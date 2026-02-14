Teknopark Sayısı 114\'e Çıktı

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Son 23 yılda sağladığımız desteklerle teknoparklarımızın sayısı 2'den 114'e, Ar-Ge ve inovasyon odaklı çalışmalar yapan girişimlerimizin sayısı ise 56'dan 12 binin üzerine çıktı" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Antalya'da Akdeniz Üniversitesi Antalya Teknokenti Ar-Ge 4 binası ve Girişim Ofisi (GO) açılış törenine katıldı. Açılışta Antalya Valisi Hulusi Şahin, AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, Atay Uslu, Kemal Çelik ve Tuba Vural Çokal, Bakan Yardımcısı Muhammet Kasım Gönüllü, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ve çok sayıda davetli de yer aldı.

BAĞIMSIZ TÜRKİYE'NİN ANAHTARI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Antalya Teknokent Ar-Ge 4 Binası ve Girişim Ofisi'nin hayırlı olmasını diledi. Teknolojinin sosyal hayatı, üretim biçimlerini ve kalkınma modellerini yeniden tanımladığına dikkati çeken Bakan Kacır, özellikle yapay zeka, büyük veri, bulut bilişim ve nesnelerin interneti gibi yenilikçi teknolojilerde inşa edilen birikimin ülkelerin büyüme ve kalkınma rotasını tayin ettiğini söyledi. Bakan Kacır, "Üretimde ve teknoloji geliştirmede stratejik özerklik, ulusal egemenliğin vazgeçilmez bir parçası olduğu gibi küresel liderliğin de önünü açıyor. Yenilikçi ürün ve hizmetlerin hızla ticarileşmesine imkan tanıyan teknoloji girişimciliği de teknolojinin sahip olduğu yüksek potansiyelin katma değere, istihdam ve ihracata dönüşmesine öncülük ediyor. Bu nedenle teknoloji girişimciliğini Türkiye Yüzyılı'nda daha müreffeh ve tam bağımsız Türkiye'nin anahtarı olarak görüyoruz" diye konuştu.

120 MİLYAR LİRALIK YATIRIM

Son 23 yılda nitelikli insan kaynağını yetiştiren bütüncül bir destek mekanizması oluşturduklarını belirten Bakan Kacır, "Girişimlerimizin finansmana erişiminin önünü açmak üzere fon ve eş finansman modelleriyle, 4,6 milyar liralık kamu kaynağını girişimlerimize yönlendirdik. Çarpan etkisiyle, girişimlerimiz için 120 milyar liralık yatırımı harekete geçirdik. Ar-Ge ve tasarım merkezleri ile teknopark firmalarının yararlandıkları teşviklerin bir kısmını girişimlere yönlendirmelerini zorunlu kılan mevzuat düzenlememizle, bugüne kadar 18,5 milyar liranın üzerinde finansmanı girişim ekosistemine kazandırdık. TÜBİTAK BiGG programımızla 2 bin 600'ü aşkın teknoloji odaklı iş fikrinin girişime dönüşmesini sağladık" dedi.

BAŞARI HİKAYELERİNDE GENÇLERİN İMZASI VAR

Küresel ölçekte milyarlarca dolarlık şirketlerin başarı hikayelerinin arkasında gençlerin imzası olduğunu gördüklerini belirten Bakan Kacır, şöyle konuştu:

"Daha büyük, daha güçlü, tam bağımsız müreffeh Türkiye tasavvurumuzu genç nüfusumuzu doğru yetkinliklerle buluşturarak gerçekleştirebiliriz. Bu anlayışla, DENEYAP Teknoloji Atölyeleri, Sektör Kampüste, Milli Teknoloji Uzmanlık Programı ve Milli Teknoloji Atölyeleri gibi programlarımızla gençlerimize yapay zeka, siber güvenlik, robotik gibi geleceğe yön veren teknolojilerde uygulamalı eğitim ve proje geliştirme imkanı sunuyoruz. 2018'den bu yana düzenlediğimiz dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'le milyonlarca gencimiz teknoloji geliştirme yolculuğuna dahil oluyor. TEKNOFEST'lerde doğan binlerce yenilikçi fikir girişime dönüşüyor."

