 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
THY Uçağına Lazer Tutuldu - Son Dakika
Üye Girişi

THY Uçağına Lazer Tutuldu

İstanbul seferini yapan THY uçağına kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından lazer tutuldu. O anlar bir yolcu tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Lazer tutulmasının uçuş emniyetini riske attığı belirtilirken, bu tür ihlallerde 91 bin 139 lira para cezası kesiliyor.

THY Uçağına Lazer Tutuldu
07.01.2024 - 14:38,
Abone Ol

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, İZMİR- İstanbul seferini yapan Türk Hava Yolları (THY) uçağına kimliği belirsiz kişi veya kişiler lazer tutuldu. O anlar uçakta bulunan bir yolcu tarafından cep telefonuyla kayıt altına alındı.

THY'nin TK-2443 sefer sayılı İzmir-İstanbul seferini yapan uçağına kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından İstanbul'a iniş için alçaldığı sırada lazer tutuldu. O anlar uçakta bulunan bir yolcu tarafından cep telefonuyla kayıt altına alındı. Yolcu o görüntüleri sosyal medya hesabından "06.01.2024, TK-2443 İzmir-İstanbul seferinde şöyle birşey yaşandı" ifadelerini kullanarak paylaştı. Yolcu paylaşımı sırasında hem THY'yi hem de İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünü etiketledi.

CEZASI 91 BİN 139 LİRA

Uçağın kokpitine yöneltilen lazer gibi dikkat dağıtıcı ve zarar verecek ışıkların pilotun görüşüne doğrudan etki ettiği ve uçuş emniyetini riske attığı belirtiliyor. Bu ışıkların körlüğe sebep olmanın yanı sıra, pilotun alması gereken kararlarda dikkat dağınıklığına neden olabileceği de belirtiliyor. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan idari para cezalarına göre, uçuş emniyetini riske atacak şekilde hava araçlarına lazer tutulması, uçak haberleşmesine müdahale edilmesi veya benzer ihlallerde bulunulması halinde 91 bin 139 lira para cezası kesiliyor. ABD'de Delta Hava Yolları'na ait bir uçağa lazer tutan ve birçok kez bu suçu işlediği tespit edilen bir kişi hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Türk Hava Yolları, İstanbul, İzmir, Ulaşım, Güvenlik, Havacılık, Suç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel THY Uçağına Lazer Tutuldu - Son Dakika


15:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin yerel seçim adaylarını açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin yerel seçim adaylarını açıkladı
15:14
AK Parti'nin İstanbul adayı resmen Murat Kurum oldu AK Parti'nin İstanbul adayı resmen Murat Kurum oldu
14:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan tempo tuttu, tüm salon eşlik etti! İşte AK Parti'nin seçim şarkısı Cumhurbaşkanı Erdoğan tempo tuttu, tüm salon eşlik etti! İşte AK Parti'nin seçim şarkısı
14:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin tercihi ne olursa olsun başımızın üstünde yeri var Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin tercihi ne olursa olsun başımızın üstünde yeri var
14:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşurken salon, ''İstanbul bizimdir bizim kalacak'' sloganı ile inledi Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşurken salon, ''İstanbul bizimdir bizim kalacak'' sloganı ile inledi
14:14
Hadise ve Murat Boz, New York'ta sahne aldı! Performansları alkış topladı Hadise ve Murat Boz, New York'ta sahne aldı! Performansları alkış topladı
13:53
Erdoğan tek tek açıkladı! İşte İstanbul dahil 26 ilin belediye başkan adayları Erdoğan tek tek açıkladı! İşte İstanbul dahil 26 ilin belediye başkan adayları
13:11
Eski AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan vefat etti Eski AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan vefat etti

Son Dakika
15:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin yerel seçim adaylarını açıkladı
15:14 AK Parti'nin İstanbul adayı resmen Murat Kurum oldu
14:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan tempo tuttu, tüm salon eşlik etti! İşte AK Parti'nin seçim şarkısı
14:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşurken salon, ''İstanbul bizimdir bizim kalacak'' sloganı ile inledi
14:14 Hadise ve Murat Boz, New York'ta sahne aldı! Performansları alkış topladı
13:53 Erdoğan tek tek açıkladı! İşte İstanbul dahil 26 ilin belediye başkan adayları
13:11 Eski AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan vefat etti
12:48 Tarsus'ta korkunç olay! 7 aylık hamile karısını satırla öldürüp torununu alıp kaçtı
12:39 Kabine, 3 haftalık aranın ardından toplanıyor! Masada emekli aylıklarına yapılacak düzenleme var
11:59 Uzun süredir ekranlarda boy göstermeyen oyuncu Vural Çelik, Influenza'ya yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2024 15:44:20. #1.11#
SON DAKİKA: THY Uçağına Lazer Tutuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement