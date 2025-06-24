TKP: AKP'nin Orta Doğu Politikası Tutarsız - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

TKP: AKP'nin Orta Doğu Politikası Tutarsız

24.06.2025 09:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kemal Okuyan, AKP'nin Orta Doğu politikasının zenginlerin çıkarlarına hizmet ettiğini belirtti.

(ANKARA) - Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Sekreteri Kemal Okuyan, "AKP'nin Orta Doğu politikası, bir avuç zenginin çıkarlarına hizmet ettiği için tutarsızlıklarla maluldür" dedi.

Okuyan, Orta Doğu'daki durumu ve İsrail ile ABD'nin İran'a saldırılarını soL TV'de değerlendirdi. Okuyan programa İsrail'in İran'a saldırısıyla başlayan, ABD'nin nükleer tesisleri bombalamasıyla süren savaşın asıl amacının tek başına rejim değişikliği olmadığını vurgulayarak başladı. İran'ın bölgedeki etkisinin kırılmak istendiğini söyleyen Okuyan, şunları kaydetti:

"Rejim değişikliği tabii ki ABD açısından tercih edilir bir durum. ABD'nin İran'da rejim değişikliği gündemi uzun zamandır var. Şimdi zamanı geldi diye düşünülüyor olabilir. ABD her şeyi yazılmış bir plan doğrultusunda hareket etmiyor. Dünyada tüm devletler adımlar atıp denemeler yapıyor. Elbette bir sürekliliği olsa da o planlar revize ediliyor. Henüz bu süreç de bitmiş değil. İran direnç gösteriyor. Öte yandan Çin ve Rusya'ya rağmen yalnız. İran'daki iktidar zaten zayıflamış durumda. 'Rejim zayıflıyor, ne güzel' deniliyor ama kim rejim değişikliğindeki temel kuvvet oluyorsa sonrasını da o belirliyor. Halkın bağımsız bir hareketi olmaksızın yapılacak rejim değişiklikleri, hele hele dışarıdan müdahalelerle yapılan değişikliklere kim imza attıysa onun borusu öter. Aynı şey Suriye'de oldu. Kimileri olanları 'devrim' olarak nitelendirdi. Esad'ın devrilmesinde imzası olanlar İsrail, ABD, İngiltere, Türkiye'dir."

"Türkiye bölgedeki işgallerin parçası oldu ya da sessiz kaldı"

İktidarın İran konusundaki tavrını da değerlendiren Kemal Okuyan, Türkiye'deki bugünkü düzenin emperyalist ülkelerin bölgedeki saldırılarına bazen örtülü bazen açık destek verdiğini, kimi zaman da sessiz kalarak onayladığını, yakın dönemden şu örnekleri vererek, hatırlattı:

"Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra emperyalist saldırganlık Yugoslavya'ya dönük saldırılarla başladı. Burasının parçalanmasına Türkiye bizzat katıldı, katkı koydu. Zaten NATO üyesiydi. Süreç orada başladı, sonra sıra Irak'a geldi. O zaman da karşı çıktık. Türkiye neredeyse o işgale de katılacaktı. Katılmadı ancak sessiz bir onay verdi. Ardından Suriye'nin emperyalist ülkelerce talan edilmesinde Türkiye'nin de rolü var. Filistin'de İsrail katliamları olurken Türkiye kınadı ama unutmayalım ki, İsrail petrolünün önemli bir kısmı Azerbaycan üzerinden gitti. Türkiye'nin İsrail'e ticaretinin çeşitli yollarla devam ettiği gerçeğine ek olarak üstelik.

İran konusundaysa yandaş gazeteler bu süreçten önce 'Sıra İran'da' propagandası yapıyordu. Ancak İsrail beklediklerinden hızlı davrandı. İran zayıflayacak, boşalan alana Türkiye yerleşecek sanılıyordu. Olaylar hızlı gelişince, en açık Bahçeli'nin dediği üzere 'Sıra Türkiye'ye gelecek' dediler. Burası bizim ülkemiz, tabii ki savunacağız ama Türkiye'ye gelmese, İran'a sınırlı kalsa ne yazar? Tüm bunlar önünde sonunda sermayenin özgür hareket etmesi ya da farklı sermaye gruplarının birbiriyle çatışmasından kaynaklanıyordu. AKP'nin Orta Doğu politikası, bir avuç zenginin çıkarlarına hizmet ettiği için tutarsızlıklarla maluldür.

