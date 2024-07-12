Telefonda dolandırıcılık operasyonunda 7 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Telefonda dolandırıcılık operasyonunda 7 zanlı tutuklandı

Konya merkezli 4 ilde düzenlenen telefonda dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, telefonla ulaştıkları kişilere kendilerini polis, hakim ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için harekete geçen ekipler, 12 kişiden 19 milyon 870 bin lira alan 7 şüpheliyi Konya, Şanlıurfa, Gaziantep ve Bursa'da yakaladı. Şüphelilerin ikametlerindeki aramalarda, çok sayıda ziynet eşyası, cep telefonu ve SIM kart ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Şüphelilerin, başka kentlerdeki kişilerden de aynı yöntemle 15 milyon lira almaya çalıştıkları öğrenildi.

12.07.2024 11:21
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Konya merkezli 4 ilde düzenlenen telefonda dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, telefonla ulaştıkları kişilere kendilerini polis, hakim ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için harekete geçen ekipler, 12 kişiden 19 milyon 870 bin lira alan 7 şüpheliyi Konya, Şanlıurfa, Gaziantep ve Bursa'da yakaladı.

Şüphelilerin ikametlerindeki aramalarda, çok sayıda ziynet eşyası, cep telefonu ve SIM kart ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüphelilerin, başka kentlerdeki kişilerden de aynı yöntemle 15 milyon lira almaya çalıştıkları öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Telefonda dolandırıcılık operasyonunda 7 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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