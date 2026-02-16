Terk Edilen Bebek Maymun Punch'ın Hikayesi

Japonya'da doğumdan sonra terk edilen bebek makak maymunu "Punch'ın" bakıcısı, hayvanın yeterince yemek yiyemediğini ve yalnızlık çektiğini bildirdi.

Ulusal basındaki habere göre Çiba eyaletinin İçikawa kentinde bir hayvanat bahçesinde Temmuz 2025'te doğan "Punch" isimli makak maymunu annesi tarafından terk edildi.

Punch için devreye giren hayvanat bahçesi görevlileri, bebek maymunu "yapay bakım" yaparak büyüttü ve ocakta Tokyo'da ünlü "Maymun Dağındaki" doğal ortamına salıverdi.

Yetkililer, bebek maymunların doğum sonrası ilk yılında sıklıkla annelerine sarılmaları dolayısıyla, "kaygısını hafifletmek" için bebek Punch'a havlu, battaniye ve peluş oyuncaklar sundu.

Bunlar arasında peluş orangutana sarılmayı tercih eden Punch, yeni ortamında gruba uyum sağlamak için gösterdiği çabayla hayvanat bahçesi ziyaretçileri arasında popüler oldu.

Hayvanat bahçesi yetkilisi Yasunaga Takaşi, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Görevliler, Punch'a tutunabileceği bir şey vermeyi denedi, ancak en çok sevdiği oyuncak maymun oldu." dedi.

Yasunaga, "Büyümesini hissedebiliyorum. Hala kendi başına yeterince yiyemiyor. Sık sık hayvanat bahçesi görevlilerine yapışıyor veya sürüden ayrı olarak yalnız zaman geçiriyor." ifadesini kullandı.

2 kilogram ağırlığındaki maymunun "anne özlemiyle" peluş oyuncağa sarıldığı video görüntüler, sosyal medyada büyük ilgi gördü ve internette viral oldu.

"Haydi Punch" etiketli videolara "insanın kalbini ısıtıcı", "terk edilmenin üstesinden gelerek büyüdü", "umarım mutluluğu bulur" ve "ne kadar dirençli olduğu hayranlık verici" gibi yorumlar yapıldı."

ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda geniş çapta yapılan paylaşımlarda, Punch'ın, diğer genç maymunlarca dışlandığında da oyuncağı kalkan olarak kullandığı aktarıldı.

Makak maymunun annesinin ilk doğumu olması ve Punch'ı doğurması sonrası bitkin duruma düşmesi sebebiyle Punch'ı terk ettiği aktarıldı.