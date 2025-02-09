Ters Yöne Giren Sürücü Arasında Kavga Çıktı - Son Dakika
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Ters Yöne Giren Sürücü Arasında Kavga Çıktı

Ters Yöne Giren Sürücü Arasında Kavga Çıktı

Bağcılar'da ters yönden gelen sürücü Hakan A., yol verme nedeniyle tartıştığı Kadir D.'ye saldırdı. Olay anında Kadir D.'nin çocuğunun korkarak ağlaması cep telefonu kamerasına yansıdı. Taraflar, tehdit ve hakaret nedeniyle gözaltına alındı fakat serbest bırakıldılar.

09.02.2025 10:17  Güncelleme: 10:19
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BAĞCILAR'da aracıyla ters yöne giren Hakan A., karşı yönden gelen sürücü Kadir D. ile yol verme nedeniyle tartışmaya başladı.Aracından inen Hakan A., üstüne yürüdüğü Kadir D.'ye 'O telefonu kırarım' sözleriyle saldırdı. Kadir D.'nin olay sırasında yanında bulunan çocuğunun hıçkırarak ağladığı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Demirkapı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kadir D. 34 FTA 699 plakalı otomobiliyle ilerlediği sırada Hakan A. 34 EYU 918 plakalı aracıyla ters yönden gelmeye başladı. Taraflar yolda karşı karşıya gelip ilerleyemeyince aralarında tartışma çıktı. Bu sırada ikili arasında küfürleşme yaşandı.

'O TELEFONU KIRARIM'

Aracından inen Hakan A. ise iddiaya göre 'Seni öldürürüm' diyerek tehditte bulununca Kadir D. yaşananları cep telefonuyla kaydetmeye başladı. Bu sırada Hakan A.,'O telefonu kırarım', 'Bunu yapma, sil' diyerek üstüne yürüdüğü Kadir D.'ye saldırdı. Kadir D.'nin yanında bulunan çocuğunun korkudan hıçkırarak ağladığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay yerinde bulunan İkram A.'nın araya girmesiyle taraflar ayrıldı.

SERBEST KALDILAR

Olayın ardından tarafların birbirlerinden şikayetçi olması üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Gözaltına alınan Hakan A. ve Kadir D. emniyete götürüldü. İfadeleri alınarak 'Tehdit' ve ' Hakaret' suçlarından haklarında adli işlem yapılan taraflar, savcılık kararıyla emniyetten serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

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