Tiran\'da Koridor 8 Toplantısı

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, Koridor 8 Bakanlar Toplantısı gerçekleştirildi.

Bağlantısallık, sürdürülebilirlik ve bölgesel entegrasyon alanlarında işbirliğinin ilerletilmesine yönelik konuların ele alındığı toplantı, Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Elisa Spiropali ev sahipliğinde, Tiran'da düzenlendi.

Toplantıya, Kuzey Makedonya Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Timço Mucunski, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Bulgaristan Dışişleri Bakan Yardımcısı Nikolay Pavlov ve Romanya'nın Arnavutluk Büyükelçisi Octavian Serban katıldı.

Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Spiropali, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Koridor 8'in, Avrupa bağlantısallığı ve güvenliği için stratejik bir varlık ve Arnavutluk'un bu projenin en güvenilir düğümlerinden biri olduğunu söyledi.

Spiropali, Koridor 8'in yalnızca bir yatırım olmadığını, stratejik bir zorunluluk olduğunu dile getirdi.

Ülkesinin, Koridor 8'in inşası için çalışmalar yaptığını aktaran Spiropali, "Ülke genelinde Koridor, ulusal ulaştırma stratejimizin merkezinde yer alıyor. Değeri 2 milyar avronun üzerinde olan öncelikli bir proje portföyümüz var ve bunların çoğu halihazırda uygulamaya hazır." ifadesini kullandı.

Spiropali, Koridor 8'in yalnızca ticarete ve ekonomik büyümeye değil, aynı zamanda Karadeniz ve Akdeniz'de kolektif savunmaya, dayanıklılığa ve istikrara katkı sağladığını vurgulayarak, "Koridor 8, Güneydoğu Avrupa'daki gerçek tek doğu-batı eksenidir. Adriyatik'i ülkelerimiz üzerinden Karadeniz'e bağlar ve bu ülkelerin tamamı NATO üyesidir. Bu da Koridor'a ikinci, çok pratik bir boyut veriyor. Bu yalnızca ekonomi ve entegrasyon projesi değil. Aynı zamanda birlikte çalışabilirlik koridorudur." diye konuştu.

"Koridor 8'in askeri hareketlilik ve NATO için taşıdığı değerin farkındayız"

Kuzey Makedonya Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Mucunski de katılımcı ülkelerin, Koridor 8'in Adriyatik, İyon ve Karadeniz arasında çok önemli bir bağlantı olduğu konusunda mutabık kaldığını aktardı.

Koridor 8'in, Batı Balkanlar'ın ortak Avrupa pazarına entegrasyonunu hızlandırabilecek bir koridor olduğunu belirten Mucunski, "Bunun, askeri hareketlilik ve NATO'nun yanı sıra AB bağlamında da taşıdığı değerin farkındayız. Kuzey Makedonya, bu koridorun kalbinde yer alıyor. Koridor 8, yalnızca ulaştırma bağlantısının değil, enerji hareketliliği ve dayanıklılığın da bir eksenine dönüşebilir. Enerji bağlantılarını güçlendirebilir ve şebekelerin istikrarını destekleyebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

"İtalyan hükümeti ve şahsen benim için stratejik bir önceliktir"

Tajani de Koridor 8'in ticaret için hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.

Koridor 8'in tamamlanmasının bugün her zamankinden daha fazla kilit bir güvenlik hedefi olduğuna ve NATO'nun hareketliliği açısından bu Koridorun önemli olacağına işaret eden Tajani, "İtalya için de Koridor 8 yalnızca teknik ve altyapısal bir tercih değil, siyasi bir tercihtir; çünkü bu, Balkanlar'ı Avrupa tarihiyle yeniden birleştirme stratejimizin bir parçasıdır. İtalyan hükümeti ve şahsen benim için stratejik bir önceliktir." dedi.

Bulgaristan Dışişleri Bakan Yardımcısı Pavlov ise Koridor 8'in, siyasi ve stratejik önemi, bölgesel ekonomik etkisi ve savunma boyutu açısından değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Romanya'nın Arnavutluk Büyükelçisi Serban da stratejik boyutun bu koridorda yer alan ülkeleri bir araya getirdiğini kaydetti.

Toplantı kapsamında Koridor 8'e ilişkin "Tiran Ortak Bildirisi" kabul edildi

Toplantı kapsamında Koridor 8'e ilişkin Tiran Ortak Bildirisi kabul edildi. Spiropali, bildirinin, ortak siyasi taahhütlerini yansıttığını ve kurumlar arası işbirliğini güçlendirdiğini söyledi.

Bakanlar toplantısı kapsamında, "Stratejik bağlantıdan bölgesel ekonomik büyümeye: Koridor 8'in ekonomik potansiyeli" başlıklı Ekonomi Forumu da düzenlendi.

Koridor 8, Adriyatik Denizi'nden Karadeniz'e uzanan, Güneydoğu Avrupa'yı doğu-batı ekseninde birbirine bağlamayı amaçlayan çok modlu (kara yolu, demir yolu ve liman) bir ulaştırma koridoru olarak ön plana çıkıyor.