Tiran'da Koridor 8 Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tiran'da Koridor 8 Toplantısı

Tiran\'da Koridor 8 Toplantısı
18.02.2026 15:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arnavutluk'ta düzenlenen toplantıda Koridor 8'in önemi ve stratejik değeri ele alındı.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, Koridor 8 Bakanlar Toplantısı gerçekleştirildi.

Bağlantısallık, sürdürülebilirlik ve bölgesel entegrasyon alanlarında işbirliğinin ilerletilmesine yönelik konuların ele alındığı toplantı, Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Elisa Spiropali ev sahipliğinde, Tiran'da düzenlendi.

Toplantıya, Kuzey Makedonya Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Timço Mucunski, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Bulgaristan Dışişleri Bakan Yardımcısı Nikolay Pavlov ve Romanya'nın Arnavutluk Büyükelçisi Octavian Serban katıldı.

Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Spiropali, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Koridor 8'in, Avrupa bağlantısallığı ve güvenliği için stratejik bir varlık ve Arnavutluk'un bu projenin en güvenilir düğümlerinden biri olduğunu söyledi.

Spiropali, Koridor 8'in yalnızca bir yatırım olmadığını, stratejik bir zorunluluk olduğunu dile getirdi.

Ülkesinin, Koridor 8'in inşası için çalışmalar yaptığını aktaran Spiropali, "Ülke genelinde Koridor, ulusal ulaştırma stratejimizin merkezinde yer alıyor. Değeri 2 milyar avronun üzerinde olan öncelikli bir proje portföyümüz var ve bunların çoğu halihazırda uygulamaya hazır." ifadesini kullandı.

Spiropali, Koridor 8'in yalnızca ticarete ve ekonomik büyümeye değil, aynı zamanda Karadeniz ve Akdeniz'de kolektif savunmaya, dayanıklılığa ve istikrara katkı sağladığını vurgulayarak, "Koridor 8, Güneydoğu Avrupa'daki gerçek tek doğu-batı eksenidir. Adriyatik'i ülkelerimiz üzerinden Karadeniz'e bağlar ve bu ülkelerin tamamı NATO üyesidir. Bu da Koridor'a ikinci, çok pratik bir boyut veriyor. Bu yalnızca ekonomi ve entegrasyon projesi değil. Aynı zamanda birlikte çalışabilirlik koridorudur." diye konuştu.

"Koridor 8'in askeri hareketlilik ve NATO için taşıdığı değerin farkındayız"

Kuzey Makedonya Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Mucunski de katılımcı ülkelerin, Koridor 8'in Adriyatik, İyon ve Karadeniz arasında çok önemli bir bağlantı olduğu konusunda mutabık kaldığını aktardı.

Koridor 8'in, Batı Balkanlar'ın ortak Avrupa pazarına entegrasyonunu hızlandırabilecek bir koridor olduğunu belirten Mucunski, "Bunun, askeri hareketlilik ve NATO'nun yanı sıra AB bağlamında da taşıdığı değerin farkındayız. Kuzey Makedonya, bu koridorun kalbinde yer alıyor. Koridor 8, yalnızca ulaştırma bağlantısının değil, enerji hareketliliği ve dayanıklılığın da bir eksenine dönüşebilir. Enerji bağlantılarını güçlendirebilir ve şebekelerin istikrarını destekleyebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

"İtalyan hükümeti ve şahsen benim için stratejik bir önceliktir"

Tajani de Koridor 8'in ticaret için hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.

Koridor 8'in tamamlanmasının bugün her zamankinden daha fazla kilit bir güvenlik hedefi olduğuna ve NATO'nun hareketliliği açısından bu Koridorun önemli olacağına işaret eden Tajani, "İtalya için de Koridor 8 yalnızca teknik ve altyapısal bir tercih değil, siyasi bir tercihtir; çünkü bu, Balkanlar'ı Avrupa tarihiyle yeniden birleştirme stratejimizin bir parçasıdır. İtalyan hükümeti ve şahsen benim için stratejik bir önceliktir." dedi.

Bulgaristan Dışişleri Bakan Yardımcısı Pavlov ise Koridor 8'in, siyasi ve stratejik önemi, bölgesel ekonomik etkisi ve savunma boyutu açısından değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Romanya'nın Arnavutluk Büyükelçisi Serban da stratejik boyutun bu koridorda yer alan ülkeleri bir araya getirdiğini kaydetti.

