TİKA, Kuzey Makedonya\'da Üniversiteye Destek Verdi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Kuzey Makedonya'da Aziz Kiril ve Metodiy Üniversitesi bünyesindeki Pedagoji Fakültesi ve Güzel Sanatlar Fakültesine onarım ve donanım desteğinde bulundu.

Aziz Kiril ve Metodiy Üniversitesine bağlı Kliment Ohridski Pedagoji Fakültesi Amfi Salonu Onarım ve Donanım Projesi Açılış Töreni'ne, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TİKA Başkan Yardımcısı Mahmut Çevik ve Pedagoji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Biljana Kamçevska'nın yanı sıra ülkedeki Türk kurum ve kuruluş temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kuzey Makedonya'nın eski Devlet Bakanı ve fakültenin öğretim üyesi Prof. Dr. Adnan Kahil'in moderatörlüğünde gerçekleştirilen program, kurdele kesimiyle başladı.

Eski TBMM Başkanı Şentop, buradaki konuşmasında, 21 Aralık Kuzey Makedonya'da Türkçe Eğitim Bayramı'nı kutlayarak, 15 senedir her yıl bu vesileyle Üsküp'te bulunduğunu ifade etti.

Şentop, Türkiye'nin, Kuzey Makedonya'yı bağımsızlığını ilan ettiği ilk günden itibaren desteklediğini, onun yanında yer aldığını, uluslararası birçok kuruma ve kuruluşa üyeliğini desteklediğini ve bundan sonra da desteklemeye devam edeceğini vurguladı.

Bu amfi salonunu onaran TİKA'nın, Türkiye ve Kuzey Makedonya arasındaki işbirliğinin somut örneklerini gösteren bir kuruluş olduğunu dile getiren Şentop, TİKA dünyanın her yerinde Türkiye'nin bu insani ve vicdani dış politika anlayışının yumuşak eli ve en önemli uluslararası markası olduğunu vurguladı.

Avrupa ve Amerika gibi dünyanın farklı yerlerinde dini, dili ve ırkı farklı olduğu için farklı muameleye tabi tutulan insanların halen var olduğuna işaret eden Şentop, şöyle devam etti:

"Farklı dillerden, farklı inançlardan, dinlerden, farklı etnik kökenlerden olsak da 600 yıl kardeşçe bir arada yaşamışız. Kuzey Makedonya Cumhuriyeti de bu anlayışı devam ettiriyor, sürdürüyor. İşte biz bir arada barış içerisinde yaşama kültürüne sahip insanlar olarak onların kitaplarında ideal olarak tarif ettiği o bir arada yaşamayı, yüzyıllar boyunca gerçekleştirmiş, pratiğe dökmüş insanlarız. Bu bakımdan biz hem bu güzel tarihimizi hem de Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nin bu güzel tutumunu, davranışını birçok ülkeye örnek olarak da gösteriyoruz."

Dünyanın çok önemli bir değişimin eğişinde olduğunu belirten Şentop, "20. yüzyılın uluslararası düzeni, dünyaya ve insanlığa dair paradigmaları iflas etmiştir, çökmüştür. 20. yüzyıl, insanlık tarihinin en kanlı yüzyılıdır. Avrupalılar sadece 1. Dünya Savaşı ve 2. Dünya Savaşı'nda 100 milyonun üzerinde insanı öldürmüşlerdir. İşte bu kanlar ve gözyaşları üzerine kurulan bu düzen, 20. yüzyılın ikinci yarısında da birçok ülkede çatışmalar, katliamlar, soykırımlar üretmiştir. Hala da bunun uzantısını görüyoruz. İşte Rusya-Ukrayna Savaşı'nda görüyoruz. İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği soykırımda görüyoruz." diye konuştu.

Uluslararası düzenin ve onun Birleşmiş Milletler gibi kurumlarının, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı ve İsrail'in Filistin ve Gazze'de gerçekleştirdiği soykırımı durduramadığını söyleyen Şentop, "Batı ülkelerinin siyasetçileri de mazlumun, zulme uğrayanın yanında değil de zalimin, katliamı yapanın yanında yer aldılar." değerlendirmesinde bulundu.

TİKA Başkan Yardımcısı Çevik de bu fakültede Makedonca, Arnavutça ve Türkçe eğitim verildiğini anımsatarak, "Bölgenin en büyük ihtiyacı, birlikte yaşama kültürünün devam etmesi, yaşatılması ve sürdürülebilir olması. Ümit ediyorum ki bu salonda önümüzdeki süreç içerisinde de eğitim dönemlerinde de bölgenin barışına ve huzuruna katkı sağlayacak ve bu birlikte yaşama kültürünü geliştirecek yeni nesillerin yetiştirilmesi ve bu nesillerin bu bölgede, hem Türkiye hem bölge barışına hem küresel barışa katkı sağlamasını arzu ediyorum." dedi.

Pedagoji Fakültesi Dekanı Kamçevska ise fakültedeki çalışmalarında değinerek, "Amfi salonumuzu farklı etkinlikler düzenlediğimiz ve öğrencilerimizle eğitim faaliyetleri yürüttüğümüz bir alana dönüştürmek için sağladığı fon ve verdiği çabalardan dolayı TİKA'ya teşekkür etmek istiyorum." diye konuştu.

Güzel Sanatlar Fakültesi donanım projesi

TİKA bu kapsamda, Aziz Kiril ve Metodiy Üniversitesi'ne bağlı Güzel Sanatlar Fakültesi Multimedya Ders Laboratuvarının Teknik Donanımı Açılış Töreni'ni de gerçekleştirdi.

Törene, TİKA Başkan Yardımcısı Mahmut Çevik ve Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Slavica Janeşlieva'nın yanı sıra ülkedeki Türk kurum ve kuruluş temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Çevik, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, TİKA'nın 18 yıldır Kuzey Makedonya'da yaklaşık 1200 projeyi hayata geçirdiğini ifade etti.

Çevik, "Kuzey Makedonya'nın en köklü üniversitesi Üsküp'te Aziz Kiril ve Metodiy Üniversitesinin Güzel Sanatlar Fakültesinde Multimedya Laboratuvarı'nın tadilatını ve donanımı desteklemiştik. Biraz önce gördüğümüz gençlerin burada sanatkar olarak, sanatçı olarak, ressam olarak yetişmesinin alt zeminini ve fiziki şartlarını iyileştirerek kaliteli bir eğitim almasına imkan sağlamıştık." diye konuştu.

Janeşlieva ise "TİKA ile işbirliğine sahip olmak büyük bir ayrıcalıktır. Genel olarak yüksek öğrenime ve eğitime yardımcı olan mükemmel ve iddialı bir projedir. Multimedya sanatları ve yeni medya alanında çağdaş öğretimi takip edebilmemiz, öğrencilerimize çağdaş öğretim sunabilmemiz için bize fırsatlar sunan modern bir laboratuvara sahip olmak büyük önem taşıyor. Çünkü bu, modern trendlerle iç içe olan daha kaliteli bir kadronun oluşmasına yardımcı oluyor." dedi.