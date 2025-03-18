TMMOB'da Barış Ve Demokrasi Görüşmesi - Son Dakika
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TMMOB'da Barış Ve Demokrasi Görüşmesi

DEM Parti heyeti, TMMOB'ya barış çağrısı yaparak endişelerini aktardı. İmamoğlu'nun diploması tartışıldı.

18.03.2025 21:35
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(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları beraberindeki heyetle birlikte, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat'ta yaptığı çağrıya ilişkin Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ni ziyaret etti. Görüşmenin ardından yapılan ortak basın açıklamasında TMMOB Başkanı Emin Koramaz, "Sürecin barıştan yana bir şekilde şekillenmesi için umut ediyoruz fakat birtakım endişelerimiz de var ve heyete bunları da belirttik" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları beraberinde Eş Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Türkdoğan, Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Sultan Özcan'dan oluşan heyetle birlikte TMMOB Genel Başkanı Emin Koramaz ve merkezi yönetim ve bağlı odaların yönetim kurulu üyelerini TMMOB Genel Merkezi'nde ziyaret etti. Kısa bir selamlaşmanın ardından toplantı basına kapalı bir şekilde başladı.

Koramaz: "Birtakım endişelerimiz de var, heyete bunları da belirttik"

Yaklaşık iki saat süren görüşmenin ardından açıklama yapan TMMOB Genel Başkanı Emin Koramaz, barış talebinin herkesin ortak talebi olduğunu söyleyerek "Süreci kim başlatırsa başlatsın, süreci başlatanların niyetlerinden, kimliklerinden, kişiliklerinden ve beklentilerinden uzak bir şekilde biz sürece olumlu yaklaşıyoruz ve bu sürecin barıştan yana bir şekilde şekillenmesi için umut ediyoruz. Fakat birtakım endişelerimiz de var ve heyete bunları da belirttik. Kendilerine de belirttiğimiz üzere barış, ancak demokratik koşullarda yaşama geçirilebilir" dedi.

Koramaz, barışın mutlaka sağlanmalısı gerektiğine dikkat çekerek şunları kaydetti:

"Ama bu süreç Türkiye'de demokrasinin gelişmesi önünde en büyük engel olan mevcut rejimin, ki bu rejim tamamen kontrol altına almış Meclis'i etkisiz kılan ve eleştiren bir rejimdir. Söz söyleyen herkesi susturan ki bizim yöneticilerimiz biliyorsunuz bin 58 gündür anayasal görevlerini yerine getirdikleri için Gezi'de yapılaşmaya, Taksim'in imara açılmasına karşı çıktıkları için bin 58 gündür haksız hukuksuz bir şekilde hapishanelerde tutuluyor. Yine birçok gazeteci, milletvekili, siyasi de aynı durumda ve umarız bu süreç demokratik bir ülkeye vesile olur. Barış ve demokrasiyi birlikte getirebiliriz, eşit, özgür, bağımsız ve demokratik bir ülkeyi hep birlikte kurabiliriz."

Hatimoğulları: "İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi yargı ve üniversitelere uygulanan baskı eliyle işlenen bir darbedir"

Ardından söz alan DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları da TMMOB yöneticilerini Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı hakkında bilgilendirdiklerini, beraber değerlendirme yaptıklarını ve kaygılarını dinlediklerini aktardı.

Hatimoğulları, yargının anti demokratik uygulamalar için bir sopa olarak kullanılmasının asla kabul edilemeyeceğini söyleyerek şöyle konuştu:

"Bugün bizler bu toplantıyı gerçekleştirirken, Sayın Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının İptal edildiğini duyduk. Bu yargı eliyle ve üniversite yönetimlerine uygulanan baskı eliyle işlenen bir darbedir. Bunu kabul etmek mümkün değildir. Bu uygulamanın demokratikleşme ile bağdaşan hiçbir yanı yoktur."

Kaynak: ANKA

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