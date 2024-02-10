TED Üniversitesi, Dr. Armin Laschet\'e Fahri Doktora Verdi

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TED Üniversitesi tarafından Alman siyasetçi Dr. Armin Laschet'e fahri doktora ünvanı verildi.

TED Üniversitesi Kolej yerleşkesinde düzenlenen törene Almanya Türkiye Büyükelçisi Jürgen Schulz, AB Türkiye Delegasyon Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut, Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, Konrad Adenauer Foundation Türkiye Temsilcisi Walter Glos, TED Üniversitesi bünyesinde yer alan akademisyenler ve öğrenciler ile idari personel katıldı. Tören, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı ve Almanya Milli Marşı'nın okunmasıyla başladı.

TEDÜ Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, yaptığı açılış konuşmasında, "Üniversite olarak 3 temel misyonumuz var; eğitim, araştırma ve topluma katkı. Biz ilk ikisini birleştirerek üçüncüsüne özel bir önem veriyoruz. Bu bağlamda da Birleşmiş Milletler sürdürülebilir kalkınma hedeflerine adanmış, gelecek misyonuna sıkıca bağlı bir eğitim kurumuyuz. Hedefimiz, global problemlerle başa çıkabilecek mezunlar yetiştirmek. Dr. Laschet'e fahri doktora vermemizin sebebi, iki ülke arasındaki ilişkilere katkı sağlamasının yanı sıra, sergilediği yaklaşımla başkalarına da ilham vererek çeşitli alanlarda iş birliği sağlanmasına yol açmasıdır" dedi.

'İŞ BİRLİKLERİMİZE DEVAM ETMELİYİZ'

TED Üniversitesi çatısı altında bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ve takdim edilen diplomanın kendisi için önemini ifade eden Dr. Armin Laschet, "TED Üniversitesi genç bir üniversite ama TED ideali Mustafa Kemal'in eğitimle bir ülkeyi değiştirebilirsin doktrinine dayanıyor. Bütün hayatım boyunca takip ettiğim bir ideal bu. Başkentte yer alıyor olması da ayrıca önemli. Bağlarımızı kuvvetlendirmeli ve iş birliklerimize devam etmeliyiz" diye konuştu.

Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu Üyesi Selçuk Pehlivanoğlu ise "Laschet'in diyaloğu, anlayışı ve farklı toplumlar arasında iş birliğini öne çıkaran adanmışlığı toplumumuzda büyük ve unutulmaz bir etki bıraktı. Bugün burada Laschet'in başarılarını kutlamak için toplandık" dedi.

Armin Laschet'e fahri doktora diplomasını, TEDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Levent Akdeniz takdim ederken, cüppesini Rektör Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu giydirdi.

ARMİN LASCHET HAKKINDA

Kapsayıcı ve kabul edici bir göç politikası benimseyen, herkes için eşit fırsatlar sunan bir eğitim sistemi öneren, belirli etnik kökenlerin veya dini aidiyetlerin eğitim mücadelesine mahküm olduğu yönündeki klişeleri reddeden, 'Yükselen Cumhuriyet' vizyonunun özünü vurgulayarak, bireyler için fırsat eşitliğinin geldiği ülkeye göre değil, mevcut ikametgahına göre sağlanması gerektiğini ileri süren Dr. Armin Laschet, 2021 yılından bu yana Almanya Federal Meclis Milletvekilidir. Dış İlişkiler Komitesi'nde Rusya, Türkiye, İsrail ve Abraham Anlaşmaları'na dahil ülkelerden sorumludur. Dr. Armin Laschet aynı zamanda Avrupa Konseyi Parlamento Başkan Yardımcısıdır.