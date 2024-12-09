Ticaret Bakanlığı, 11 İlde Ekmeklik Un Fiyatlarını Denetledi

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TİCARET Bakanlığı, 11 ilde yapılan denetimlerde ekmeklik un fiyatlarında düzenlemelere aykırı artış yapan 17 firma hakkında idari soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ticaret Bakanlığı olarak, tüketicilerin ekonomik çıkarlarını korumak ve piyasada adil fiyat mekanizmalarının oluşumunu sağlamak amacıyla, özellikle temel gıda ürünleri başta olmak üzere fiyat değişimlerini titizlikle takip etmekteyiz. Bu kapsamda, ülke genelinde temel tüketim maddelerinden biri olan ekmeklik unun fiyatlarında yaşanan dalgalanmaları incelemek ve piyasa düzenlemelerine aykırı durumları tespit etmek üzere kapsamlı denetimler yapılmıştır. Amasya, Ankara, Balıkesir, Çorum, Edirne, Eskişehir, Konya, Nevşehir, Rize, Samsun ve Trabzon olmak üzere toplam 11 farklı ilde faaliyet gösteren 21 un fabrikasında yapılan 50 kilogramlık ekmeklik un fiyatları denetimleri sonucunda, Ticaret İl Müdürlüklerimiz tarafından 17 firmanın piyasa düzenlemelerine aykırı olarak fiyat artışı gerçekleştirdiği tespit edilmiştir. Haksız fiyat artışı yaptığı tespit edilen firmalar hakkında gerekli idari süreçler başlatılmış olup bu doğrultuda, her bir firma için hazırlanan tutanaklar, firma yetkililerinin savunmaları alındıktan sonra Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na iletilecektir. Kurul tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda, piyasa düzenini bozduğu tespit edilen firmalara ivedilikle gerekli yaptırımlar uygulanacaktır" denildi.

Bakanlığın haksız fiyat artışına yönelik denetimlerini sürdürdüğü belirtilerek, "Bu kapsamda piyasa düzenine zarar veren davranışlara kesinlikle müsamaha göstermeyeceğimizi bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Tüketicinin korunması ve piyasa istikrarının sağlanması doğrultusunda gerekli önlemler alınmaya devam edecektir" ifadelerine yer verildi.