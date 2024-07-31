TEM Otoyolu'nda Motosiklet Kazası: Bir Polis Memuru Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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TEM Otoyolu'nda Motosiklet Kazası: Bir Polis Memuru Hayatını Kaybetti

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BAĞCILAR TEM Otoyolu'nda, motosikletiyle evine giden polis memuru, başka bir motosikletliyle çarpıştı. Kazada, polis memuru olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluşurken polisin cenazesi, Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Hayatını kaybeden Harun Kaya'nın Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü Motorize Yunus Timi'nde, 6 ay önce göreve başladığı öğrenildi.

31.07.2024 12:26
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BAĞCILAR TEM Otoyolu'nda, motosikletiyle evine giden polis memuru, başka bir motosikletliyle çarpıştı. Kazada, polis memuru olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluşurken polisin cenazesi, Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Kaza, TEM Otoyolu İSTOÇ mevkii Ankara istikameti, Güneşli İSTOÇ yol ayrımında saat 10.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre; 34 KGD 282 plakalı motosikletiyle mesai bitimi evine giden polis memuru Harun Kaya, önünde ilerleyen 01 ALG 360 plakalı motosikletli İbrahim Emre Bodur ile çarpıştı. Kazada, çarpışmanın ardından iki motosikletli de yola savruldu. Kazayı gören diğer sürücüler, durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri, polis memuru Harun Kaya'nın, olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan Bodur ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ve Bakırköy Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından polis memuru Kaya'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Hayatını kaybeden Harun Kaya'nın Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü Motorize Yunus Timi'nde, 6 ay önce göreve başladığı öğrenildi.

TEM Otoyolu\'nda Motosiklet Kazası: Bir Polis Memuru Hayatını Kaybetti
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel TEM Otoyolu'nda Motosiklet Kazası: Bir Polis Memuru Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: TEM Otoyolu'nda Motosiklet Kazası: Bir Polis Memuru Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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