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Tekirdağ merkezli operasyonda 7 PKK/KCK şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
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Tekirdağ merkezli operasyonda 7 PKK/KCK şüphelisi tutuklandı

Tekirdağ merkezli 4 ilde gerçekleştirilen operasyonda, PKK/KCK terör örgütüne yönelik çalışma sonucunda 18 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 7 şüpheli tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tekirdağ merkezli operasyonda 7 PKK/KCK şüphelisi tutuklandı
29.12.2023 - 09:41,  Güncelleme: 09:42
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Tekirdağ merkezli 4 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Tekirdağ, İstanbul, Van ve Şırnak'ta PKK/KCK silahlı terör örgütünün ilişki ağlarının deşifre edilmesine yönelik çalışma sonrası bazı adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli salıverildi. Adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden E.B, R.A, C.T, A.Ö, H.O, E.A.D. ve E.E. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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