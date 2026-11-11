THY'nin TK226 uçağı 200'den fazla yolcuyla Chengdu'ya indi, seferler başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

THY'nin TK226 uçağı 200'den fazla yolcuyla Chengdu'ya indi, seferler başladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
THY\'nin TK226 uçağı 200\'den fazla yolcuyla Chengdu\'ya indi, seferler başladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

THY'nin 200'den fazla yolcu taşıyan TK226 sefer sayılı uçağı Chengdu Tianfu Havalimanı'na inerek İstanbul-Chengdu tarifeli yolcu seferleri başladı. Chengdu, THY'nin Beijing, Shanghai ve Guangzhou'nun ardından Çin anakarasında sefer düzenlediği dördüncü kent oldu.

CHENGDU, 11 Kasım (Xinhua) -- Türk Hava Yolları'nın (THY) 200'den fazla yolcu taşıyan TK226 sefer sayılı uçağı, çarşamba günü 15.50 sularında Chengdu Tianfu Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı. Böylece THY'nin İstanbul Havalimanı ile Çin'in güneybatısındaki Chengdu Tianfu Uluslararası Havalimanı arasındaki tarifeli yolcu seferleri resmen başlamış oldu.

Uçağı havalimanında Türkiye'nin Çin Büyükelçisi Selçuk Ünal ile Chengdu Başkonsolosu Uğur Öztürk karşıladı. Chengdu ile kardeş şehir olan İzmir'in adını taşıyan uçağın yolcuları arasında THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Murat Şeker'in başkanlık ettiği heyet de bulunuyordu.

Chengdu Tianfu Uluslararası Havalimanı'ndan bir yetkili, Türkiye'nin Ocak 2026'dan bu yana Çin vatandaşlarına turizm ve transit amaçlı seyahatlerde uyguladığı vize muafiyetinin, Chengdu ile Türkiye arasındaki seyahat ve iş amaçlı ulaşım talebini artırdığını söyledi. Yetkili ayrıca Chengdu-İstanbul hattının halihazırda, Çinli havayolu şirketlerinin işlettiği ve ülkenin orta ve batı kesimlerindeki yolcular arasında en çok tercih edilen kıtalar arası güzergahlardan biri olduğunu belirtti.

568 uçaktan oluşan filosuyla 133 ülkede 359 noktaya uçuş gerçekleştiren THY, dünyanın önde gelen havayolu şirketleri arasında yer alıyor. Chengdu, THY'nin Beijing, Shanghai ve Guangzhou'nun ardından Çin anakarasında sefer düzenlediği dördüncü kent oldu.

Uçuş programına göre, İstanbul-Chengdu hattında çarşamba, cuma ve pazar, Chengdu-İstanbul hattında ise pazartesi, perşembe ve cumartesi günleri Boeing 787-9 tipi geniş gövdeli uçaklarla haftada üç gidiş-dönüş seferi gerçekleştirilecek. Yeni seferlerle birlikte iki kent arasındaki haftalık gidiş-dönüş sefer sayısı yediye ulaşacak.

Çin'in Sichuan Havayolları da Chengdu ile İstanbul arasında doğrudan yolcu seferleri düzenliyor. İki kent arasında nisan ayında yalnızca kargo taşımacılığına yönelik bir hat da hizmete açıldı. THY'nin de tarifeli yolcu seferlerine başlamasıyla Türkiye ile Chengdu arasındaki ticaretin ve iş ilişkilerinin daha da gelişmesi bekleniyor.

Öte yandan Türkiye ile Chengdu arasındaki ticaret hacmi 2025 yılında 4,985 milyar yuana (yaklaşık 747 milyon ABD doları) ulaştı. Türkiye'de üretilen uçak parçaları Chengdu'daki fabrikalarda, tarım ürünleri ise kentteki sofralarda yerini alırken, Chengdu'da üretilen tablet bilgisayarlar ve fotovoltaik bataryalar da Türk pazarında oldukça tanınır hale geldi.

İki taraf arasındaki işbirliği bilim ve teknoloji alanında da gelişiyor. Nisan ayında Chengdu'da düzenlenen Çin-Türkiye bilim ve teknoloji işbirliği etkinliğinde, somut işbirliği fırsatlarını değerlendirmek üzere 80'den fazla görüşme yapıldı. Etkinlikte 50 işbirliği fırsatı değerlendirilirken, iki uluslararası bilim ve teknoloji işbirliği anlaşması da imzalandı.

