Tolga Burak Filiz\'in Alethetik sergisi Bursa\'da açıldı, Kör Nokta büstü sergilendi

BURSA'da sanatçı Tolga Burak Filiz, resim, yerleştirme, kağıt işleri ve videolarından oluşan eserlerini, 'Alethetik' isimli sergisiyle sanatseverlerin beğenisine sundu. Sergide en dikkat çeken eser, 'Kör Nokta' adı verilen büst oldu. Pişmiş topraktan hazırlanan büstün içerisine, dolaşım ağını ve sistemi temsilen bulaşık teli, şiddet metaforunu temsilen tabanca ve sistemin parçası olan insan figürleri yerleştirildi. Büst; MR, röntgen ve tomografi cihazlarıyla görüntülendi. Görüntüler, sergide video enstalasyon olarak gösterime sunuldu.

Ressam Tolga Burak Filiz, pişmiş topraktan hazırladığı 'Kör Nokta' adlı büstünün içerisine, dolaşım sistemini temsilen bulaşık teli, şiddet metaforunu temsilen tabanca ve sistemin parçası olan insan figürlerini yerleştirdi. Sanatçının bu eseri, MR, röntgen ve tomografi cihazlarıyla görüntülendi. Tolga Burak Filiz'in eleştirel olarak felsefe, mitoloji, beden ve teknoloji unsurlarını bir araya getirdiği çalışmasından elde edilen görüntüler, 'Alethetik' adlı çağdaş sanat sergisi çerçevesinde, hurdalık konseptiyle hazırlanan mekanda sanatseverlere sunuldu. Tolga Burak Filiz'in resimleri, plastik işleri ve diğer sanatsal üretimlerinin de yer aldığı serginin merkezinde, yine sanatçının imzasını taşıyan büst de yer aldı.

HURDALIK KONSEPTİYLE SUNULDU

Çalışma kapsamında ilk olarak pişmiş topraktan bir insan kafası büstü hazırlandı. Bu büstün içerisine dolaşım ağını ve sistemi temsilen bulaşık teli, şiddet metaforu olarak tabanca ile sistemin parçası olan insan figürleri yerleştirildi. Büst daha sonra elektronik tomografi, MR ve röntgen gibi tıbbi cihazlara sokularak iç yapısının görüntüleri kaydedildi. Hurdalık konseptiyle hazırlanan sergi alanında bu görüntüler video enstalasyon olarak gösterime sunulurken, büst ise mor ve mavi çakar ışıklarının altında özel bir kafesin içerisine konuldu.

'ALMANYA VE İSTANBUL'A TAŞINMASI HEDEFLENİYOR'

Büstün tıbbi cihazlarla taranarak video enstalasyona dönüştürülmesinin alanında bir ilk olduğunu söyleyen ve eserin Almanya'nın Stuttgart kenti ile İstanbul'da da sergileneceğini belirten küratör Mutlu Çağrı Dalgıç, "Almanya'da görüştüğümüz yerler var. Süreci Stuttgart'ta göstermek ve orayı da bu sürece dahil etmek istiyoruz. Bunun yanı sıra İstanbul'da da iş birliği yapmak istediğimiz yerler bulunuyor. Umut ediyoruz ki yine genel sergileme anlayışının dışında bir yer olsun. Bursa'da sanata dair yeni bir alan açmak ve eleştirel düşünceyi zenginleştirmek adına oldukça iyi bir fırsattı. Bunu iyi değerlendirdiğimizi düşünüyorum" dedi.

'İNSANI TEMSİL EDİYOR'

Serginin odak noktasında yer alan büst çalışmasının simgesel detaylarını da aktaran küratör Dalgıç, "Büst, pişmiş topraktan yapıldı. Bu pişmiş topraktan büstün içerisinde bir dolaşım ağını ve sistemi ifade eden bulaşık teli, şiddeti ifade eden şiddet metaforunu karşımıza çıkaran silah ve sisteme dair, aslında sistemin parçası olan ve sistemi sürekli var kılan insan figürleri yer alıyor. Objenin topraktan yapılması ise bize bütün olarak ontolojik açıdan insanı temsil ediyor" ifadelerini kullandı.

'KENDİ HAKİKATİMİZLE KARŞILAŞTIK'

Mutlu Çağrı Dalgıç, mekan olarak hurdalığı tercih etmelerinin nedenini ise şöyle anlattı:

"Hurdalık, ontolojik olarak bizim artık ihtiyacımızın olmadığı, miadını doldurmuş ürünlerle dolu. Sanatçımız Tolga Burak Filiz'in sisteme dair politik ve sosyoekonomik eleştirilerini eski bir anlatım yöntemiyle ele aldığını düşünüyorduk. O yüzden bu, Tolga'nın sanatçı olarak bir yerleştirmesi ama küratöryel olarak benim müdahalem de onun işine bir iş olarak ortaya çıktı. Beraber çalışırken hurdalık aslında bizim güne dair fikrimizi, sisteme dair eleştirimizi ve yere dair bakış açımızı sınırlandırdı. Bu sınırlandırmayla aslında kendi hakikatimizle de tekrar karşılaşmış olduk. İşleri hurdalıkta daha iyi ifade eder bulduk."

'SANAT DÜNYASINDA BİR İLK'

Eserde yapılan müdahalenin ve sergileme biçiminin alanında ilk niteliğinde olduğunu da vurgulayan Dalgıç, "Benim gördüğüm örnekler içerisinde, büstün kendisinden ziyade büstte yapılmış olan müdahaleler ve bunu tekrardan görüntülenebilir kılması açısından bir ilk diyebiliriz. Çünkü Tolga bu büstü yaptıktan sonra bunu tomografi, MR ve röntgen gibi cihazlara soktu. Biz de o cihazlardan aldığımız görüntüleri bir video enstalasyona dönüştürdük" dedi.

'AÇIK YAPIT NİTELİĞİ TAŞIYOR'

Serginin yoruma açık yapısına da dikkat çeken Dalgıç, şunları söyledi:

"Sergi alanındaki insanları sınırlamadık. Bu mesele konuşulsun diye sanatsever herkesi davet ettik. Yapıt, yoruma açıldığı anda bir açıklık kazandı, bunlara gönül rahatlığıyla 'açık yapıt' diyebiliriz. Yapıtın açık olması insanlara kendi getirdiğimiz eleştirilerin haricinde soru sorma olanağı tanıyor. İnsanlar meseleyi ağırlıklı olarak siyasi, politik ve ekonomik olarak düşünüyor ama bunun içerisinde bizde bıraktığı çok duygusal, kişisel ve yer yer primitif etkiler de mevcut."