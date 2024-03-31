TEKİRDAĞ SON

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BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.

31.03.2024 21:05  Güncelleme: 21:07
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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 2.705
Toplam Seçmen : 872.507
Açılan Sandık : 1.146
Açılan Sandık Oranı : % 42,37
Kullanılan Oy : 279.941
Geçerli Oy : 271.745
Katılım Oranı : % 75,17

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPCANDAN YÜCEER% 49,47134.436
AK PARTİCÜNEYT YÜKSEL% 36,6799.652
DEM PARTİSADİ ÖZDEMİR% 4,2611.590
İYİ PARTİMEHMET İLKER ATASEVER% 2,657.200
DİĞER% 2,56.792
YENİDEN REFAHFİLTEKİN ŞEN% 2,296.213
ZAFER PARTİSİFATİH ALTINTAŞ% 1,273.468
MEMLEKETBARIŞ TUNCA% 0,16426
GELECEK PARTİSİAHMET AKÇAY% 0,12324
DSPİLHAN GÜZELGÜN% 0,11295
HAK-PARVEYSİ TETİK% 0,09235
BTPİLYAS SABANCI% 0,07191
TKPEMİR AHMET ARDA% 0,05141
DPZAFER İNANDILAR% 0,05134
EMEPTUNCAY SAĞIROĞLU% 0,04116
MİLLETSEYFETTİN ÖZYURT% 0,04107
HÜDA PARCEMAL ÇINAR% 0,04103
TKHCEM SOLMAZ% 0,04101
VATAN PARTİSİERTUĞRUL ORTA% 0,04100
APİSA IŞIK% 0,0265
BAĞIMSIZŞİMŞEK NİŞANCİ% 0,0256
ÇERKEZKÖY

Açılan Sandık Oranı : % 58,26
Katılım Oranı : % 67,80

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPVAHAP AKAY% 46,2326.972
AK PARTİABDULLAH ÖĞE% 34,9220.372
DEM PARTİTELLİ YARDIMCI% 9,055.279
İYİ PARTİYASEMİN ALTIN ERSEÇKİN% 42.331
YENİDEN REFAHMEHMET ÇAKI% 1,811.058
ZAFER PARTİSİHÜSEYİN DURUŞ% 1,49871
DİĞER% 0,92536
SAADETYUSUF AYDIN% 0,46267
BÜYÜK BİRLİKTURAN DEMİRCAN% 0,32188
GELECEK PARTİSİNADİR TÜR% 0,1696
TKPMUHSİN ZAMAN% 0,1481
DSPORHAN ERGİN% 0,1374
TİPERKAN ÖZGÜR MUTLUCAN% 0,0953
BTPSERAP ÖZER% 0,0742
DPBÜLENT ÖZGER% 0,0635
HÜDA PARKEMAL SAYIN% 0,0318
BAĞIMSIZAHMET YILDIZ% 0,0316
MİLLETALPTEKİN SOFU% 0,0315
DEVA PARTİSİYUNUS KARA% 0,0315
BAĞIMSIZAKTAŞ GÜLER% 0,0211
BAĞIMSIZERDAL ÖZTÜRK% 0,016
ÇORLU

Açılan Sandık Oranı : % 17,75
Katılım Oranı : % 68,83

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPAHMET SARIKURT% 47,8112.458
AK PARTİHAKAN SUNAL% 36,769.580
İYİ PARTİAKIN YILMAZ% 5,581.453
DEM PARTİAYCAN DEMİR% 4,511.176
YENİDEN REFAHSABRİ MANDEV% 1,99519
ZAFER PARTİSİNAİM SÖYLEMEZOĞLU% 1,86484
DİĞER% 0,46119
BÜYÜK BİRLİKİSMAİL CEYLAN% 0,2566
DEVA PARTİSİGÖRKEM KARAKAŞ% 0,2361
TKPSADIK ÇİÇEK% 0,1745
BTPİBRAHİM VURAL% 0,1743
HÜDA PARMEHMET SABRİ AĞAYA% 0,126
BAĞIMSIZMETİN ALGÜL% 0,039
VATAN PARTİSİZAKİNE KÖROĞLU% 0,038
HKPAHMET ZORBA% 0,026
ABPSUAT BAHARLI% 0,024
MİLLETALİ SELMAN KOÇAK% 0,013
ERGENE

Açılan Sandık Oranı : % 25
Katılım Oranı : % 84,72

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMÜGE YILDIZ TOPAK% 42,324.528
CHPRASİM YÜKSEL% 40,894.375
DİĞER% 10,781.154
DEM PARTİAYLA EROĞLU% 2,43260
İYİ PARTİBORA KÜÇÜKÇETİN% 2214
YENİDEN REFAHMUSTAFA PAŞAOĞLU% 0,99106
ZAFER PARTİSİMAHMUT GÖKTEKİN% 0,2931
DEVA PARTİSİİSA KALAYCI% 0,1112
BÜYÜK BİRLİKAHMET ALTEKİN% 0,089
SAADETİSHAK BEYAZAY% 0,033
BTPİPEK KESKİN% 0,022
DPHÜSEYİN ÖZEN% 0,022
DSPSEZAYİ UÇAR% 0,011
HKPHAMDİ EMRE OLKUN% 0,011
HÜDA PARMAHMUT SÖNMEZ% 0,011
MİLLETSALER YILMAZ% 0,011
HAYRABOLU

Açılan Sandık Oranı : % 44
Katılım Oranı : % 89,75

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPTUNCER BAŞOĞLU% 50,454.986
AK PARTİOSMAN İNAN% 35,143.473
DİĞER% 7,36727
İYİ PARTİMUHİTTİN İZGİ% 5,41535
SAADETARİF YALÇIN% 0,5251
BÜYÜK BİRLİKTAYFUN ERTOKOŞ% 0,4948
YENİDEN REFAHABDULLAH AHTİK% 0,3636
ZAFER PARTİSİMUSTAFA KURTULAN% 0,2121
BTPCEVDET ÖZTÜRK% 0,044
MEMLEKETMEHMET YILMAZ% 0,011
HÜDA PARABDULSEMED MEMİŞ% 0,011
KAPAKLI

Açılan Sandık Oranı : % 12,67
Katılım Oranı : % 76,05

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMUSTAFA ÇETİN% 35,153.321
CHPİRFAN MANDALI% 33,733.187
YENİDEN REFAHSALİH BEZGİN% 20,691.955
İYİ PARTİGÜRKAN MANDALI% 5,2491
ZAFER PARTİSİKÜRŞAT KAĞAN DEMİREL% 1,46138
DİĞER% 1,45137
DEVA PARTİSİABDULLAH BUZ% 0,8277
BÜYÜK BİRLİKFATİH DİLER% 0,7672
BTPMAHMUT KILIÇCI% 0,2625
DPBAHRİ ŞABAN KARAKAMA% 0,2221
HÜDA PARVEYSİ GÜNGÖR% 0,1817
MİLLETELİF KARATAŞ% 0,088
MALKARA

Açılan Sandık Oranı : % 51,25
Katılım Oranı : % 80,87

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPNERGİZ KARAAĞAÇLI ÖZTÜRK% 49,299.148
AK PARTİGEDİZ COŞKUN% 49,169.125
İYİ PARTİMERAL SEMİZ KABAAĞAÇ% 0,57105
ZAFER PARTİSİTİMUÇİN GÜVEN% 0,2750
DİĞER% 0,2750
YENİDEN REFAHKEREM BEDİRHAN% 0,1732
SAADETÖZAY DİLBER% 0,0714
DSPYILMAZ YILDIZ% 0,0510
BÜYÜK BİRLİKHÜSEYİN KOCABAŞ% 0,059
BTPNURİ OSMAN YILMAZ% 0,047
HKPBERNA ŞEKERCİOĞLU% 0,036
MİLLETALİ EK% 0,023
DPEFRAHİM ÇELİK% 0,012
MARMARAEREĞLİSİ

Açılan Sandık Oranı : % 14,67
Katılım Oranı : % 76,21

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMUSTAFA ONUR BOZKURTER% 29,82775
AK PARTİHİKMET ATA% 26,13679
MEMLEKETMİTHAT SOYLU% 23,24604
DSPBETÜL SARIKURT% 6156
DEM PARTİDENİZ TÜRKMENOĞLU% 5,58145
İYİ PARTİZEKİ UZUN% 4,73123
DİĞER% 2,3561
YENİDEN REFAHADEM GÜRBÜZ% 1,6944
MİLLETMUSTAFA YETİMOVA% 0,154
BTPREFİK TÜTER% 0,123
TİPCANKORAY SÖYLEMEZ% 0,113
HÜDA PARHASAN TEKİN% 0,082
MURATLI