"Emperyalist dünyayı anlamanın yolu sermayeyi anlamaktan geçer"

ABD hegemonyasını savaş, işgal ve rejim değişikliğiyle sürdürebilir. Bir yandan da kimse ABD'yle karşı karşıya gelmek istemiyor. Tabii ki herkes kendi ülkesini korumak istiyor. Emperyalist dünyada kimin kiminle ayrıştığını bilmek güç. Çok uluslu tekellerin aidiyeti var. Ancak örneğin Tesla ABD şirketi olsa da Çin'de de çıkarları var. Yani iç içe geçmiş bir dünya var ve bu dünyada yarışmak kolay olmuyor. Henüz ittifak sistemleri de netleşmiş değil. ABD bunu kullanıyor. Emperyalist dünyayı anlamanın yolu sermayeyi anlamaktan geçer. Emperyalizm dış politika pratiği değildir, çok ulusların tekellerin dünya düzenidir.

Dünyada şu anda kendi bulunduğu yerde halkın ağırlığının hissedildiği tek yer Filistin'dir. Orada sermaye sınıfını göremiyorsunuz. Bugün İran'da da halk değil, rejim kendi kendine direnmeye çalışıyor."

"Türkiye NATO yüzünden tehdit altında"

Okuyan, TKP'nin geçen günlerde yaptığı, ABD'nin İsrail-İran Savaşı'na dahil olması durumunda diğer faaliyetlerini büyük ölçüde askıya alıp, NATO ve ABD üslerine karşı mücadeleye odaklanacağı açıklamasının somut karşılığına ilişkin şunları söyledi:

"Önce 'ABD savaşa katıldı mı, katılmadı mı?', bu tartışılıyor. Gidip binlerce kilometre ötedeki bir ülkeyi bombalıyorsanız bu bir savaştır. Dolayısıyla TKP yaptığı açıklama doğrultusunda bütün faaliyetlerini yeniden planlıyor. Ama sadece protestodan ibaret bir şey yapmayacağız. Madem herkes tartışıyor, tartışalım. NATO'yu tartışalım. Bizim amacımız Türkiye'nin NATO'dan çıkmasıdır. NATO'nun da Türkiye'den çıkmasıdır. NATO ülkede katliamlar, darbeler yapar. O yüzden de dışarı çıkmalı. Bu sonuna kadar tartışılsın, halkımız da ayağa kalksın istiyoruz. Üsler de bir diğer konu. Ne zaman bölgeye ABD müdahalesi olsa yetkililer, 'Üslerimizi kullandırtmadık' diyor. 40 yıldır söylüyorlar bunu, peki ABD niye bu üsleri burada tutuyor? Bu üstlerin ekonomik, mali maliyetleri var. Hem niye orada Amerikan bayrağı dalgalanıyor? Niye İncirlik'te ABD'nin nükleer silahları var? Bunlar sembolikse atın. O silahlar sürekli güncelleniyor. Nükleer silahın modası geçmez, taşıyıcı unsurları sürekli yenileniyor. Bize palavra anlatmasınlar. Türkiye NATO yüzünden tehdit altında. Karşı bir direnç oluşturulmalı. TKP bunun için uğraşacak. Türkiye'nin varlık ve sınırlarının tartışılmasına izin vermeyeceğiz. Biz o sınırlarda halkın egemenliğini sağlayacağız. Bütün hedefimiz budur."

