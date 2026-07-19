Tekirdağ'da Su Samuru Görüntülendi - Son Dakika
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Tekirdağ'da Su Samuru Görüntülendi

Tekirdağ\'da Su Samuru Görüntülendi
19.07.2026 15:17
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Nesli tehlike altında olan su samuru, Tekirdağ sahilinde vatandaşlar tarafından kaydedildi.

Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ, -TEKİRDAĞ'da sahile gelen su samuru, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Nesli tehlike altında bulunan su samuru, Tekirdağ sahilinde görüldü. Karaevli Mahallesi'nde sahil kesiminde vatandaşlar, suyun yüzeyinde bir süre kalan ve balık avladığı görülen su samurunu fark etti. Balık yediği gözlenen su samuru, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kayda alındı. Bir sahilde kalan su samuru daha sonra gözlerden kayboldu.

Kaynak: DHA

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