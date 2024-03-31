TEKİRDAĞ SON

BÜYÜKŞEHİR
|Toplam Sandık
|:
|2.705
|Toplam Seçmen
|:
|872.507
|Açılan Sandık
|:
|1.146
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 42,37
|Kullanılan Oy
|:
|279.941
|Geçerli Oy
|:
|271.745
|Katılım Oranı
|:
|% 75,17
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|CANDAN YÜCEER
|% 49,47
|134.436
|AK PARTİ
|CÜNEYT YÜKSEL
|% 36,67
|99.652
|DEM PARTİ
|SADİ ÖZDEMİR
|% 4,26
|11.590
|İYİ PARTİ
|MEHMET İLKER ATASEVER
|% 2,65
|7.200
|DİĞER
|% 2,5
|6.792
|YENİDEN REFAH
|FİLTEKİN ŞEN
|% 2,29
|6.213
|ZAFER PARTİSİ
|FATİH ALTINTAŞ
|% 1,27
|3.468
|MEMLEKET
|BARIŞ TUNCA
|% 0,16
|426
|GELECEK PARTİSİ
|AHMET AKÇAY
|% 0,12
|324
|DSP
|İLHAN GÜZELGÜN
|% 0,11
|295
|HAK-PAR
|VEYSİ TETİK
|% 0,09
|235
|BTP
|İLYAS SABANCI
|% 0,07
|191
|TKP
|EMİR AHMET ARDA
|% 0,05
|141
|DP
|ZAFER İNANDILAR
|% 0,05
|134
|EMEP
|TUNCAY SAĞIROĞLU
|% 0,04
|116
|MİLLET
|SEYFETTİN ÖZYURT
|% 0,04
|107
|HÜDA PAR
|CEMAL ÇINAR
|% 0,04
|103
|TKH
|CEM SOLMAZ
|% 0,04
|101
|VATAN PARTİSİ
|ERTUĞRUL ORTA
|% 0,04
|100
|AP
|İSA IŞIK
|% 0,02
|65
|BAĞIMSIZ
|ŞİMŞEK NİŞANCİ
|% 0,02
|56
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 58,26
|Katılım Oranı
|:
|% 67,80
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|VAHAP AKAY
|% 46,23
|26.972
|AK PARTİ
|ABDULLAH ÖĞE
|% 34,92
|20.372
|DEM PARTİ
|TELLİ YARDIMCI
|% 9,05
|5.279
|İYİ PARTİ
|YASEMİN ALTIN ERSEÇKİN
|% 4
|2.331
|YENİDEN REFAH
|MEHMET ÇAKI
|% 1,81
|1.058
|ZAFER PARTİSİ
|HÜSEYİN DURUŞ
|% 1,49
|871
|DİĞER
|% 0,92
|536
|SAADET
|YUSUF AYDIN
|% 0,46
|267
|BÜYÜK BİRLİK
|TURAN DEMİRCAN
|% 0,32
|188
|GELECEK PARTİSİ
|NADİR TÜR
|% 0,16
|96
|TKP
|MUHSİN ZAMAN
|% 0,14
|81
|DSP
|ORHAN ERGİN
|% 0,13
|74
|TİP
|ERKAN ÖZGÜR MUTLUCAN
|% 0,09
|53
|BTP
|SERAP ÖZER
|% 0,07
|42
|DP
|BÜLENT ÖZGER
|% 0,06
|35
|HÜDA PAR
|KEMAL SAYIN
|% 0,03
|18
|BAĞIMSIZ
|AHMET YILDIZ
|% 0,03
|16
|MİLLET
|ALPTEKİN SOFU
|% 0,03
|15
|DEVA PARTİSİ
|YUNUS KARA
|% 0,03
|15
|BAĞIMSIZ
|AKTAŞ GÜLER
|% 0,02
|11
|BAĞIMSIZ
|ERDAL ÖZTÜRK
|% 0,01
|6
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 17,75
