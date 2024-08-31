2028'de yüksek teknolojili ürünlerin ihracat payı artacak - Son Dakika
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2028'de yüksek teknolojili ürünlerin ihracat payı artacak

2028\'de yüksek teknolojili ürünlerin ihracat payı artacak

Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, 2023'te yüzde 40,4'e ulaşan orta yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin ihracat içindeki payının 2028'de yüzde 49,5'e yükseltilmesinin hedeflendiğini belirtti. Ağar, Türk ihraç ürünlerini dünyaya tanıtmak amacıyla uygulamaya koydukları 2028 ihracat tanıtım ve pazarlama vizyonu kapsamında çeşitli projeleri hayata geçirdiklerini söyledi.

31.08.2024 23:17
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Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, 2023'te yüzde 40,4'e ulaşan orta yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin ihracat içindeki payının 2028'de yüzde 49,5'e yükseltilmesinin hedeflendiğini belirtti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 93'üncüsü düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı'nın (İEF) açılış resepsiyonu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da katılımıyla Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda yapıldı.

Ticaret Bakan Yardımcısı Ağar, buradaki konuşmasında, Türkiye'nin en köklü ve tanınmış fuarına katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ticaret Bakanlığı olarak çalışmalarını dünya üzerinde Türk ürünlerinin tanınmadığı, ihracatçıların adım atmadığı tek bir nokta kalmaması hedefiyle sürdürdüklerini belirten Ağar, bu doğrultuda pazar çeşitliliğini geliştirmek adına Uzak Ülkeler Stratejisi ve İslam Ülkeleriyle İhracatı Geliştirme Stratejisi'ni hayata geçirdiklerini ifade etti.

Ağar, Türk ihraç ürünlerini en etkili şekilde dünyaya tanıtmak amacıyla uygulamaya koydukları 2028 ihracat tanıtım ve pazarlama vizyonu kapsamında sektör ve ürün gruplarında çeşitli tanıtım ve pazarlama projelerini hayata geçirdiklerini söyledi.

İEF'nin bu seneki temasının "teknoloji" olarak belirlenmesini bakanlık olarak çok isabetli bulduklarını vurgulayan Ağar, "2023'te yüzde 40,4'e ulaşan orta yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin ihracatımızdaki payını 2028'de yüzde 49,5'e yükseltmeyi hedefliyoruz. Yine Ticaret Bakanlığı olarak AR-GE ve inovasyona ağırlık veren ihracatımızı artırmak adına tasarım, markalaşma, uluslararası rekabetçiliğin geliştirilmesi projesi, küresel tedarik zinciri projesi gibi desteklerimizin yanı sıra e-ihracat başta olmak üzere ihracatın dijitalleşmesine yönelik desteklerimizi geliştiriyor ve güçlendiriyoruz." diye konuştu.

Diğer konuşmacılar

İzmir Valisi Süleyman Elban, Atatürk'ün olağanüstü vizyonuyla fuarın temelinin atıldığını ve tüm Türkiye ile özdeşleştiğini, fuarın yıllardan beri devam ediyor olmasının arkasında büyük bir destek ve çalışma olduğunu söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da İEF'in onur konuğu ili olarak fuara kapsamlı bir katılım sağladıklarını, Ege'nin ruhunu temsil eden İzmir'de olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Fuarın İzmir ile özdeşleştiğini vurgulayan İmamoğlu, "Fuarımız dünyanın dört bir yanından insanları yıllar boyu ağırlamış. Bir asır önce o yılların koşullarında doğmuş bir organizasyon. Fuarda İstanbul'un onur konuğu olarak bulunması bizim için çok değerli. Farklı kurum ve kuruluşlarımızla temsil ediyoruz." diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da fuarı başarıyla daha ileriye taşımak için çalıştıklarını belirterek, "Bu yıl fuara 14 ülke ve Türkiye'deki 53 şehirden misafirlerimiz var. Özel olarak ağırladığımız ülke Küba. Onur konuğu ilimiz ise İstanbul." dedi.

Resepsiyona, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan, pek çok milletvekili ile belediye başkanları ve siyasi partilerin il başkanları katıldı.

Öte yandan, fuarın özel konuğu olan insansı robot Sophia da sahneye çıkarak sunucunun sorularını yanıtladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 2028'de yüksek teknolojili ürünlerin ihracat payı artacak - Son Dakika

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