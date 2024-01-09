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Tekirdağ ve Keşan'da Kuvvetli Rüzgar ve Kar Yağışı - Son Dakika
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Tekirdağ ve Keşan'da Kuvvetli Rüzgar ve Kar Yağışı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısı üzerine Tekirdağ'da kuvvetli rüzgar etkili olurken, Keşan ilçesinde ise kar yağışı başladı. Trakya Bölgesi'nde hava sıcaklığında düşüş yaşandı ve bazı kesimler beyaza büründü. Tekirdağ'da fırtına nedeniyle uçuşlar iptal edilirken, balıkçılar denize açılamadı. Keşan Belediyesi ekipleri yoğun kar yağışının olduğu bölgelerde tuzlama çalışması yapıyor.

Tekirdağ ve Keşan\'da Kuvvetli Rüzgar ve Kar Yağışı
09.01.2024 - 11:34,  Güncelleme: 11:35
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METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün (MGM) uyarısının ardından Tekirdağ'da kuvvetli rüzgar etkili olurken, kentin bazı kesimleriyle Edirne'nin Keşan ilçesinde ise kar yağışı başladı.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden, bu sabah saatlerinden itibaren Marmara Bölgesi'nin batı ve orta kesimlerinde (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Yalova ile Kocaeli'nin Darıca, Gebze, Çayırova, Dilovası, Körfez ve Karamürsel ilçelerinde) kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve zaman zaman fırtınanın (50-80 km/saat) etkili olmasının beklendiği bildirildi. Uyarının ardından Trakya Bölgesi'nde hava sıcaklığında ciddi düşüş yaşandı. Hava sıcaklığı Kırklareli'de eksi 4, Edirne eksi 3 ve Tekirdağ'da ise eksi 1 dereceye düştü.

Tekirdağ'da kuvvetli rüzgar etkili oldu, yüksek kesimlerinde hafif kar yağışı başladı. Hızı saatte 60 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle Çorlu Atatürk Havalimanı'nda yapılması planlanan eğitim uçuşları iptal edildi. Fırtına nedeniyle Tekirdağ ve Marmaraereğlisi ilçesinde balıkçılar denize açılamadı.

Tekirdağ kent merkezi ile Çorlu ilçesinde sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Bazı yerler beyaza bürünürken, kar yağışının ilerleyen saatlerde etkisini artırması bekleniyor.

KEŞAN BEYAZA BÜRÜNDÜ

Edirne'nin Keşan ilçesinde de kar yağışı etkili oldu. Yağışla birlikte araçların üzeri, çatılar ve yerler beyaza büründü. Hava sıcaklığının 0 dereceye düştüğü Keşan'da kar, tipi şeklinde etkisini sürdürüyor. Kar yağışı nedeniyle bazı kişiler şemsiyeyle dışarı çıktı, çocuklar ise kar topu oynadı. Trafikteki sürücüler ise kar yağışı nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Keşan Belediyesi ekipleri, yağışın yoğun olduğu bölgelerde tuzlama çalışması yapıyor.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Tekirdağ ve Keşan'da Kuvvetli Rüzgar ve Kar Yağışı - Son Dakika
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