Kaynak: Xinhua
Çin Halk CumhuriyetiTürk Hava YollarıHavacılıkGuangzhouShanghaiİstanbulEkonomiUlaşımTurizmGüncelPekinSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kerem Aktürkoğlu gemileri yaktı: Geri dönmek istiyor Kerem Aktürkoğlu gemileri yaktı: Geri dönmek istiyor
Sivas’ta dev altın rezervi: 893 bin onsluk kaynak belirlendi Sivas'ta dev altın rezervi: 893 bin onsluk kaynak belirlendi
Bursa’daki hurda Boeing 747’nin kokpiti Gebze’de bir bahçeye taşındı: Yeni sahibi 200 bin TL ödedi Bursa'daki hurda Boeing 747'nin kokpiti Gebze'de bir bahçeye taşındı: Yeni sahibi 200 bin TL ödedi
3’ü büyükşehir 6 belediye daha AK Parti’ye geçebilir 3'ü büyükşehir 6 belediye daha AK Parti'ye geçebilir
Ses kayıtları çözüldü İşte Güllü’nün düştüğü anda duyulan o sözler Ses kayıtları çözüldü! İşte Güllü’nün düştüğü anda duyulan o sözler
Fatma Betül Sayan Kaya kadar kazanan bir isim daha var Ali Paslı, 3 ayda 2,4 milyar kar elde etti Fatma Betül Sayan Kaya kadar kazanan bir isim daha var! Ali Paslı, 3 ayda 2,4 milyar kar elde etti
Unutulan meslek yeniden doğdu Şimdi usta bulunamıyor Unutulan meslek yeniden doğdu! Şimdi usta bulunamıyor
Melih Gökçek’in acı günü Melih Gökçek'in acı günü
Genç doktordan acı haber Ölümüyle ilgili inceleme başladı Genç doktordan acı haber! Ölümüyle ilgili inceleme başladı
Sadece 1 dakika oynadı Galatasaray’da ayrılık kapıda Sadece 1 dakika oynadı! Galatasaray'da ayrılık kapıda
Emekli zammı için çok konuşulacak rakam Bu tahmin ilk kez dillendiriliyor Emekli zammı için çok konuşulacak rakam! Bu tahmin ilk kez dillendiriliyor
Altın yatırımcılarına dev bankadan kötü haber Tüm dengeler değişti Altın yatırımcılarına dev bankadan kötü haber! Tüm dengeler değişti
22:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hadsiz sözlerle hedef alan İsrail’e Dışişleri’nden sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hadsiz sözlerle hedef alan İsrail'e Dışişleri'nden sert tepki
20:15
Çikolata kutusuna gizlenmiş 300 mermi ele geçirildi
Çikolata kutusuna gizlenmiş 300 mermi ele geçirildi
19:43
İran ABD’yi adres vererek tehdit etti: Avrupa’daki üsleri vurabiliriz
İran ABD'yi adres vererek tehdit etti: Avrupa'daki üsleri vurabiliriz
19:35
İstanbul’a hem fırtına hem de yağmur uyarısı Çok kuvvetli geliyor
İstanbul'a hem fırtına hem de yağmur uyarısı! Çok kuvvetli geliyor
18:14
Doğaya 14 kurt bıraktılar Sonrasında yaşananlar inanılmaz
Doğaya 14 kurt bıraktılar! Sonrasında yaşananlar inanılmaz
17:59
Galatasaray efsanesi Cevad Prekazi Belgrad’da son yolculuğuna uğurlandı
Galatasaray efsanesi Cevad Prekazi Belgrad'da son yolculuğuna uğurlandı
17:50
Evin temelini kazarken servet buldular
Evin temelini kazarken servet buldular
16:35
Ses kayıtları çözüldü İşte Güllü’nün düştüğü anda duyulan o sözler
Ses kayıtları çözüldü! İşte Güllü’nün düştüğü anda duyulan o sözler
16:16
Görüntü Türkiye’den Önünü kestikleri sürücüye sopalarla saldırdılar
Görüntü Türkiye'den! Önünü kestikleri sürücüye sopalarla saldırdılar
15:31
İki çay içti, ödediği hesaba bakın Bakanlık yetkilisi de kayıtsız kalamadı
İki çay içti, ödediği hesaba bakın! Bakanlık yetkilisi de kayıtsız kalamadı
14:40
Savcı Sayan’dan Kavcıoğlu’nun kararı sonrası olay sözler: Bu bir istifa değil, görevden alınmadır
Savcı Sayan'dan Kavcıoğlu'nun kararı sonrası olay sözler: Bu bir istifa değil, görevden alınmadır
11:53
Kaşıntı şikayetiyle gitti, kanser olduğunu öğrendi
Kaşıntı şikayetiyle gitti, kanser olduğunu öğrendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2026 22:45:23. #.0.3#
SON DAKİKA: THY'nin TK226 uçağı 200'den fazla yolcuyla Chengdu'ya indi, seferler başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android