Tiyatro İzleme Alışkanlığındaki Azalma Ekonomik Krizin Etkisiyle Artıyor

HABER: MEHMET OFLAZ - KAMERA: UĞUR DEMİRCİ
27 Mart Dünya Tiyatro Günü dolayısıyla yurttaşlar ANKA Haber Ajansına tiyatro ile ilgili düşüncelerini, tiyatroya gitme alışkanlıklarını, en son ne zaman tiyatroya gittiklerini anlattı. Dile getirilen sorunlar, ekonomik kriz nedeniyle tiyatronun yolunun unutulduğunu gösteriyor. Emekliler, tiyatro yerine maddi sıkıntılarını ifade ediyor.
Tiyatroseverler yarın "27 Mart Dünya Tiyatro Günü"nü kutlamaya hazırlanıyor. Türkiye'de yaşanan ekonomik kriz tiyatroya gitme alışkanlığına, tiyatro izleme oranlarına da yansıyor. Yurttaşların ifade ettiği maddi sıkıntılar, tiyatronun çok geri planda kaldığını ortaya koyuyor. Nüfusu 85 milyon olan Türkiye'de 2023'te Devlet Tiyatrosu izleyicisi 1 milyon 354 bin 492 kişi...
Bilet fiyatları devlet ve özel tiyatrolar arasında değişkenlik gösteriyor. Fiyatlar Devlet Tiyatrolarında 45-50 TL, özel tiyatrolarda ise 200-1500 TL arasında değişiyor.
"DÖRT RAKAMLI FİYATLAR GÖRMEYE BAŞLADIK"
ANKA'nın sorularını yanıtlayan bir üniversite öğrencisi, "20 yıllık hayatım boyunca hiç tiyatroya gitmedim. Öğrenciyim, ekonomik şartlar bizi buna zorluyor. Tiyatroydu, konserdi, sinemaydı zorluyor ekonomik şartlar." dedi.
Bir diğer öğrenci de "1 yıldan fazla oldu. En son gittiğim tiyatro devlet tiyatrosuydu. Devlet Tiyatrolarında biletler çok çabuk bittiği için bilet bulmak zor oluyor. Diğer tiyatrolar da açıkçası çok pahalı. Öğrenci olarak bizi zorluyor. Artık dört rakamlı fiyatlar bile görmeye başladık. Öğrenci olarak bu tarz şeylere gitmek mümkün değil." diye konuştu.
"HAYATIM BOYUNCA HİÇ TİYATROYA GİTMEDİM"
En son tiyatroya 25 sene önce gittiğini anlatan bir yurttaş "Tiyatrolar pahalandı. En son 'Asiye Nasıl Kurtulur'a gittim" ifadelerini kullanırken, 63 yaşındaki bir başka yurttaş, "Hayatım boyunca hiç tiyatroya gitmedim. Alışkanlığımız yok, işten başka bir şey görmüyoruz." diye konuştu. Bir başka yurttaş da "Tiyatroya gitmeyeli yıllar oluyor. Maddi sıkıntılar çok, külfetli geliyor. Yoksa takip etmek istiyoruz." dedi.
"EMEKLİLER PERİŞAN, CUMHURBAŞKANI DUYSUN"
Diğer yandan tiyatro ile ilgili sorular yöneltilen emekliler, tiyatro yerine ekonomik sıkıntılarını dile getirdi. Tiyatroya en son pandemiden önce gittiğini belirten emekli bir yurttaş, "Bütçemizi çok etkiliyor artık gidemiyoruz." şeklinde konuştu.
Tiyatroya uzun zamandır gitmediğini söyleyen emekliler, "Bunu Saray'a sormak lazım. Fiyatlar sadece bizi mi etkiliyor, Türkiye'yi etkiliyor. Emekliler perişan. Cumhurbaşkanı da duysun. Belki bu şekilde sesimizi duyururuz." karşılığını verdi.
"ESKİSİ GİBİ TİYATROLARA GİTMEK ZORLAŞTI"
73 yaşında emekli ve aynı zamanda çalıştığını belirten bir başka yurttaş da "En son tiyatroya 3 yıl önce gittim. Ekonomik koşullar herkesi etkiliyor. Ne kadar saklarsan sakla bir alt kesim var. Bunu kabul etmek lazım. Eskisi gibi tiyatrolara gitmek, yiyeceğini, içeceğini almak zorlaştı. 73 yaşında çalışıyorum. İkinci bir işin olmazsa büyük sıkıntılar çekersin. İnsanlar ne kadar saklarsa saklasın az maaş alanlar bitik vaziyette. Şu an 30 bin liranın altında alan insan geçinemez. En büyük sorunu yaşayan biziz." dedi.
"3 KİŞİLİK BİR AİLENİN TİYATRO MALİYETİ 700 TL"
3 kişilik aile olduklarını söyleyen bir yurttaş da tiyatroya gidemediklerini belirterek, "Tiyatroya gitmememizin nedeni ülkedeki ekonomik durum. 3 kişilik bir ailenin tiyatro maliyeti 700 TL civarında. En büyük neden bence ekonomi. Bunun için de önceliklerimiz daha farklı oluyor." yorumunda bulundu.
En son tiyatroya pandemiden önce gittiğini bir diğer yurttaş da "Daha çok Devlet Tiyatrolarını tercih ediyoruz. Onlar bir nebze daha uygun fiyatta. Özel tiyatroları pek tercih etmiyoruz" ifadelerini kullandı.
DEVLET TİYATROSU İZLEYİCİSİ 1,3 MİLYON
Öte yandan, nüfusu 85 milyonun üstünde olan Türkiye'de Devlet Tiyatrolarının 2023 yılı izleyici sayısı 1 milyon 354 bin 492 kişi. TÜİK'in 2022 Sinema ve Gösteri Sanatları İstatistikleri'ne göre ise Türkiye'de 5 milyon 451 bin 627 tiyatro izleyicisi bulunuyor.
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