Tır Şoförlerinin Gürcistan'daki Mağduriyetleri Meclis Gündeminde - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tır Şoförlerinin Gürcistan'daki Mağduriyetleri Meclis Gündeminde

DEVA Partisi Milletvekili Karal, Gürcistan'da Türk tır şoförlerinin bekletilmesini eleştirdi.

06.12.2024 14:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Hasan Karal, Gürcistan sınırında oluşan uzun tır kuyruklarına dikkat çekerek, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a, "Gürcistan'ın Batum bölgesindeki tır parklarında yeterli yer olmasına rağmen şoförlerin bekletilmesi ve ormanlık alanlara yönlendirilmesi hususunda Türkiye-Gürcistan arasında ticari veya diplomatik bir müzakere planlanmakta mıdır" diye sordu.

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Hasan Karal, gümrük kapılarında ihracat taşımacılığı yapan ve günlerce keyfi olarak bekletilen TIR şoförlerinin yaşadığı mağduriyetleri Meclis gündemine taşıdı. Karal, gümrük kapılarında gündeme gelen sorunlarla ilgili Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Karal, soru önergesinde; özellikle Gürcistan'da Türk şoförlerine yönelik keyfi bekletme ve yol kesme uygulamalarının da çok büyük mağduriyet yaşattığına dikkat çekti. Karal, şunları ifade etti:

"Tır şoförlerinin iddialarına göre Gürcistan polisi, 'Türkiye kapısı çalışsın, biz de sizi gönderelim' gibi gerekçelerle Türkiye'ye gelecek tırları Batum'a 250-300 kilometre mesafede ormanlık alanlarda yol kenarında bekletmektedir. Bu alanlarda yeme, içme ve tuvalet gibi insani ihtiyaçların karşılanmasında büyük zorluklar yaşanmakta, Batum'daki tır parklarında ise yer olmasına rağmen araçların gönderilmediği belirtilmektedir. Gürcistan'ın, park sisteminde yüzlerce araçlık boş yer olduğu halde doluluk bahanesiyle Türk şoförlerine yönelik keyfi uygulamalar gerçekleştirdiği ve bu durumun sıklıkla tekrarlandığı ifade edilmektedir. İnsan haklarına aykırı bu durum, hem çalışanların fiziksel ve psikolojik sağlıklarını olumsuz etkilemekte hem de uluslararası ticaretin kesintisiz akışını sekteye uğratmaktadır."

"Gümrük kapılarındaki altyapı ve personel yetersizliğine karşı alınan önlemler nelerdir?"

Karal, sınır kapılarındaki bu sistematik sorunların çözümünün, sadece ekonomik bir zorunluluk değil aynı zamanda uluslararası standartlara uygun bir ticaret altyapısının oluşturulması adına bir devlet sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Karal, Ticaret Bakanı Bolat'a şu soruları yöneltti:

"Ardahan ve Artvin illerindeki gümrük kapılarında yaşanan uzun beklemelerin temel nedenleri nelerdir? Bu sorunların çözümü için Bakanlığınızca yürütülen bir çalışma var mıdır?

Gümrük kapılarında mesai saatleri dışında işlem yapmak isteyen Türk şoförlerden 'mesai ücreti' adı altında ek ödeme talep edildiği iddiaları doğru mudur? Doğru ise, bu uygulamanın hukuki dayanağı nedir?

Gümrük kapılarındaki altyapı ve personel yetersizliğine karşı alınan önlemler nelerdir? Bu noktalarda dijitalleşme, modernizasyon veya ek personel istihdamı gibi bir planlama yapılmakta mıdır? Şoförlerin temel insani ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri (banyo, tuvalet, yemek) sosyal alanların artırılması veya iyileştirilmesi konusunda bir çalışma var mıdır?

