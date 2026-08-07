Eskişehir’de Tepebaşı ve Beylikova Belediye Başkanları CHP\'den istifa etti

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir'de Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve Beylikova Belediye Başkanı Hakan Karabacak, CHP'den istifa ettiğini duyurdu.

Eskişehir'de CHP'li belediye başkanları bugün bir toplantıda bir araya geldi ve YENİ Parti'ye geçiş süreci konuşuldu. Toplantı sonrasında Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve Beylikova Belediye Başkanı Hakan Karabacak, CHP'den istifa ettiğini açıkladı.

Beylikova'daki CHP'li 6 meclis üyesinin de partiden istifa ettiğini ifade eden Karabacak, üyeliklerin açılmasıyla beraber YENİ Parti'ye katılacaklarını söyledi.

CHP'den istifa ettiğini duyuran Başkan Ataç ise sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, YENİ Parti'ye katılacağını vurgulayarak şunları ifade etti:

"1972 yılından bu yana üyesi olduğum Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etme kararı almış bulunuyorum. Bugüne kadar sürdürdüğüm siyasi yaşamımda kişilerin, makamların ve dönemsel siyasi hesapların değil; ilkelerin belirleyici olması gerektiğine inandım. Cumhuriyetin temel değerlerine bağlılık, demokrasi, hukuk devleti, laiklik, adalet ve insan hakları benim için siyasi koşullara göre değişebilecek tercihler değil; vazgeçilmez ilkelerdir.

Mutlak butlan kararı ve sonrasında yaşanan gelişmeler Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılmamın en büyük sebebidir. Bugün bir siyasi partideki üyeliğimi sonlandırırken, siyasi mücadelemi sonlandırmıyorum. Aksine, bugüne kadar savunduğum ilkeleri, birikimimi ve halka hizmet anlayışımı yeni bir siyasal zeminde sürdürme iradesini ortaya koyuyorum. Bu doğrultuda siyasi yoluma Sayın Özgür Özel liderliğinde YENİ Parti çatısı altında devam edeceğim. YENİ Parti'de sürdüreceğim siyasi mücadelemin temelinde aynı ilkeler bulunacaktır. Dün olduğu gibi bugün de pusulam Cumhuriyetimizin kurucu değerleri ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çağdaş ve demokratik Türkiye idealine bağlılıktır. Bu ilkelere bağlılığım dün olduğu gibi bugün ve yarın da devam edecektir. Yolumuz açık, umudumuz büyük olsun."