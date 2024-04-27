Teknolojik atıklar geri dönüşüm ile giysiye dönüştü - Son Dakika
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Teknolojik atıklar geri dönüşüm ile giysiye dönüştü

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bulunan Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Moda Bölümü öğrencileri, 'Sıfır Atıkla Sanat Yarışması'nda 'Teknomoda' adlı eserleriyle il birincisi oldu. Öğrenciler, atık malzemeleri kullanarak teknolojik atıklardan giysi üretti. Bu projeyle çevre bilinci ve sürdürülebilirlik konularına dikkat çekildi.

27.04.2024 11:03
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Teknolojik atıklar geri dönüşüm ile giysiye dönüştü

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Hayme Ana MTAL Moda Bölümü öğrencileri "Teknomoda" adlı eserleriyle il birincisi oldu.

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Sıfır Atıkla Sanat Yarışması"nda Tavşanlı Hayme Ana MTAL Moda Bölümü öğrencileri "Teknomoda" adlı eserleriyle il birincisi oldu.

Hayme ana mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12. Sınıf öğrencisi Gülizar Başol, arkadaşları ile yapmış olduğu ve il birinciliği elde ettikleri eserleri ile ilgili şunları söyledi, " Öğretmenimiz Mücella Taşkıngül, 'Sıfır Atıkla Sanat' yarışması' ndan bizlere bahsettiğinde çok heyecanlanmıştım. Moda Tasarım Alanı olarak sanatla ilgili bir yarışmada bizler de yer almalıydık. Hemen arkadaşım Naime Aşkın ve Reyhan Bozok ile bir ekip olmaya karar verdik ve beyin fırtınasına başladık. Mezun olduktan sonra üretim sektöründe yer alacak bizler için, araştırmalarımızı yaparken; yeşil dönüşümün ne olduğu, çevre bilinci, sürdürülebilirlik ve atık yönetiminin ne kadar önemli bir konu olduğunun farkına vardık. Okulumuz arşivinde atık malzemelerin neler olabileceğini araştırırken hızla gelişen teknoloji ile bilgisayarların ne kadar hızlı bir şekilde atık malzemeye dönüştüğünü fark ettik. Komşu okulumuz Arslanbey Mesleki ve Teknik Anadolu lisesinde Bilişim bölümü vardı. Bölüm atıklarına eriştiğimizde aradığımız atık cennetini bulduğumuza karar verdik ve işe koyulduk. Bilgisayar cd sürücü motorları, dişliler, kablolar, klavye tuşları, pleksi artıkları, büyük ve küçük boy cd'lere tasarım gözüyle baktığımızda büyük bir zevkle "Teknomoda" ismini verdiğimiz giysimizi ürettik. "

Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi moda tasarım alanı öğretmeni ve alan şefi öğretmen Mücella Taşkıngül ise, " Seri üretim dediğimizde insan hayatını kolaylaştırdığı düşünülen tüm ürünler akla gelse de, aslında doğanın bir parçası olan insanın, sanat ilhamı olan doğa ile bütünleşerek yaşaması gerekir. Son yıllarda sıklıkla duyduğumuz 'Yeşil dönüşüm', bilindiği üzere çevre bilinci ile üretim modellerinde ve iş yönetiminde köklü değişiklikler yapan çevre dostu bir iş modelidir. Bu model; enerji ve kaynakların verimli kullanımı ve atık yönetimini de kapsamaktadır. Bu bilincin farkında lığı ile küresel bir girişime dönüşen "Yeşil dönüşüm" hareketi, gezegenimizi kurtarmak için önemli bir adımdır. Topluma vermek istediği mesajına inandığımız "Sıfır Atıkla Sanat Yarışması" aracılığı ile biz de bu bilince katkıda bulunmak istedik. Gençlerimize bu bilinci aşılamak için sıfır atıkla sanat yarışması güzel bir fırsattı. Hızlı tüketime teşvik eden günümüz hazır giyim sektörü, hızla gelişen bilişim destekli yöntemler, sanatsal ve sürdürülebilir eserlerin değerini düşürmektedir. Tüm Bu sebeplerden dolayı "Yeşil dönüşüm" için doğa dostu "Yavaş Üretimi" destekliyoruz. Sanat gözüyle değerlendirildiğinde her şey sanata dönüşebilir. Atatürk'ün de dediği gibi "sanatsız kalan bir toplumun hayat damarlarından biri kopmuş" demektir. " diyerek elde edilen başarıdan dolayı memnuniyetini ifade etti.

Teknolojik atıklar geri dönüşüm ile giysiye dönüştü
Kaynak: İHA

Tavşanlı, Kütahya, Moda, Çevre, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Teknolojik atıklar geri dönüşüm ile giysiye dönüştü - Son Dakika

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