" iddia ettiği erkeği öldürmekten yargılandığı davada, "haksız tahrik" ve "iyi hal" indirimleri uygulanarak, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Aslaner'in avukatı Neşe Nasırlıoğlu, "Etkin korunması sağlanmadığı için Sonay kendi yaşamını kendi eliyle savunmak zorunda kaldı" dedi.

Sonay Aslaner, 11 Ekim 2022 gecesi Kayseri'nin Akkışla ilçesine bağlı Yeni Mahalle'deki evinin bahçesinde bulunan tuvalete gittiği sırada, bahçede bulunan akrabası Mehmet Can'ın cinsel saldırısına uğradığını öne sürdü. Aslaner, bir süre sonra yaşadıklarını eşiyle paylaşan ve ardından savcılığa giderek Mehmet Can'dan şikayetçi oldu.

İddianameye göre Aslaner, daha önce çocuklarını öldürmekle tehdit eden Mehmet Can'dan korunmak için bu süreçte babasına ait silahı yanına almıştı. Habersiz aldığı silahı babasına götürmek için evden çıktığı sırada karakoldan dönen Mehmet Can ve eşiyle karşılaştı. Mehmet Can ve eşi tarafından tehdit edildiğini söyleyen Aslaner, savcılığa verdiği ifadede, "Kızın var, sana yaptıklarımın aynısını da kızına yaparım' dedi. Bunları söyledikten sonra kendimi kaybettim, ne yaptığımı ve ne söylediğimi hatırlamıyorum, kendime geldiğimde emniyette olduğumu fark ettim" dedi. Can'ın kızını cinsel saldırıyla tehdit etmesinden sonra kendini kaybettiğini söyleyen Aslaner, silahla iki kez ateş açtı. Olay yerinde yaralanan Mehmet Can, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi, Aslaner ise tutuklandı.

"Haksız tahrik indirimi" verildi

Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlayan yargılama sonunda karar verildi. Mahkeme heyeti, sanık Sonay Aslaner'i "Kasten adam öldürme" suçundan önce müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet daha sonra cezayı "haksız tahrik" indirimi ile 15 yıla, "iyi hal" indirimi ile de 12 yıl 6 aya düşürerek tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet ayrıca Aslaner'i "ruhsatsız silah taşımak" suçundan 1 yıl 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmetti.

Öte yandan, duruşmada Aslaner'in Mehmet Can'ı öldürmeden önce cinsal saldırıya uğradığı gerekçesiyle yaptığı şikayet hakkında konuşan maktulün babası, "Benim oğlumun Sonay'a tecavüz ettiği ispatlanırsa ben Sonay'dan şikayetçi olmayacağım" dedi.

"Sonay, kendi yaşamını kendi eliyle savunmak zorunda kaldı"

Konuya ilişkin ANKA Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Sonay Aslaner'in avukatı Neşe Nasırlıoğlu, "Biz Sonay'ın meşru müdafaadan dolayı ceza almamasını umuyorduk. Çünkü maktul tarafından kendisine sistematik olarak yönelen saldırıların sonunun geleceğine dair umudu olmadığı ve defalarca resmi yollara başvurmasına rağmen etkin korunması sağlanmadığı için Sonay kendi yaşamını kendi eliyle savunmak zorunda kaldı." dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tecavüze Uğrayan Kadına Haksız Tahrik İndirimi - Son Dakika

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