TEKNOLOJİ İHRACATI 112 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

2002'de 10 milyar dolar olan orta-yüksek ve yüksek teknoloji ihracatının geçen yıl 112 milyar dolara yaklaştığını belirten Bakan Kacır, "Aynı dönemde yerli patent başvurusu sayımızı 414'ten 11 bin 394'e çıkardık. Ar-Ge harcamalarının milli gelirimizdeki payı İtalya ve İspanya gibi gelişmiş ülkelerin seviyesine ulaştı. Girişimlerimiz, bugün yapay zekadan uzay ve havacılığa, biyoteknolojiden finans teknolojilerine kadar pek çok alanda sayısız başarı hikayesine imza atıyor. 2019'da ülkemizde milyar dolar değerlemeyi aşmış tek bir teknoloji girişimi bulunmuyorken, bugün küresel arenada bayrak gösteren 7 unicorn'umuz, bizim özgün tabirimizle 7 Turcorn'umuz var. 2030 yılına kadar ülkemizden 100 bin teknoloji girişiminin doğmasını ve Turcorn'larımızın toplam değerlemesinin 100 milyar dolara ulaşmasını hedefliyoruz" diye konuştu.

TEKNOPARK SAYISI 2'DEN 114'E ÇIKTI

Akademi ve sanayi arasında köprü vazifesi gören girişimci fabrikası teknoparkları Ar-Ge'den ticarileşmeye uzanan zincirin merkez üssü olarak konumlandırdıklarını anlatan Bakan Kacır, "Son 23 yılda sağladığımız desteklerle teknoparklarımızın sayısı 2'den 114'e, Ar-Ge ve inovasyon odaklı çalışmalar yapan girişimlerimizin sayısı ise 56'dan 12 binin üzerine çıktı. Teknopark ekosistemimiz içinde Antalya Teknokent; sahip olduğu birikim, dinamizm ve ortaya koyduğu somut çıktılarla; girişimcisine imkan, şehrine değer katan rolüyle öne çıkıyor. Antalya teknoloji girişimciliği için eşsiz bir potansiyel barındırıyor. Şehrimizde turizmin ölçeği seyahat teknolojilerinden yapay zeka tabanlı hizmet çözümlerine, veri analitiğinden siber güvenliğe kadar birçok alanda yenilikçi ürünlerin sahada hızla denenebilmesine imkan tanıyor. Şehrimizin tarımsal üretimi; akıllı tarım, iklim teknolojileri, su verimliliği ve gıda teknolojileri gibi alanlarda yüksek katma değerli girişimler için doğal bir inovasyon laboratuvarı sunuyor" dedi.

'ANADOLU'NUN TARTIŞMASIZ LİDERİ'

Antalya Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Antalya denince akla çoğu zaman oteller ve seralar geldiği ancak Antalya'nın, turizmin ve tarımın başkenti olduğu gibi bilimsel üretimin ve ileri teknolojinin de başkenti olması gerektiğini belirterek, "Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren bu vizyonla, bu inançla Antalya Teknokent için net bir hedef koyduk. Teknokent, bir rol model olarak şehrimizdeki teknoloji ve girişimcilik ikliminin lokomotifi olmalıdır. Geçen süre içinde de bu hedefe doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Bugün Türkiye'deki 114 Teknoloji Geliştirme Bölgesi arasında en büyük 6'ncı teknokente sahibiz. İstanbul ve Ankara'dan sonra, Anadolu'nun tartışmasız lideriyiz. Ama hedefimiz daha da yüksek. Çünkü ileri teknoloji üretiminin ülkemiz için bir seçenek değil, zorunluluk olduğunu biliyoruz" dedi.

FİKİRLERİ ULUSLARARASI PAZARA TAŞIMA HEDEFİ

Antalya Teknokent ve yeni bina hakkında bilgiler veren Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, "4 yıl önce Ar-Ge 5 Binamız ve TUSAŞ Milli Muharip Uçak Ar-Ge Ofisi'nin açılışını gerçekleştirmiştik. Bugün de Ar-Ge 4 Binamızı ve GO Girişim Ofisimizi hizmete alıyoruz. Bu yatırım 'Biz yaparız' diyen bir ülkenin, 'En iyisini hedefleriz' diyen bir milletin kendine güvenidir. Şehrimize ve ülkemize hayırlı, uğurlu olsun. Ar-Ge 4 Binamız, toplam 7 bin 189 metrekarelik modern ve teknolojik altyapısıyla; girişimcilerin ve teknoloji firmalarının fikirlerini prototipe dönüştürebileceği, yenilikçi projelerini geliştirebileceği ve uluslararası pazarlara taşıyabileceği bir merkez olarak tasarlandı. Milli Muharip uçağımız KAAN'ın yazılım geliştirme çalışmalarının Antalya Teknokent bünyesinde yürütülmesi, şehrimizin artık yalnızca turizmle değil; milli teknoloji hamlesinin güçlü adımlarıyla da anıldığını gösteriyor. Hedefimiz çok net, Antalya'dan çıkan fikrin, ürünün ve teknolojinin küresel pazarda karşılık bulması" diye konuştu.