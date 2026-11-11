THY\'nin TK226 uçağı 200\'den fazla yolcuyla Chengdu\'ya indi, seferler başladı

CHENGDU, 11 Kasım (Xinhua) -- Türk Hava Yolları'nın (THY) 200'den fazla yolcu taşıyan TK226 sefer sayılı uçağı, çarşamba günü 15.50 sularında Chengdu Tianfu Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı. Böylece THY'nin İstanbul Havalimanı ile Çin'in güneybatısındaki Chengdu Tianfu Uluslararası Havalimanı arasındaki tarifeli yolcu seferleri resmen başlamış oldu.

Uçağı havalimanında Türkiye'nin Çin Büyükelçisi Selçuk Ünal ile Chengdu Başkonsolosu Uğur Öztürk karşıladı. Chengdu ile kardeş şehir olan İzmir'in adını taşıyan uçağın yolcuları arasında THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Murat Şeker'in başkanlık ettiği heyet de bulunuyordu.

Chengdu Tianfu Uluslararası Havalimanı'ndan bir yetkili, Türkiye'nin Ocak 2026'dan bu yana Çin vatandaşlarına turizm ve transit amaçlı seyahatlerde uyguladığı vize muafiyetinin, Chengdu ile Türkiye arasındaki seyahat ve iş amaçlı ulaşım talebini artırdığını söyledi. Yetkili ayrıca Chengdu-İstanbul hattının halihazırda, Çinli havayolu şirketlerinin işlettiği ve ülkenin orta ve batı kesimlerindeki yolcular arasında en çok tercih edilen kıtalar arası güzergahlardan biri olduğunu belirtti.

568 uçaktan oluşan filosuyla 133 ülkede 359 noktaya uçuş gerçekleştiren THY, dünyanın önde gelen havayolu şirketleri arasında yer alıyor. Chengdu, THY'nin Beijing, Shanghai ve Guangzhou'nun ardından Çin anakarasında sefer düzenlediği dördüncü kent oldu.

Uçuş programına göre, İstanbul-Chengdu hattında çarşamba, cuma ve pazar, Chengdu-İstanbul hattında ise pazartesi, perşembe ve cumartesi günleri Boeing 787-9 tipi geniş gövdeli uçaklarla haftada üç gidiş-dönüş seferi gerçekleştirilecek. Yeni seferlerle birlikte iki kent arasındaki haftalık gidiş-dönüş sefer sayısı yediye ulaşacak.

Çin'in Sichuan Havayolları da Chengdu ile İstanbul arasında doğrudan yolcu seferleri düzenliyor. İki kent arasında nisan ayında yalnızca kargo taşımacılığına yönelik bir hat da hizmete açıldı. THY'nin de tarifeli yolcu seferlerine başlamasıyla Türkiye ile Chengdu arasındaki ticaretin ve iş ilişkilerinin daha da gelişmesi bekleniyor.

Öte yandan Türkiye ile Chengdu arasındaki ticaret hacmi 2025 yılında 4,985 milyar yuana (yaklaşık 747 milyon ABD doları) ulaştı. Türkiye'de üretilen uçak parçaları Chengdu'daki fabrikalarda, tarım ürünleri ise kentteki sofralarda yerini alırken, Chengdu'da üretilen tablet bilgisayarlar ve fotovoltaik bataryalar da Türk pazarında oldukça tanınır hale geldi.

İki taraf arasındaki işbirliği bilim ve teknoloji alanında da gelişiyor. Nisan ayında Chengdu'da düzenlenen Çin-Türkiye bilim ve teknoloji işbirliği etkinliğinde, somut işbirliği fırsatlarını değerlendirmek üzere 80'den fazla görüşme yapıldı. Etkinlikte 50 işbirliği fırsatı değerlendirilirken, iki uluslararası bilim ve teknoloji işbirliği anlaşması da imzalandı.