Gürcistan'daki Türk şoförlerine yönelik keyfi bekletme ve yol kesme iddialarına ilişkin bakanlığınızın bilgisi var mıdır? Bu konuda Gürcistan yetkilileriyle yapılan bir görüşme ya da girişim bulunmakta mıdır?

Gürcistan'ın Batum bölgesindeki tır parklarında yeterli yer olmasına rağmen şoförlerin bekletilmesi ve ormanlık alanlara yönlendirilmesi hususunda Türkiye-Gürcistan arasında ticari veya diplomatik bir müzakere planlanmakta mıdır? Türk şoförlerinin mağduriyetlerini gidermek ve benzer sorunların tekrar yaşanmasını engellemek için uluslararası düzeyde bir çözüm mekanizması oluşturulması konusunda bir çalışma yapılmakta mıdır?"

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Ticaret Bakanı, İnsan Hakları, Deva Partisi, Milletvekili, Hasan Karal, Ömer Bolat, Gürcistan, İstanbul, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tır Şoförlerinin Gürcistan'daki Mağduriyetleri Meclis Gündeminde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:19 Fenerbahçe ve Kasımpaşa, Türkiye Kupası’na katılmayacak Fenerbahçe ve Kasımpaşa, Türkiye Kupası'na katılmayacak
14:05 Somer Şef’e 5.5 yıl hapis cezası Somer Şef'e 5.5 yıl hapis cezası
13:58 Erdoğan: Esad görüşme teklifimize olumlu yanıt vermedi, muhaliflerin hedefi Şam Erdoğan: Esad görüşme teklifimize olumlu yanıt vermedi, muhaliflerin hedefi Şam
13:41 Muhalifler, Şam öncesi son kale olan Humus’u da ele geçirdi Muhalifler, Şam öncesi son kale olan Humus'u da ele geçirdi
12:44 Salih Müslim’den HTŞ ile diyalog çağrısı Salih Müslim'den HTŞ ile diyalog çağrısı
22:27 ABD’de 7 büyüklüğünde deprem 2 eyalette Tsunami alarmı ABD'de 7 büyüklüğünde deprem! 2 eyalette Tsunami alarmı
20:59 Suriye’deki Muhalif Gruplar, Esad Rejimine Karşı Büyük Kazanımlar Elde Etti Suriye'deki Muhalif Gruplar, Esad Rejimine Karşı Büyük Kazanımlar Elde Etti
20:45 İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan Dursun Özbek’e canlı yayında olay cevap: Ahlak sınırlarını zorluyor İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Dursun Özbek'e canlı yayında olay cevap: Ahlak sınırlarını zorluyor
20:42 Muhaliflerin Hama zaferini duyurduğu telsizin markası dikkat çekti Muhaliflerin Hama zaferini duyurduğu telsizin markası dikkat çekti
20:21 MGK sonrası dikkat çeken Suriye mesajı: Geçit vermeyeceğiz MGK sonrası dikkat çeken Suriye mesajı: Geçit vermeyeceğiz
20:20 Bomba iddia: Roberto Firmino Süper Lig devine geliyor Bomba iddia: Roberto Firmino Süper Lig devine geliyor
20:18 Tutuklanan protestocu gençlerin ’Cezaevinde başörtülerinin kesildiği’ iddiasının ardından soruşturma başlatıldı Tutuklanan protestocu gençlerin 'Cezaevinde başörtülerinin kesildiği' iddiasının ardından soruşturma başlatıldı
20:11 Yılancı Osman yılanlarını Zabıta’nın üstüne saldı Yılancı Osman yılanlarını Zabıta'nın üstüne saldı
19:43 BDDK’dan cep telefonu alımlarında yeni düzenleme: Vade sınırı belirlendi BDDK'dan cep telefonu alımlarında yeni düzenleme: Vade sınırı belirlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2024 15:28:16. #1.12#
SON DAKİKA: Tır Şoförlerinin Gürcistan'daki Mağduriyetleri Meclis Gündeminde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.