Toplantı kapsamında Koridor 8'e ilişkin "Tiran Ortak Bildirisi" kabul edildi

Toplantı kapsamında Koridor 8'e ilişkin Tiran Ortak Bildirisi kabul edildi. Spiropali, bildirinin, ortak siyasi taahhütlerini yansıttığını ve kurumlar arası işbirliğini güçlendirdiğini söyledi.

Bakanlar toplantısı kapsamında, "Stratejik bağlantıdan bölgesel ekonomik büyümeye: Koridor 8'in ekonomik potansiyeli" başlıklı Ekonomi Forumu da düzenlendi.

Koridor 8, Adriyatik Denizi'nden Karadeniz'e uzanan, Güneydoğu Avrupa'yı doğu-batı ekseninde birbirine bağlamayı amaçlayan çok modlu (kara yolu, demir yolu ve liman) bir ulaştırma koridoru olarak ön plana çıkıyor.

Kaynak: AA

Politika, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Tiran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tiran'da Koridor 8 Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Andre Onana Trabzonspor’da kriz çıkardı Andre Onana Trabzonspor'da kriz çıkardı
Avrupa ülkesi, 5 kişiye ada verecek Katılım için bir tek şartları var Avrupa ülkesi, 5 kişiye ada verecek! Katılım için bir tek şartları var
İsrail, Hamas’a 60 gün süre tanıdı: Silahlar teslim edilmezse operasyonlar başlayacak İsrail, Hamas'a 60 gün süre tanıdı: Silahlar teslim edilmezse operasyonlar başlayacak
CHP köprülerin özelleştirilmesine karşı yürümek istedi, İl Başkanı Özgür Çelik’in önü kesildi CHP köprülerin özelleştirilmesine karşı yürümek istedi, İl Başkanı Özgür Çelik'in önü kesildi
Küme düşmeye hiç niyetleri yok Ümraniyespor, Boluspor’u dörtledi Küme düşmeye hiç niyetleri yok! Ümraniyespor, Boluspor'u dörtledi
Anderson Talisca: Hedefimiz bu, gizlemiyoruz Anderson Talisca: Hedefimiz bu, gizlemiyoruz
Şeyma Subaşı ile Brezilyalı sevgilisi bir kez daha ayrıldı Şeyma Subaşı ile Brezilyalı sevgilisi bir kez daha ayrıldı
Ocaktaki düdüklü tencere patladı, mutfak kullanılamaz hale geldi Ocaktaki düdüklü tencere patladı, mutfak kullanılamaz hale geldi
ABD, Doğu Pasifik ve Karayipler’de üç tekneyi vurdu: 11 ölü ABD, Doğu Pasifik ve Karayipler'de üç tekneyi vurdu: 11 ölü
2 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasında işletme sahibi tutuklandı 2 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasında işletme sahibi tutuklandı

16:08
Ara tatil kaldırılacak mı Bakan Tekin’den öğrencileri üzecek sözler
Ara tatil kaldırılacak mı? Bakan Tekin'den öğrencileri üzecek sözler
15:59
Kış Olimpiyatları’nın en çok konuşulan ismi: Gu Ailing
Kış Olimpiyatları'nın en çok konuşulan ismi: Gu Ailing
15:43
Galatasaray’ın tarihi zaferinden saatler sonra ortaya çıkan görüntü
Galatasaray'ın tarihi zaferinden saatler sonra ortaya çıkan görüntü
15:33
Şampiyonlar Ligi’ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu
Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu
15:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu dönemine övgü: Bir sıkıntı yaşamadık
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu dönemine övgü: Bir sıkıntı yaşamadık
15:05
Galatasaray-Juventus maçını baştan sona izleyen herkes aynı detaya takıldı
Galatasaray-Juventus maçını baştan sona izleyen herkes aynı detaya takıldı
14:54
Erdoğan’dan komisyon raporuna ilk yorum Süreç için yeni adres verdi
Erdoğan'dan komisyon raporuna ilk yorum! Süreç için yeni adres verdi
14:44
Mahkemeden Metin Akpınar’a 6 Milyon TL’lik tazminat şoku
Mahkemeden Metin Akpınar'a 6 Milyon TL'lik tazminat şoku
14:41
Dev organizasyonun önüne geçen görüntü
Dev organizasyonun önüne geçen görüntü
14:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan görevden aldığı Ali Yerlikaya için dikkat çeken sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görevden aldığı Ali Yerlikaya için dikkat çeken sözler
13:59
Kritik eşik aşıldı, Öcalan’dan dikkat çeken bir açıklama geldi
Kritik eşik aşıldı, Öcalan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 16:17:56. #7.11#
SON DAKİKA: Tiran'da Koridor 8 Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.