|Katılım Oranı
|:
|% 68,83
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|AHMET SARIKURT
|% 47,81
|12.458
|AK PARTİ
|HAKAN SUNAL
|% 36,76
|9.580
|İYİ PARTİ
|AKIN YILMAZ
|% 5,58
|1.453
|DEM PARTİ
|AYCAN DEMİR
|% 4,51
|1.176
|YENİDEN REFAH
|SABRİ MANDEV
|% 1,99
|519
|ZAFER PARTİSİ
|NAİM SÖYLEMEZOĞLU
|% 1,86
|484
|DİĞER
|% 0,46
|119
|BÜYÜK BİRLİK
|İSMAİL CEYLAN
|% 0,25
|66
|DEVA PARTİSİ
|GÖRKEM KARAKAŞ
|% 0,23
|61
|TKP
|SADIK ÇİÇEK
|% 0,17
|45
|BTP
|İBRAHİM VURAL
|% 0,17
|43
|HÜDA PAR
|MEHMET SABRİ AĞAYA
|% 0,1
|26
|BAĞIMSIZ
|METİN ALGÜL
|% 0,03
|9
|VATAN PARTİSİ
|ZAKİNE KÖROĞLU
|% 0,03
|8
|HKP
|AHMET ZORBA
|% 0,02
|6
|ABP
|SUAT BAHARLI
|% 0,02
|4
|MİLLET
|ALİ SELMAN KOÇAK
|% 0,01
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 25
|Katılım Oranı
|:
|% 84,72
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MÜGE YILDIZ TOPAK
|% 42,32
|4.528
|CHP
|RASİM YÜKSEL
|% 40,89
|4.375
|DİĞER
|% 10,78
|1.154
|DEM PARTİ
|AYLA EROĞLU
|% 2,43
|260
|İYİ PARTİ
|BORA KÜÇÜKÇETİN
|% 2
|214
|YENİDEN REFAH
|MUSTAFA PAŞAOĞLU
|% 0,99
|106
|ZAFER PARTİSİ
|MAHMUT GÖKTEKİN
|% 0,29
|31
|DEVA PARTİSİ
|İSA KALAYCI
|% 0,11
|12
|BÜYÜK BİRLİK
|AHMET ALTEKİN
|% 0,08
|9
|SAADET
|İSHAK BEYAZAY
|% 0,03
|3
|BTP
|İPEK KESKİN
|% 0,02
|2
|DP
|HÜSEYİN ÖZEN
|% 0,02
|2
|DSP
|SEZAYİ UÇAR
|% 0,01
|1
|HKP
|HAMDİ EMRE OLKUN
|% 0,01
|1
|HÜDA PAR
|MAHMUT SÖNMEZ
|% 0,01
|1
|MİLLET
|SALER YILMAZ
|% 0,01
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 44
|Katılım Oranı
|:
|% 89,75
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|TUNCER BAŞOĞLU
|% 50,45
|4.986
|AK PARTİ
|OSMAN İNAN
|% 35,14
|3.473
|DİĞER
|% 7,36
|727
|İYİ PARTİ
|MUHİTTİN İZGİ
|% 5,41
|535
|SAADET
|ARİF YALÇIN
|% 0,52
|51
|BÜYÜK BİRLİK
|TAYFUN ERTOKOŞ
|% 0,49
|48
|YENİDEN REFAH
|ABDULLAH AHTİK
|% 0,36
|36
|ZAFER PARTİSİ
|MUSTAFA KURTULAN
|% 0,21
|21
|BTP
|CEVDET ÖZTÜRK
|% 0,04
|4
|MEMLEKET
|MEHMET YILMAZ
|% 0,01
|1
|HÜDA PAR
|ABDULSEMED MEMİŞ
|% 0,01
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 12,67
|Katılım Oranı
|:
|% 76,05
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MUSTAFA ÇETİN
|% 35,15
|3.321
|CHP