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Kemal Okuyan, Orta Doğu, Politika, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TKP: AKP'nin Orta Doğu Politikası Tutarsız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe yıldız futbolcuya neredeyse 60 kat zam yaptı Fenerbahçe yıldız futbolcuya neredeyse 60 kat zam yaptı
Öldürdüğü kızı ile 18 saat Anne, çocuklarını böyle oyalamış Öldürdüğü kızı ile 18 saat! Anne, çocuklarını böyle oyalamış
Hamaney’e suikast mi düzenlenecek Time dergisinin kapağı dikkat çekti Hamaney'e suikast mi düzenlenecek? Time dergisinin kapağı dikkat çekti
İran’dan ABD’ye sert tehdit: 50 bin askerinizi tabutla geri göndereceğiz İran'dan ABD'ye sert tehdit: 50 bin askerinizi tabutla geri göndereceğiz
Süper Lig devinden Orkun Kökçü bombası Süper Lig devinden Orkun Kökçü bombası
Temel kazısında kepçeye takıldı, ekipler hemen harekete geçti Temel kazısında kepçeye takıldı, ekipler hemen harekete geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı programda gelen telefon sonrası salondan ayrıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı programda gelen telefon sonrası salondan ayrıldı
Gülizar Yıldız’ın öldürülme anı ortaya çıktı Gülizar Yıldız'ın öldürülme anı ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ABD’nin İran saldırısına ilk tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'nin İran saldırısına ilk tepki
Pistte korku dolu anlar 6 yaşındaki Zayn Sofuoğlu pistte kaza geçirdi Pistte korku dolu anlar! 6 yaşındaki Zayn Sofuoğlu pistte kaza geçirdi
Anlaşmanın eli kulağında Fenerbahçe’nin yıldızı Arda Turan’ın takımına gidiyor Anlaşmanın eli kulağında! Fenerbahçe'nin yıldızı Arda Turan'ın takımına gidiyor

10:42
Ateşkes kısa sürdü İran’dan İsrail’e balistik füze saldırısı
Ateşkes kısa sürdü! İran'dan İsrail'e balistik füze saldırısı
10:31
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 5 ay sonra ilk kez grup toplantısında konuşuyor
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 5 ay sonra ilk kez grup toplantısında konuşuyor
10:09
Rüzgar tersine döndü Petrol fiyatı düştü, akaryakıta indirim bekleniyor
Rüzgar tersine döndü! Petrol fiyatı düştü, akaryakıta indirim bekleniyor
10:08
Kılıçdaroğlu: Mutlak butlan çıkarsa kayyuma mı bırakayım
Kılıçdaroğlu: Mutlak butlan çıkarsa kayyuma mı bırakayım?
08:11
TSK’ya FETÖ operasyonu 158 asker gözaltına alındı
TSK'ya FETÖ operasyonu! 158 asker gözaltına alındı
16:20
Liverpool kesenin ağzını açtı: 3 transfere 237 milyon euro bonservis
Liverpool kesenin ağzını açtı: 3 transfere 237 milyon euro bonservis
16:19
Eski AK Parti Milletvekili İsmail Bilen evinde ölü bulundu
Eski AK Parti Milletvekili İsmail Bilen evinde ölü bulundu
16:09
Savaşta ABD’yi Hürmüz Boğazı korkusu sardı
Savaşta ABD'yi Hürmüz Boğazı korkusu sardı
15:57
Son ankette birinci sıra değişti Ne AK Parti ne de CHP
Son ankette birinci sıra değişti! Ne AK Parti ne de CHP
15:48
Damien Comolli, David’in transferinde Fenerbahçe’ye rakip oldu
Damien Comolli, David'in transferinde Fenerbahçe'ye rakip oldu
15:39
Andrea Pirlo, Süper Lig’e geri dönüş yolunda
Andrea Pirlo, Süper Lig'e geri dönüş yolunda
15:25
Kocaeli’de balkondan düşen 1,5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
Kocaeli'de balkondan düşen 1,5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
15:24
Eyüpspor Fenerbahçe’den transfer yaptı
Eyüpspor Fenerbahçe'den transfer yaptı
15:22
Yönetmen Ahmet Selim Tuncer memleketinde son yolculuğuna uğurlandı
Yönetmen Ahmet Selim Tuncer memleketinde son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2025 11:11:59. #7.13#
SON DAKİKA: TKP: AKP'nin Orta Doğu Politikası Tutarsız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.