TMMOB 70. Yılını Kutladı

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(ANKARA) - Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) 70'inci kuruluş yıl dönümünü düzenlenen törenle kutladı. TMMB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, TMMOB'un 70 yıllık tarihinin mücadele tarihi olduğunu vurgulayarak, " Bu memleket bizim. Bu ülkenin mühendislerinin, mimarlarının, üzerinde yürüdüğümüz bu memlekete bizi yetiştiren bu halka bir sözümüz var. Ant olsun ki 70 yıldır ne yaptıysak bundan sonra da böyle yapmaya devam edeceğiz. Bilimin ışığında halkımız için çalışmaya devam edeceğiz. And olsun ki bildiğimizden asla dönmeyeceğiz. İnanıyorum ve biliyorum ki ülkemizin üzerine çöken bu karanlığı hep birlikte dağıtacağız "dedi.

TMMOB'un kuruluşunun 70'inci yıl dönümü Teoman Öztürk Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen törenle kutlandı. Törene, siyasi parti temsilcileri, oda başkan ve üyeleri, TMMOB'un önceki yenitim kurulu başkanları ve diğer davetliler katıldı.

Törende konuşan TMMOB Yönetim Kurulu Başkan Emin Koramaz, TMMOB'nu 100 yıllı Cumhuriyet tarihinin 70 yılına tanıklık ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"TMMOB demek Türkiye'deki toplumsal mücadeleler tarihinin en önemli dinamiklerinden biri demektir. TMOB'u anlatmak için özel mühendislik okullarına karşı 1960'lı yıllarda verilen mücadeleyle başlamak gerekir. 68 hareketinin coşkusunu ve DEV-GENÇ'i anlatmadan 70'li yıllardaki toplumsal muhalefetin yükselişini anlatmadan, ülkede verilen antifaşist mücadeleyi anlatmadan, 19 Aralık 1979 iş bırakma eylemini anlatmadan 89 bahar eylemlerini anlatmadan, özelleştirmelere karşı bu ülkede verilen mücadeleleri anlatmadan kamuda çalışan meslektaşlarımızın sendikalaşma mücadelesini anlatmadan, TMMOB demokrasi mühendislik ve mimarlık kurultayını anlatmadan, Emek Platformu'nu, Demokrasi Platformu'nu anlatmadan, sosyal sigorta ve genel sağlık sigorta yasasına karşı verilen direnişleri anlatmadan, TEKEL direnişini anlatmadan ve bu ülkenin aydınlık yarınları için bir kıvılcım açan Gezi Direnişi'ni anlatmadan TMMOB'ni anlatamazsınız. TMMOB, yakın tarihinizde yer eden tüm bu toplumsal hareketlerin en önemli parçası ve en önemli dinamiklerinden birisidir. Ülke tarihinde içinde umut olan, içinde aydınlık olan, içinde emek olan ne varsa TMMOB o olayın mutlaka parçasıdır."

"TMMOB ortamı faşist çete yapılanmalarına karşı insan haklarına saygılı hukuk devletini savunan özgür bir ortamdır"

TMMOB ortamının sermayenin yolsuzluklarına, sömürüsüne ve özelleştirme yoluyla sürdürdüğü yağma ve talanına karşı bir ortam olduğunu kaydeden Koramaz, şöyle devam etti:

"TMMOB ortamı yabancı tekellerin ülke kaynaklarını yağmalayan, çevremizin ve insanımızın sağlığını tehdit eden yatırımlarına karşı bir ortamdır. TMOB ortamı kentsel rantın kamuya dönüştürülmesini savunan sit alanlarının, ormanların yağmalanmasına karşı bir ortamdır. TMMOB ortamı mücadeleyi sadece kendi üye tabanıyla sınırlı görmeyen, mücadeleyi yaygınlaştırmaya çalışan, kamu çalışanlarıyla, işçilerle öğrencilerle, köylülerle dayanışma içerisinde olan ve bu dayanışmayı meydanlarda, platformlarda büyüten bir ortamdır. TMMOB ortamı demokrasi mücadelesinin bir siyasi mücadelesinin alt yapısını oluşturduğunu da bilen bir ortamdır. Bu nedenle muhalif, emekten yana siyasi partilerle de dayanışma içerisinde olmayı bir zorunluluk olarak gören bir ortamdır. TMMOB ortamı bugün Türkiye'de herkesin kendini demokrat ilan ettiği bir dönemde demokrasi taleplerini açan işkence, yargısız infaz zorla göçettirme, asimilasyon vb. Tabuların üzerine de ısrarla giden bir ortamdır. TMMOB ortamı militarizme ve otokratizme karşı sivil, demokratik bir toplumu faşist çete yapılanmalarına karşı insan haklarına saygılı hukuk devletini savunan özgür bir ortamdır. TMMOB ortamı yeni dünya düzeninin toplumumuzu, işsizliğe, açlığa ve geleceği konusunda umutsuzluğa düşüren rant politikalarına karşı sanayileşmeden, sosyal kalkınmadan ve üretimden yana bir ortamdır. TMMOB ortamı yurttaşların ve tüm çalışanların ve aydınların düşünce ve örgütlenme özgürlüğünden insan haklarından yana bir ortamdır. TMMOB ortamı sağlıkta, eğitimde, sosyal güvenlikte sosyal devleti savunan bir ortamdır. TMMOB ortamı, gücünü sadece kendi üyesinden, kendi hakkından alan üyesi ve halkı için var olan sermayeden, iktidar sistemlerinden, bağımsız ülkede, bölgede ve dünyada barıştan yana bağımsız demokratik, laik bir toplum ve sosyal devletten yana bir ortamdır. Ne bizi bu ülkeden ayırabilirler ne de bu ülkeyi bizim kalbimizden, geleceğimizden, emeğimizden söküp atabilirler. Bu ülkede biz varız. Bu ülkede TMMOB var."

"Emek emek büyüttüğümüz bu mücadele mutlaka boy verecek"

"İnanıyorum ve biliyorum ki ülkemizin üzerine çöken bu karanlığı hep birlikte dağıtacağız, o güzel günlere hep birlikte kavuşacağız" diyen Koramaz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hani büyük usta Namık Hikmet diyor ya. 'Dört nala gelip uzaktan ya da Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket bizim. Bilekler kan içinde diş kenetli, ayaklar çıplak. ve ipek bir halıya benzeyen toprak bu memleket bizim.' Evet arkadaşlar, dost da duysun, düşman da duysun. Bu memleket bizim. Bu ülkenin mühendislerinin, mimarlarının üzerinde yürüdüğümüz bu memleketi biz yetiştiren bu halka bir sözümüz var. Ant olsun ki 70 yıldır ne yaptıysak bundan sonra da böyle yapmaya. Bilimin tekliğin ışığında halkımız için çalışmaya devam edeceğiz. And olsun ki bildiğimizden asla dönmeyeceğiz. Kimseye teslim olmadan kişisel çıkarlarımızı gözetmeden üreten, sanayileşen, hakça bölüşen bir ülke için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Inanıyorum ve biliyorum ki doğup büyüdüğümüz bu gökyüzü altında emek emek büyüttüğümüz mücadele mutlaka boy verecek."

ANKA'ya ödül

TMMOB'un önceki yönetim kurulu başkanlarının da yaptığı kısa konuşmaların ardından bilim adamları Prof. Dr. Korkut Boratav, Prof. Dr. Bilsay Kuruç ve Prof. Dr. Ruşen Keleş'e "teşekkür"; Cumhuriyet, Birgün ve Evrensel gazeteleri ile ANKA Haber Ajansı'na da "dayanışma" plaketi verildi.