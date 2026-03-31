TED Edirne Kürek Kulübü Başarılarına Devam Ediyor

Türkiye'nin lise düzeyindeki ilk kürek kulübü olarak 2019 yılında kurulan TED Edirne Koleji Kürek Kulübü, kısa sürede elde ettiği başarılarla kürek camiasında adından söz ettirmeyi başardı.

Meriç Nehri'nin doğal parkur avantajını kullanarak çalışmalarını sürdüren kulüp, asırlardır Kırkpınar Yağlı Güreşleri ile anılan Edirne'de kürek sporunun da gelişmesine öncülük etti.

Kürek sporunu kent geneline yaymayı hedefleyen kulüp, aynı zamanda Meriç Nehri'nin ulusal ve uluslararası organizasyonlar için önemli bir parkur haline gelmesine katkı sundu.

Kısa sürede uluslararası kürek camiasının dikkatini Edirne'ye çeken kulüp, Avrupa Şampiyonası başta olmak üzere çok sayıda Türkiye şampiyonasına ev sahipliği yapılmasında önemli rol oynadı.

"Bilgi güçtür, azim zafer"

Logosunda doğal ritmin, sessiz disiplinin ve zarif gücün simgesi olarak görülen arı kuşunu kullanan kulüp, "Bilgi güçtür, azim zafer" sloganıyla çalışmalarını sürdürüyor.

TED Edirne Koleji Kürek Kulübü, son olarak hafta sonu Adana'da, Türkiye Kürek Federasyonu tarafından Seyhan Baraj Gölü kıyısındaki Çukurova Üniversitesi Kayıkhane Tesisleri'nde düzenlenen Büyükler Türkiye Kupası Kürek Yarışları'nda önemli dereceler elde etti.

21 kulüpten 250 sporcunun katıldığı organizasyonda kulübün olimpik kadrodaki sporcusu Cevdet Ege Mutlu, 23 Yaş Üstü Erkekler 1X ve Büyük Erkekler 1X kategorilerinde birinci olarak iki altın madalya kazandı.

23 Yaş Altı Erkekler 2X kategorisinde yarışan Mehmet Yıldız ile Kaan Korkmaz ikilisi gümüş madalya elde etti. Aynı sporcular, Erkekler 2X kategorisinde de ikinci olarak başarılarını sürdürdü.

23 Yaş Altı Erkekler 4X kategorisinde mücadele eden Mehmet Yıldız, Muhammed Eren Aykut, Kaan Korkmaz ve Sedat Farsak'tan oluşan ekip de yarışı ikinci sırada tamamlayarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Takım sıralamasında erkeklerde Fenerbahçe birinci, Galatasaray ikinci olurken, TED Edirne Koleji Kürek Kulübü üçüncülük kupasını kazandı.

Kulüp Adana'dan altın, gümüş madalyaların yanı sıra üçüncülük kupasıyla kente döndü.

"Emeğin, sabrın ve inancın sahadaki karşılığı"

TED Edirne Koleji Kürek Kulübü Kurucu Başkanı Nesim İba, Adana'da elde edilen başarının bir duruşun göstergesi olduğunu belirtti.

Kulübün kuruluşundan bu yana büyük emek verildiğini ifade eden İba, şunları kaydetti:

"2019'dan bu yana, kimsenin görmediği zamanlarda çalışarak, vazgeçmeden ve her şeye rağmen devam ederek bir yol yürüdük. O yolun karşılığını almanın gururunu yaşıyoruz. Öncelikle, bu gururu bize yaşatan sporcularımıza ve antrenör arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Onların emeği, inancı ve ortaya koydukları karakter, bu başarının gerçek sahibidir."

Adana yarışlarında TED Edirne Koleji Kürek Kulübü olarak ilk kez katıldığımız bu büyük organizasyonda 3. olduk. Bu sonuç bizim için sadece bir derece değil yıllardır verilen emeğin, sabrın ve inancın sahadaki karşılığıdır."