Ticaret Bakanlığı\'ndan Uyuşturucu Operasyonları: 529 Milyon Lira Değerinde Uyuşturucu Ele Geçirildi

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TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından İpsala Gümrük Kapısı'nda düzenlenen iki ayrı operasyonda 118 kilogram esrar ve kokain, Esendere Gümrük Kapısı'nda düzenlenen operasyondaysa 375 kilogram eroin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri çerçevesinde yürütülen risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen otobüs ve otomobil cinsi iki araç mercek altına alındı. Araçlar gümrüklü sahaya giriş işlemlerinin ardından X-ray tarama sistemine yönlendirildi. Tarama sonucunda şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine, hassas burunlu narkotik köpeklerin kullanıldığı detaylı arama gerçekleştirildi. Kontrollerde, 137 paket halinde araçların çeşitli yerlerine gizlenmiş skunk esrar ve kokain olmak üzere 118 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. İki ayrı operasyonda yakalanan uyuşturucunun 79 milyon Türk lirası değerinde olduğu tespit edildi.

529 MİLYON LİRA DEĞERİNDE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Esendere Gümrük Kapısı'nda ise şüpheli olarak değerlendirilen bir TIR, incelemeye alındı. Yapılan değerlendirme sonucu X-ray taramasına sevk edilen çimento yüklü TIR'da şüpheli yoğunluk tespit edildi. Araçta yapılan detaylı aramada çimento torbaları içinde, 450 milyon Türk lirası değerinde 375 kilogram eroin ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Ekipleri 3 farklı operasyonla piyasa değeri yaklaşık 529 milyon lira değerinde 493 kilogram uyuşturucunun yurda girişine engel oldu.