|İRFAN MANDALI
|% 33,73
|3.187
|YENİDEN REFAH
|SALİH BEZGİN
|% 20,69
|1.955
|İYİ PARTİ
|GÜRKAN MANDALI
|% 5,2
|491
|ZAFER PARTİSİ
|KÜRŞAT KAĞAN DEMİREL
|% 1,46
|138
|DİĞER
|% 1,45
|137
|DEVA PARTİSİ
|ABDULLAH BUZ
|% 0,82
|77
|BÜYÜK BİRLİK
|FATİH DİLER
|% 0,76
|72
|BTP
|MAHMUT KILIÇCI
|% 0,26
|25
|DP
|BAHRİ ŞABAN KARAKAMA
|% 0,22
|21
|HÜDA PAR
|VEYSİ GÜNGÖR
|% 0,18
|17
|MİLLET
|ELİF KARATAŞ
|% 0,08
|8
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 51,25
|Katılım Oranı
|:
|% 80,87
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|NERGİZ KARAAĞAÇLI ÖZTÜRK
|% 49,29
|9.148
|AK PARTİ
|GEDİZ COŞKUN
|% 49,16
|9.125
|İYİ PARTİ
|MERAL SEMİZ KABAAĞAÇ
|% 0,57
|105
|ZAFER PARTİSİ
|TİMUÇİN GÜVEN
|% 0,27
|50
|DİĞER
|% 0,27
|50
|YENİDEN REFAH
|KEREM BEDİRHAN
|% 0,17
|32
|SAADET
|ÖZAY DİLBER
|% 0,07
|14
|DSP
|YILMAZ YILDIZ
|% 0,05
|10
|BÜYÜK BİRLİK
|HÜSEYİN KOCABAŞ
|% 0,05
|9
|BTP
|NURİ OSMAN YILMAZ
|% 0,04
|7
|HKP
|BERNA ŞEKERCİOĞLU
|% 0,03
|6
|MİLLET
|ALİ EK
|% 0,02
|3
|DP
|EFRAHİM ÇELİK
|% 0,01
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 14,67
|Katılım Oranı
|:
|% 76,21
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|MUSTAFA ONUR BOZKURTER
|% 29,82
|775
|AK PARTİ
|HİKMET ATA
|% 26,13
|679
|MEMLEKET
|MİTHAT SOYLU
|% 23,24
|604
|DSP
|BETÜL SARIKURT
|% 6
|156
|DEM PARTİ
|DENİZ TÜRKMENOĞLU
|% 5,58
|145
|İYİ PARTİ
|ZEKİ UZUN
|% 4,73
|123
|DİĞER
|% 2,35
|61
|YENİDEN REFAH
|ADEM GÜRBÜZ
|% 1,69
|44
|MİLLET
|MUSTAFA YETİMOVA
|% 0,15
|4
|BTP
|REFİK TÜTER
|% 0,12
|3
|TİP
|CANKORAY SÖYLEMEZ
|% 0,11
|3
|HÜDA PAR
|HASAN TEKİN
|% 0,08
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 13,58
|Katılım Oranı
|:
|% 73,50
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|VAROL TÜREL
|% 56,53
|1.073
|MHP
|İMDAT ALTINTAŞ
|% 27,87
|529
|GELECEK PARTİSİ
|KEREM DEMİR
|% 9,06
|172
|İYİ PARTİ
|NAMIK GEÇKO
|% 2,53
|48
|DİĞER
|% 0,95
|18
|YENİDEN REFAH
|YASİN ŞEN
|% 0,79
|15
|BÜYÜK BİRLİK
|METİN IŞIK
|% 0,58
|11
|DSP
|İBRAHİM VERGİLİ
|% 0,42
|8
|ZAFER PARTİSİ
|BERKANT ÇELİK
|% 0,42
|8
|DP
|MUSTAFA ÖZEN
|% 0,32
|6
|BTP
|FATİH HAYDAR CİVELEK
|% 0,16
|3
|HÜDA PAR
|GÜLEMİR KIZILŞAH
|% 0,16
|3
|HKP
