THTM'den NATO'ya Karşı Yürüyüş

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Kamera: Mehmet ÇALPAR

(İSTANBUL) - Filistin'de yaşananlardan NATO'yu sorumlu tutan Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi İncirlik 'Yürüyüşü' için Kartal'da açıklama yaptı. NATO'nun kuruluş tarihini anımsatan konuşmacılar, son NATO zirvesinde de savaşın, yağmanın, talanın devam etmesi için çalışmalar yapıldığını belirtti. Türk ve Filistin bayraklarının taşındığı açıklamada "Filistin halkı yalnız değildir", "NATO defol bu memleket bizim" sloganları atıldı.

Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi (THTM) NATO'ya karşı mücadele amacıyla İstanbul Kartal'dan Adana İncirlik Üssü'ne 'yürüyüş' başlattı. Eylemin başlangıç noktası Kartallı Kazım Meydanı'nda Türk ve Filistin bayraklarıyla bir araya gelen meclis temsilcileri son NATO zirvesinde de savaşın, yağmanın, talanın devam etmesi için çalışmalar yapıldığını belirtti.

Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi Yürütme Kurulu üyesi Aydemir Güler de 'Türkiye'nin çaresi yok, NATO'ya girdik bir kere çıkamayız' diyenlere iki hafta boyunca göstereceğiz. Emperyalizm olmasa Filistinlilerin kılına dokunamayacak olan İsrail severlere göstereceğiz. Bağımsızlığın nerede olduğunu göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

Etkinliğin ikinci buluşması da bugün Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yapılırken bundan sonraki duraklar İzmit, Sakarya, Eskişehir, Ankara, Konya ve Mersin'in ardından Adana İncirlik Üssü olacak. THTM, 3 Kasım'da da Kartal'da bir miting düzenleyecek.

"NATO'ya karşı çıkmadan İsrail'e karşı çıkamazsınız"

Etkinlik öncesi bir açıklama yapan THTM Yürütme Kurulu üyesi Erhan Nalçacı NATO ile hesaplaşmadan, NATO'dan çıkmadan egemen bir ülke olunamayacağını belirterek, "NATO'ya karşı çıkmadan İsrail'e karşı çıkılamaz. NATO'nun Türkiye'deki faaliyetleri ile hesaplaşmadan temize çıkamazsınız. Dolayısıyla THTM'nin gerçekleştireceği bu yürüyüş ile birlikte hem NATO'ya hem de emperyalist işgale karşı mücadeleyi yükselteceğiz. Elbette bu mücadele Denizlerin, Amerikan askerlerini Dolmabahçe'de denize döktükleri mücadelenin devamıdır. Elbette bu ülkede NATO'ya ve Amerika'ya karşı mücadelenin kökleri derindedir" dedi.