Açılan Sandık Oranı : % 13,58
Katılım Oranı : % 73,50

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPVAROL TÜREL% 56,531.073
MHPİMDAT ALTINTAŞ% 27,87529
GELECEK PARTİSİKEREM DEMİR% 9,06172
İYİ PARTİNAMIK GEÇKO% 2,5348
DİĞER% 0,9518
YENİDEN REFAHYASİN ŞEN% 0,7915
BÜYÜK BİRLİKMETİN IŞIK% 0,5811
DSPİBRAHİM VERGİLİ% 0,428
ZAFER PARTİSİBERKANT ÇELİK% 0,428
DPMUSTAFA ÖZEN% 0,326
BTPFATİH HAYDAR CİVELEK% 0,163
HÜDA PARGÜLEMİR KIZILŞAH% 0,163
HKPNAZİFE ERDEMCİ% 0,112
MİLLETMEHMET BİROL KAKI% 0,12
SARAY

Açılan Sandık Oranı : % 5,30
Katılım Oranı : % 78,90

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPABDÜL TAŞYASAN% 65,691.007
MHPMÜMİN BULUŞ% 19,24295
İYİ PARTİHÜSEYİN GÜNTAY% 8,68133
YENİDEN REFAHYASİN AYDOĞDU% 2,2835
BÜYÜK BİRLİKRECEP ALİ CAN% 0,7211
ZAFER PARTİSİAHMET MUHAMMET ÇABUK% 0,599
BTPAHMET MEMİŞ% 0,528
BAĞIMSIZALPER AKI% 0,467
SAADETŞABAN MISIRLI% 0,396
HÜDA PARİSKAN CENGİZ% 0,264
DPSABRİ KUTLUK% 0,264
DEVA PARTİSİTARIK ATANSOY% 0,264
HKPAYBARS YALÇINKAYA% 0,23
MİLLETMEHMET ÖZBAYRAK% 0,23
DİĞER% 0,132
ABPMESUT DEMİRCAN% 0,061
VATAN PARTİSİAYNUR TUTKUN% 0,061
SÜLEYMANPAŞA

Açılan Sandık Oranı : % 18,04
Katılım Oranı : % 81,33

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPVOLKAN NALLAR% 55,4911.786
AK PARTİGÖKHAN SAYGI% 337.009
DİĞER% 4,771.013
İYİ PARTİBARIŞ BİLGE% 3,79805
ZAFER PARTİSİCEREN BİLİR% 1,02217
YENİDEN REFAHALİ RIZA ÖZEN% 0,76162
DEM PARTİNESİP GÜNEŞ% 0,65139
DSPOSMAN ÇİNAR% 0,1736
SAADETATAKAN YAŞAR% 0,1328
BÜYÜK BİRLİKMESUT UÇAR% 0,0612
DPMETİN KORKMAZ% 0,0612
MEMLEKETHARUN ELİGÜZEL% 0,037
BTPKEMAL İŞCAN% 0,037
HÜDA PAREDİP ALEV% 0,013
MİLLETOYA KARACAOĞLU% 0,013
MİLLİ YOLBURAK UMUR% 0,011
VATAN PARTİSİERKAN KAYA% 0,011
ŞARKÖY

Açılan Sandık Oranı : % 18,75
Katılım Oranı : % 74,01

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPALPAY VAR% 39,931.614
İYİ PARTİHÜSEYİN AKKOÇ% 37,311.508
AK PARTİGÖRKEM GÖKKAYA% 21,57872
ZAFER PARTİSİTANYA MİHRİNAZ ÜNKAYA% 0,312
BÜYÜK BİRLİKNURİ ULUDAĞ% 0,2510
BTPİLKAY İZKESEN% 0,28
DPBEKİR PAKOL% 0,125
YENİDEN REFAHDAĞISTAN YİLDİRİM% 0,14
DEVA PARTİSİBERFU VARDAR% 0,14
MİLLETSAMET KARATAŞ% 0,073
HÜDA PARCÜNDULLAH EROL% 0,052

Kaynak: AA

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