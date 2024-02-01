TOKİ Başkanı Malatya\'daki Konut İnşaat Alanlarını İnceledi

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Malatya'daki konut ve iş yeri inşaat alanlarını gezdi.
Gelinciktepe bölgesindeki toplu konut alanında incelemede bulunan Bulut, daha sonra gazetecilere, kentteki rezerv alanlarda yapımına başlanan konut sayısının 25 bini aştığını söyledi.
Bulut, 6 Şubat itibarıyla kura çekilerek dağıtılacak 11 ildeki 46 bin konutun 5 bin 130'unun Malatya'da yer aldığını belirtti.
Kent merkezinin ayağa kaldırılması için seferber olduklarına işaret eden Bulut, şunları kaydetti:
"Emlak Konut tarafından kent merkezinde Bakırcılar Çarşısı olarak bilinen alanda çalışmalar devam ediyor. Bunun yanı sıra Saray Mahallesi'nde de çalışmalara başlanacak. Bu bölgede 1352 konut, 1605 ofis ve dükkan olmak üzere proje hazırlandı. Yine tüm şehirler için geçerli, şehir merkezlerindeki kültürü, ticari yapılarına uygun olacak şekilde yetkin ve duyarlı mimarlarla çalışıyoruz. Malatya'da da bu titizlikle proje hazırladık. Saray Mahallesi'nin birinci etap projesinin ihalesi 10 gün içinde gerçekleştirilecek. İlk etapta burada 594 konut, 493 dükkan ve 250 ofis olacak. Diğer etaplara da hızlı bir şekilde başlayacağız."
Bulut, yıkımın ve uzlaşmaların tamamlanmasıyla yerinde dönüşümlerin yapılacağını aktardı.
AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Sami Er ise TOKİ'nin kentte önemli hizmet ve projeler kazandıracağına inandıklarını kaydetti.
İstanbul'un Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan da kentin depremde büyük yıkım yaşadığını anımsattı.
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, yerel seçimlerde ittifak görüşmeleri kapsamında Yeniden Refah Partisi'ni ziyaret etti. Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan YRP Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, "İstanbul, Ankara ve İzmir'den belediye başkanı adayı çıkaracak mısınız?" sorusuna, "Bununla ilgili son sözü Genel Başkanımız söyleyecek." yanıtını verdi.
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken, Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan umutlandıran "ateşkes" açıklaması geldi. Açıklamada, "Hamas, Gazze'deki çatışmaların bir süre durması ve esir takasını içeren ateşkes anlaşmasına 'ön onayı' verdi" denildi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da Savaş Kabinesi ve Güvenlik Kabinesi ile toplantı gerçekleştirecek. Toplantıda ateşkes konusu ele alınacak.
ABD Başkanı Joe Biden, Batı Şeria'da Filistinlilere karşı şiddet uygulayan Yahudi yerleşimcilere karşı yaptırımlar içeren bir başkanlık kararnamesini imzaladı. Kararname, bu tür faaliyetlerde bulunan kişilere ve kuruluşlara ekonomik ve siyasi yaptırımlar uygulanmasını öngörüyor.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Belediye Meclis toplantısında Zafer Partisi Bolu Belediye Başkan adayı İlkay Bayrak ile tartıştı. Tartışmanın ardından Özcan, Bayrak'ı salondan çıkaramayan zabıta müdürünü görevden aldı.
Orta Doğu'daki gerilimde Türkiye'nin diplomasi trafiği ve bölgede attığı adımlar ABD merkezli Foreign Affairs dergisinde yer aldı. Derginin Orta Doğu'ya ilişkin analizinde Türkiye vurgusu yapılarak, Türkiye'nin bölgede güvenlik mimarisinin oluşturulmasında kilit role sahip olduğuna dikkat çekildi. Dergi, bölgede güvenliğin artırılması için bir "yeniden başlatma anı" yaşanabileceğine yer vererek, "Türkiye gibi bölgesel güçlerle birlikte bu yeniden başlatma anı yakalanmalı." ifadelerini kullandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde uluslararası bir şirkete ait fabrikada işçiler bir şahıs tarafından rehin alındı. Rehin alınan kişilerden birinin doğum günü olması sebebiyle daha önceden hazırlık yapan iş arkadaşları, saldırganlardan doğum günü kutlamak için izin istedi. Saldırganların izin vermesi üzerine fabrika çalışanlarından birinin doğum günü kutlaması yapıldı.
Fransa'da devam çiftçi protestoları sonrası Başbakan Gabriel Attal, çiftçilere 150 milyon avroluk destek içeren yeni tedbirleri açıkladı. Başbakan Gabriel Attal'ın açıklamalarının ardından Genç Çiftçiler Sendikası, çiftçilere yolları kapatma eylemlerini askıya alma çağrısı yaptı.
CHP'nin aday göstermediği Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, İYİ Parti'nin CHP'yi "teröre alan açmakla" suçladığı afişleri ilçedeki billboardlarda yayınladığı açıklanmıştı. Konuya ilişkin açıklama yapan Ataşehir Belediyesi iddiaları yalanlayarak, "Firma tarafından ticari amaçla kiralanan bu LED ekranlarda yayımlanan reklam ve ilanlar üzerinde Belediyemizin bir sorumluluğu ve telkini bulunmamaktadır" dedi.
Son Dakika › Güncel › TOKİ Başkanı Malatya'daki Konut İnşaat Alanlarını İnceledi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?