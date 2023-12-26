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TİP Üyeleri, Can Atalay'ın Tahliyesi İçin Bekleyişini Sürdürüyor - Son Dakika
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TİP Üyeleri, Can Atalay'ın Tahliyesi İçin Bekleyişini Sürdürüyor

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul İl Sözcüsü Melis Akyürek, Anayasa Mahkemesi'nin ikinci ihlal kararının üzerinden beş gün geçmesine rağmen hala tutuklu bulunan Can Atalay için İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde bekleyişlerini sürdürdüklerini belirtti. Akyürek, bu sürecin depremde altüst olan Hatay halkına ihanet olduğunu ve Can Atalay'ın tahliyesi için süreci uzatanların sorumlu olduğunu ifade etti.

26.12.2023 - 18:27,
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Haber: EDDA SÖNMEZ - Kamera: SADIK KARAKULOĞLU

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul İl Sözcüsü Melis Akyürek, "Beş gündür Çağlayan Adliyesi önünde bekliyoruz: Çünkü Anayasa Mahkemesi'nin ikinci ihlal kararının üzerinden tam beş gün geçti. Alınamayan, bekletilen ve yavaşlatılan bir süreç var. Bu süreç, depremde altüst olan Hatay halkına ihanettir. 226 gün önce halkın oylarıyla seçilen Can Atalay'ı tuttuğunuz her dakika, halka karşı suç işlemeniz anlamına gelmektedir" dedi.

TİP Hatay Milletvekili Can Atalay Anayasa Mahkemesi'nin hakkında 2 defa "hak ihlali" kararı vermesine rağmen hala tutuklu bulunuyor. Gezi davası tutsağı Atalay için İstanbul Çağlayan Adliyesi önündeki bekleyişi süren TİP üyeleri bir kez daha basın açıklaması yaptı.

TİP İstanbul İl Sözcüsü Melis Akyürek, basın açıklamasında şunları söyledi:

"BU SÜREÇ, DEPREMDE ALTÜST OLAN HATAY HALKINA İHANETTİR"

"Beş gündür Çağlayan Adliyesi önünde bekliyoruz Çünkü Anayasa Mahkemesi'nin ikinci 'Hak ihlali' kararının üzerinden tam beş gün geçti. Alınamayan, bekletilen ve yavaşlatılan bir süreç var. Bu süreç, depremde altüst olan Hatay halkına ihanettir. 226 gün önce halkın oylarıyla seçilen Can Atalay'ı tuttuğunuz her dakika, halka karşı suç işlemeniz anlamına gelmektedir. Anayasa Mahkemesi tarafından iki kez ihlal kararı verilmişken, Can Atalay'ın tahliyesi için uzattığınız bu süreçten sorumlusunuz.

226 gündür Can Atalay'ın özgürlüğünü geciktirmek, Hatay halkının yanına gidip görevine devam etmesini engellemek demektir. Geldiğimiz noktada, Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararı acilen yazıp göndermeli ve 13. Ağır Ceza mahkemesi de kararı derhal uygulamalıdır. Gecikilen her gün sadece hak ihlali değil, aynı zamanda depremde yerle bir olmuş Hatay halkının iradesinin bekletilmesidir. Halkın iradesini tutsak tutarak Hatay'a ihanet ediyorsunuz. Türkiye İşçi Partisi olarak, bu sürecin gece gündüz takipçisi olmaya devam edeceğiz. Can Atalay'ı alana kadar sokaklardayız."

TİP Üyeleri, Can Atalay\'ın Tahliyesi İçin Bekleyişini Sürdürüyor
Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: TİP Üyeleri, Can Atalay'ın Tahliyesi İçin Bekleyişini Sürdürüyor - Son Dakika
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