Tekirdağ Başkanı Mersin'i İnceledi - Son Dakika
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Tekirdağ Başkanı Mersin'i İnceledi

Tekirdağ Başkanı Mersin\'i İnceledi

‘Doğumdan ölüme kadar her anınızda Mersin Büyükşehir Belediyesi var’ anlayışıyla hizmet veren Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarını, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer ve beraberindeki heyet yerinde inceledi.

01.10.2024 10:23  Güncelleme: 10:24
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(MERSİN)- 'Doğumdan ölüme kadar her anınızda Mersin Büyükşehir Belediyesi var' anlayışıyla hizmet veren Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarını, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer ve beraberindeki heyet yerinde inceledi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, 'Doğumdan ölüme kadar her anınızda Mersin Büyükşehir Belediyesi var' anlayışıyla çalışan Büyükşehir'in çalışmalarını yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Başkan Yüceer'in ziyaretleri, Adres Yeni Nesil Kütüphane ve Panayır Kafe ile başladı. Büyükşehir'in MERKON binasında yakında açılışı yapılacak Sosyal Politikalar Ofisi'nin sunumunun ardından, Tırmıl Mesleki Eğitim Merkezi ziyaret edildi. Kentte engelleri kaldırmak için kurulan Engelsiz Yaşam Merkezi ile devam eden program; Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Başkanlığı (MESKİ), SCADA Merkezi, Halkkent Sosyal Yaşam Merkezi, Mersin Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile çocuklara çevre bilinci aşılayan Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'yle son buldu.

"Mersin hep güzeldi, bu sefer daha güzel buldum"

Kenti her geldiğinde daha da güzel bulduğunu kaydeden Yüceer, "Bu sefer daha da güzelleşmiş buldum. Mersin yeşil alanlarıyla, yaşam alanlarıyla, tesisleriyle gerçekten çok güzel. Eminim ki bir sonraki geldiğimde daha güzel bulacağım" dedi.

Sahilin güzelliğinin başta olmak üzere vatandaşın her ihtiyacına cevap veren hizmetlerin bir bir hayata geçirildiğini gördüğünü söyleyen Yüceer, "Çocuğun doğduğu günden, insan hayatının sonlandığı güne kadar olan o yaşam sürecinde ihtiyaç duyduğu her alanda hizmet alabileceği tesisleri gördük. Gerçekten mutlu olduk, gurur duyduk. Vahap Başkanıma gerçekten teşekkür ediyorum, başarılar diliyorum, yolu açık olsun" diye konuştu.

"'Çöpe atacak kaynaklarımız yok' anlayışıyla göreve geldim"

Göreve geldiği 1 Nisan itibariyle siyaseti bir kenara koyduğunu vurgulayan Yüceer, "Artık hizmet zamanı. Bizim çöpe atacak projelerimiz, çarçur edecek kaynaklarımız, paramız yok. Ben de bu anlayışla göreve geldim. Bütün çalışmalarımı bu yöne yönlendirmeye çalışıyorum. Mersin'in ihtiyaçları farklı, Tekirdağ'ın ihtiyaçları farklı ama şunu söyleyebilirim: Sosyal destekler, sosyal hizmetler Türkiye'nin hemen hemen her yerinde; belki derecesi farklı olmakla beraber, aynı. Mağduriyetin bu kadar artmasından elbette mutluluk duymuyoruz ama Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin bu alanı da unutmadan, herkesi düşünerek hizmet etmesi, klasik belediyecilik hizmetlerinin yanında yaşamı kolaylaştıran projelerini devam ettirmesi gerçekten çok anlamlı" ifadelerini kullandı.

"Mersin'i çok yeşil, huzurlu ve mutlu gördüm"

Evde sağlık ve bakım hizmetlerinden, Emekli Evi'ne, Gündüz Bakım Evleri'nden Taziye Evleri'ne ile Eğitim ve Öğretimi Destekleme Merkezleri'ne kadar pek çok hizmeti yerinde gördüğünü belirten Yüceer, "Çok gurur duydum, mutlu oldum. Keşke bu talepler, ihtiyaçlar olmasa ama Türkiye'm gerçeği. Dolayısıyla, sosyal desteklerle bir nebze de olsa vatandaşımızın huzurunu, refahını, rahat bir nefes almasını, ocakta yemeğinin pişmesini, çocuğunu okula göndermesini sağlıyorsak, o çocuklara bir gelecek kurabiliyorsak ne mutlu bize" dedi.

Amaçlarının insanların doğduğu, büyüdüğü ya da yaşamak istediği yerde gelecek kurmasını sağlamak olduğunu söyleyen Yüceer, "Bunu yaparken de tabi ki şehrimizi güzelleştirmek istiyoruz. Yeşil alanlar, doğalar, ormanlar, parklar bizim olmazsa olmazımız. Ben de yeşil kentleri çok seviyorum ve gerçekten Mersin'i çok yeşil, huzurlu ve mutlu gördüm. Eminim ki bir sonraki gelişimde gördüğüm hizmetlerle Mersinlileri daha huzurlu göreceğim. Gerçekten çok başarılı ve Başkanıma başarılar dilerim. Onun yol arkadaşı olmaktan gurur duydum" diye konuştu.

"Büyükşehir'in kadına verdiği desteği çok anlamlı buluyorum"

Başkan Seçer'in göreve geldiği 2019 yılında yüzde 18 olan kadın istihdamını yüzde 24'e çıkarmasına ilişkin de değerlendirmeler yapan Yüceer, şunları kaydetti:

"Kadın istihdamını çok önemsiyorum. Kadınlara fırsat verildiğinde, en azından o fırsattaki eşitsizlik giderildiğinde, kadınların ne kadar başarılı olduklarını görmeyi, hayatın her alanında çok kıymetli buluyorum. Kadın emeğine 'Emeğin hası' diyorum. Dolayısıyla onları her alanda desteklemeyi, fırsat eşitliğini sağlayamamış kadınlara o kapıyı açabilmeyi, o fırsat eşitsizliğini giderebilmeyi çok anlamlı buluyorum. Vahap Başkanımızın; gerek açtığı atölyelerle, gerek kreş hizmetiyle, gerekse kadınların eğitim ve öğretimindeki verdiği desteklerle, sosyal demokrat belediyecilik ilkeleri ile eşitliği sağlama noktasındaki çabalarını, hizmetlerini çok anlamlı buluyorum.

Türkiye daha güzel olacaksa, dünya daha güzelleşecekse, kadın emeği olmadan, kadınların eşitliği olmadan, kadınların yaşadığı şiddetler, cinayetler sonlanmadan mümkün değil. Biz demokrasiye inanmış bireyleriz ama kadının temsiliyetinin olmadığı, kadının olmadığı bir yerde eşit temsilden, demokrasiden bahsedilemez. Kadının 'Ben de varım' demesini ve hakkını savunabilmesini çok anlamlı buluyorum. Mersin'de de onu gördüm, bundan da ayrı mutluluk duydum."

Başkan Yüceer incelemelerinin ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i makamında ziyaret ederek, fikir alışverişinde bulundu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tekirdağ Başkanı Mersin'i İnceledi - Son Dakika

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