|NAZİFE ERDEMCİ
|% 0,11
|2
|MİLLET
|MEHMET BİROL KAKI
|% 0,1
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 5,30
|Katılım Oranı
|:
|% 78,90
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ABDÜL TAŞYASAN
|% 65,69
|1.007
|MHP
|MÜMİN BULUŞ
|% 19,24
|295
|İYİ PARTİ
|HÜSEYİN GÜNTAY
|% 8,68
|133
|YENİDEN REFAH
|YASİN AYDOĞDU
|% 2,28
|35
|BÜYÜK BİRLİK
|RECEP ALİ CAN
|% 0,72
|11
|ZAFER PARTİSİ
|AHMET MUHAMMET ÇABUK
|% 0,59
|9
|BTP
|AHMET MEMİŞ
|% 0,52
|8
|BAĞIMSIZ
|ALPER AKI
|% 0,46
|7
|SAADET
|ŞABAN MISIRLI
|% 0,39
|6
|HÜDA PAR
|İSKAN CENGİZ
|% 0,26
|4
|DP
|SABRİ KUTLUK
|% 0,26
|4
|DEVA PARTİSİ
|TARIK ATANSOY
|% 0,26
|4
|HKP
|AYBARS YALÇINKAYA
|% 0,2
|3
|MİLLET
|MEHMET ÖZBAYRAK
|% 0,2
|3
|DİĞER
|% 0,13
|2
|ABP
|MESUT DEMİRCAN
|% 0,06
|1
|VATAN PARTİSİ
|AYNUR TUTKUN
|% 0,06
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 18,04
|Katılım Oranı
|:
|% 81,33
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|VOLKAN NALLAR
|% 55,49
|11.786
|AK PARTİ
|GÖKHAN SAYGI
|% 33
|7.009
|DİĞER
|% 4,77
|1.013
|İYİ PARTİ
|BARIŞ BİLGE
|% 3,79
|805
|ZAFER PARTİSİ
|CEREN BİLİR
|% 1,02
|217
|YENİDEN REFAH
|ALİ RIZA ÖZEN
|% 0,76
|162
|DEM PARTİ
|NESİP GÜNEŞ
|% 0,65
|139
|DSP
|OSMAN ÇİNAR
|% 0,17
|36
|SAADET
|ATAKAN YAŞAR
|% 0,13
|28
|BÜYÜK BİRLİK
|MESUT UÇAR
|% 0,06
|12
|DP
|METİN KORKMAZ
|% 0,06
|12
|MEMLEKET
|HARUN ELİGÜZEL
|% 0,03
|7
|BTP
|KEMAL İŞCAN
|% 0,03
|7
|HÜDA PAR
|EDİP ALEV
|% 0,01
|3
|MİLLET
|OYA KARACAOĞLU
|% 0,01
|3
|MİLLİ YOL
|BURAK UMUR
|% 0,01
|1
|VATAN PARTİSİ
|ERKAN KAYA
|% 0,01
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 18,75
|Katılım Oranı
|:
|% 74,01
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ALPAY VAR
|% 39,93
|1.614
|İYİ PARTİ
|HÜSEYİN AKKOÇ
|% 37,31
|1.508
|AK PARTİ
|GÖRKEM GÖKKAYA
|% 21,57
|872
|ZAFER PARTİSİ
|TANYA MİHRİNAZ ÜNKAYA
|% 0,3
|12
|BÜYÜK BİRLİK
|NURİ ULUDAĞ
|% 0,25
|10
|BTP
|İLKAY İZKESEN
|% 0,2
|8
|DP
|BEKİR PAKOL
|% 0,12
|5
|YENİDEN REFAH
|DAĞISTAN YİLDİRİM
|% 0,1
|4
|DEVA PARTİSİ
|BERFU VARDAR
|% 0,1
|4
|MİLLET
|SAMET KARATAŞ
|% 0,07
|3
|HÜDA PAR
|CÜNDULLAH EROL
|% 0,05
|2
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