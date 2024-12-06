Tır Şoförlerinin Gürcistan'daki Mağduriyetleri Meclis Gündeminde

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(ANKARA) - DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Hasan Karal, Gürcistan sınırında oluşan uzun tır kuyruklarına dikkat çekerek, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a, "Gürcistan'ın Batum bölgesindeki tır parklarında yeterli yer olmasına rağmen şoförlerin bekletilmesi ve ormanlık alanlara yönlendirilmesi hususunda Türkiye-Gürcistan arasında ticari veya diplomatik bir müzakere planlanmakta mıdır" diye sordu.

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Hasan Karal, gümrük kapılarında ihracat taşımacılığı yapan ve günlerce keyfi olarak bekletilen TIR şoförlerinin yaşadığı mağduriyetleri Meclis gündemine taşıdı. Karal, gümrük kapılarında gündeme gelen sorunlarla ilgili Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Karal, soru önergesinde; özellikle Gürcistan'da Türk şoförlerine yönelik keyfi bekletme ve yol kesme uygulamalarının da çok büyük mağduriyet yaşattığına dikkat çekti. Karal, şunları ifade etti:

"Tır şoförlerinin iddialarına göre Gürcistan polisi, 'Türkiye kapısı çalışsın, biz de sizi gönderelim' gibi gerekçelerle Türkiye'ye gelecek tırları Batum'a 250-300 kilometre mesafede ormanlık alanlarda yol kenarında bekletmektedir. Bu alanlarda yeme, içme ve tuvalet gibi insani ihtiyaçların karşılanmasında büyük zorluklar yaşanmakta, Batum'daki tır parklarında ise yer olmasına rağmen araçların gönderilmediği belirtilmektedir. Gürcistan'ın, park sisteminde yüzlerce araçlık boş yer olduğu halde doluluk bahanesiyle Türk şoförlerine yönelik keyfi uygulamalar gerçekleştirdiği ve bu durumun sıklıkla tekrarlandığı ifade edilmektedir. İnsan haklarına aykırı bu durum, hem çalışanların fiziksel ve psikolojik sağlıklarını olumsuz etkilemekte hem de uluslararası ticaretin kesintisiz akışını sekteye uğratmaktadır."

"Gümrük kapılarındaki altyapı ve personel yetersizliğine karşı alınan önlemler nelerdir?"

Karal, sınır kapılarındaki bu sistematik sorunların çözümünün, sadece ekonomik bir zorunluluk değil aynı zamanda uluslararası standartlara uygun bir ticaret altyapısının oluşturulması adına bir devlet sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Karal, Ticaret Bakanı Bolat'a şu soruları yöneltti:

"Ardahan ve Artvin illerindeki gümrük kapılarında yaşanan uzun beklemelerin temel nedenleri nelerdir? Bu sorunların çözümü için Bakanlığınızca yürütülen bir çalışma var mıdır?

Gümrük kapılarında mesai saatleri dışında işlem yapmak isteyen Türk şoförlerden 'mesai ücreti' adı altında ek ödeme talep edildiği iddiaları doğru mudur? Doğru ise, bu uygulamanın hukuki dayanağı nedir?

Gümrük kapılarındaki altyapı ve personel yetersizliğine karşı alınan önlemler nelerdir? Bu noktalarda dijitalleşme, modernizasyon veya ek personel istihdamı gibi bir planlama yapılmakta mıdır? Şoförlerin temel insani ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri (banyo, tuvalet, yemek) sosyal alanların artırılması veya iyileştirilmesi konusunda bir çalışma var mıdır?

Gürcistan'daki Türk şoförlerine yönelik keyfi bekletme ve yol kesme iddialarına ilişkin bakanlığınızın bilgisi var mıdır? Bu konuda Gürcistan yetkilileriyle yapılan bir görüşme ya da girişim bulunmakta mıdır?

Gürcistan'ın Batum bölgesindeki tır parklarında yeterli yer olmasına rağmen şoförlerin bekletilmesi ve ormanlık alanlara yönlendirilmesi hususunda Türkiye-Gürcistan arasında ticari veya diplomatik bir müzakere planlanmakta mıdır? Türk şoförlerinin mağduriyetlerini gidermek ve benzer sorunların tekrar yaşanmasını engellemek için uluslararası düzeyde bir çözüm mekanizması oluşturulması konusunda bir çalışma yapılmakta mıdır?"