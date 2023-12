Tutuklu TİP Milletvekili Can Atalay: Türkiye\'nin tek gündemi yoksulluk ve adaletsizlik

Anayasa Mahkemesi'nin 2 kez verdiği "hak ihlal" kararına karşın hala cezaevinde olan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay, Türkiye'nin tek gündeminin, yoksulluk, gelirde ve vergide adaletsizlik ve tüm bunlara bağlı olarak "öğün atlamak zorunda kalan, yatağa aç giren çocuklar" olduğunu söyledi.

Tutuklu TİP Hatay Milletvekili Can Atalay, ailesiyle yaptığı haftalık telefon görüşmesi esnasında annesi Şükran Atalay'ın "Eğer Meclis'te olabilseydin Türkiye halklarına ve Hatay halkına ne söylemek isterdin" sorusuna yanıt verdi. Silivri 9 No'lu Cezaevi, A-47'den seslenen Can Atalay, öncelikle "Son nefesine kadar Filistin halkının derdini dillendirme iradesini gösteren Hasan Bitmez'in hatırası önünde saygıyla eğildiğini belirterek, şunları söyledi:

"BİR İŞÇİNİN ASGARİ ÜCRET KOMİSYONU'NDAKİ KONUŞMASI DİNLEYEN HERKESİN CİĞERİNİ DAĞLAMIŞTIR"

"Şimdi bu, 6 Şubat'tan sonra, yani o büyük depremden sonraki ilk merkezi bütçe, genel bütçe görüşmesi. Biraz önce buraya gelmeden Türk-İş logosu önünde bir işçinin, Türk-İş'in Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na temsilci olarak gönderdiği bir işçinin konuşmasını dinledim. Sadece benim değil, dinleyen herkesin ciğeri dağlanmıştır. Diyor ki o işçi kardeş, 'Çocuğum benden öğretmenler günü için yapılacak faaliyete katkı payı olmak üzere 10 lira istedi veremedim, 10 lirayı borç almaya gittim. Türkiye'nin başka gündemi yoktur, Türkiye'nin tek gündemi budur. Türkiye'nin tek gündemi, yoksulluğun istismarıdır. Türkiye'nin tek gündemi gelirde adaletsizliktir, gelirde eşitsizliktir, vergide adaletsizliktir, vergide eşitsizliktir. Türkiye'nin tek gündemi, öğün atlamak zorunda kalan çocuklardır, yatağa aç giren çocuklardır.

"TÜRKİYE'NİN TEK GÜNDEMİ GÖZ GÖRE GÖRE ÖLÜME GÖNDERİLEN İNSANLARDIR"

Türkiye'nin tek gündemi, kamu hizmeti kötü ifa ediliyor diye ya da piyasa koşullarına teslim ediliyor, falanca tarikata teslim ediliyor diye göz göre göre ölüme gönderilen insanlardır. Türkiye'nin gündemi budur.

"GENEL BÜTÇEDE DEPREM BÖLGESİ YOK, HATAY YOK"

Şimdi derdimiz büyük ama madem Hataylılara bir şey söylemek gerekir, şunu söylemek isterim: O genel bütçede deprem bölgesi yok, genel bütçede Hatay yok. Esas olması gereken şey yok bu genel bütçede. Bu genel bütçeyle çözülmesi gereken, konuşulması gereken şeylerin hiçbirisi yok. Hatay'ı gün gün takip etmeye çalışıyorum. Hatay'da çözülmesi gereken sorunlar çözülmedi. Altyapı çöktü, buna ilişkin alınması gereken tedbirler neredeyse 11 ay olacak alınmadı hala. Hatay'da enkaz kaldırmaya ilişkin, Atık Yönetmeliği'ne ilişkin sorunlar çözülmedi, giderek derinleşiyor. Üstelik Hatay'da öyle bir altyapı sorunu, öyle bir sıkıntı yaşanıyor ki havalar soğudu, sürekli elektrikler kesiliyor. Elektriği kesilen yurttaşlar ısınamıyorlar, herhangi bir faaliyet sürdüremiyorlar. Şunu konuşmak durumundayız, depremden bu yana son 10 aydır 4 kere İskenderun çok ciddi taşkın ve sel yaşadı. Geçtiğimiz 10 ay içerisinde buna ilişkin ne tedbir alındı bunu konuşmak zorundayız. Enkaz kaldırmasına, Atık Yönetmeliği'ne ilişkin bunca zamandır alınamayan tedbirleri konuşmak zorundayız."