Tekirdağ'da Zincirleme Kaza: 3 Ölü - Son Dakika
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Tekirdağ'da Zincirleme Kaza: 3 Ölü

Tekirdağ\'da Zincirleme Kaza: 3 Ölü
08.07.2026 11:47
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Muratlı'da TIR dorsesinin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

TEKİRDAĞ'ın Muratlı ilçesinde TIR'dan ayrılıp devrilen dorsenin yolu kapatması sonucu yaşanan zincirleme kazada Ferit Baldız (50), kızı Gizem Baldız (17) ve yeğeni Buse Naz Çiçek (16), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Muratlı- Tekirdağ kara yolunun Yeşilsırt Mahallesi İncirbörek mevkisinde meydana geldi. TIR'ın henüz belirlenemeyen nedenle çekiciden ayrılan dorsesi devrilip, yolu kapattı. Bu sırada aynı yöne giden 3 araç, yolu kapatan dorse nedeniyle zincirleme kazaya karıştı. Plakası ve sürücüleri öğrenilemeyen 2 araç, birbirine çarptı. Kaza yapan araçlara çarpmamak için Ferit Baldız'ın manevra yaptığı 59 AOJ 243 plakalı hafif ticari araç da bariyere çarptı. Kazada sürücü Ferit Baldız, kızı Gizem Baldız ve yeğeni Buse Naz Çiçek, araçta sıkıştı. İhbarla kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin araçtan çıkardığı Ferit Baldız ile Gizem Baldız ve Buse Naz Çiçek'in hayatını kaybettiği belirlendi. Ölen 3 kişinin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Ferit Baldız'ın Tekirdağ ve Muratlı ilçesinde pastane işletmeciliği yaptığı belirtildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Tekirdağ'da Zincirleme Kaza: 3 Ölü - Son Dakika

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