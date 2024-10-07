Torbalı Belediye Başkanı Demir: "Gezici Çocuk Tiyatrosu ile Sanat ve Eğlenceyi Çocuklarımız İçin Mahallelerimize Taşıyoruz" - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Torbalı Belediye Başkanı Demir: "Gezici Çocuk Tiyatrosu ile Sanat ve Eğlenceyi Çocuklarımız İçin Mahallelerimize Taşıyoruz"

Torbalı Belediye Başkanı Demir: "Gezici Çocuk Tiyatrosu ile Sanat ve Eğlenceyi Çocuklarımız İçin Mahallelerimize Taşıyoruz"

Torbalı Belediyesi, çocuklar için köylerde çocuk tiyatrosu düzenliyor. Belediye Başkanı Övünç Demir, "Gezici Çocuk Tiyatrosu ile sanat ve eğlenceyi çocuklarımız için mahallelerimize taşıyoruz. En büyük önceliğimiz sizin mutluluğunuz" dedi.

07.10.2024 13:52  Güncelleme: 15:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR)- Torbalı Belediyesi, çocuklar için köylerde çocuk tiyatrosu düzenliyor. Belediye Başkanı Övünç Demir, "Gezici Çocuk Tiyatrosu ile sanat ve eğlenceyi çocuklarımız için mahallelerimize taşıyoruz. En büyük önceliğimiz sizin mutluluğunuz" dedi.

Torbalı Belediyesi sosyal ve kültürel faaliyetlerine devam ediyor. Bu kapsamda Belediye, son olarak çocuklar için köylerde çocuk tiyatrosu düzenliyor Belediye Gezici Çocuk Tiyatrosu ekibi hafta sonu "Örümcek Adam Karlar Ülkesinde" oyunu ile Göllüce'de, "Doğa Dostu Heidi" oyunu ile Şubaşı'da miniklerle buluştu. Büyük bir beğeniyle izlenen oyunlara çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

Ekim ayı boyunca 8 mahallede 8 ayrı oyunla buluşacak Gezici Çocuk Tiyatrosu ekibi, gelecek iki hafta boyunca da oyunlarına devam edecek. Tiyatro ekibi 11 Ekim Cuma günü Şehitler (Kaybolan Minyon), 12 Ekim Cumartesi Çaybaşı (Winnie The Pooh Sıkı Dostlar), 13 Ekim Pazar Özbey (Alice Harikalar Diyarında), 18 Ekim Cuma Yeniköy (Rio ve Çizmeli Kedi), 19 Ekim Cumartesi Karakuyu (Arı Maya ve Sıkı Dostlar), 20 Ekim Pazar Yazıbaşı'da (Ayı Yogi Deniz Kızı Bilmecesi) miniklerle buluşacak.

"En büyük önceliğimiz sizin mutluluğunuz"

Belediye Başkanı Övünç Demir de oyunu Subaşılı minikler ile birlikte izledi. Çocukların heyecanına ortak olan Başkan Demir, oyunun sonunda çocuklara oyuncak hediye etti. Demir,"Gezici Çocuk Tiyatrosu ile sanat ve eğlenceyi çocuklarımız için mahallelerimize taşıyoruz. Subaşı Mahalle'mizde sahne alan 'Doğa Dostu Heidi' oyununu çocuklarımızla birlikte izledik, eşsiz gülüşlere tanıklık ettik. En büyük önceliğimiz sizin mutluluğunuz. Oyunlarımız diğer köylerimizde de devam edecek. Hepinize iyi seyirler çocuklar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Torbalı Belediyesi, Övünç Demir, Torbalı, Kültür, Güncel, Sanat, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Torbalı Belediye Başkanı Demir: 'Gezici Çocuk Tiyatrosu ile Sanat ve Eğlenceyi Çocuklarımız İçin Mahallelerimize Taşıyoruz' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:54 Gökhan Kalaycıoğlu’ndan çarpıcı Süreyya Karabulut itirafı: O soruları kendi istedi... Gökhan Kalaycıoğlu'ndan çarpıcı Süreyya Karabulut itirafı: O soruları kendi istedi...
13:31 Bakan Uraloğlu Discord’u radara aldı: İçeriğine bakınca dehşete düşmemek mümkün değil Bakan Uraloğlu Discord'u radara aldı: İçeriğine bakınca dehşete düşmemek mümkün değil
13:08 Tekirdağ’da istismara uğrayan Sıla bebekten acı haber Tekirdağ'da istismara uğrayan Sıla bebekten acı haber
12:54 Vatandaşa domuz eti yediren firmadan din, devlet ve bayraklı savunma Vatandaşa domuz eti yediren firmadan din, devlet ve bayraklı savunma
11:57 Recai Kutan 94 yaşında hayatını kaybetti Recai Kutan 94 yaşında hayatını kaybetti
01:44 Tünelde can pazarı: Aynı aileden 4 kişi araç içinde sıkıştı Tünelde can pazarı: Aynı aileden 4 kişi araç içinde sıkıştı
00:12 İsrail’den Beyrut’a peş peşe yoğun bombardıman, Hizbullah’tan şiddetli misilleme İsrail'den Beyrut'a peş peşe yoğun bombardıman, Hizbullah'tan şiddetli misilleme
23:35 Sur canisi Semih Çelik’in sıkça girdiği forum sayfası erişime kapatıldı Sur canisi Semih Çelik'in sıkça girdiği forum sayfası erişime kapatıldı
23:25 Giovanni van Bronckhorst’dan puan kaybı sonrası çarpıcı itiraf Giovanni van Bronckhorst'dan puan kaybı sonrası çarpıcı itiraf
23:08 Okan Buruk’tan Giovanni van Bronckhorst için olay sözler Okan Buruk'tan Giovanni van Bronckhorst için olay sözler
22:50 Erden Timur’dan Galatasaraylı taraftarlara çok konuşulacak mesaj Erden Timur'dan Galatasaraylı taraftarlara çok konuşulacak mesaj
22:33 Sur canisinin şokunu atlamadan ’Bari onu kurtaralım’ çığlığı: Senin kafanı keserim Sur canisinin şokunu atlamadan 'Bari onu kurtaralım' çığlığı: Senin kafanı keserim
21:50 Kız yurdunda panik Telleri aşarak girdi, kampüsteki kızlar bağırınca kaçtı Kız yurdunda panik! Telleri aşarak girdi, kampüsteki kızlar bağırınca kaçtı
21:40 İlçe Tarım Müdür Vekili makamında öldürüldü, katil zanlısı için limanda hareketli saatler İlçe Tarım Müdür Vekili makamında öldürüldü, katil zanlısı için limanda hareketli saatler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2024 15:11:43. #1.13#
SON DAKİKA: Torbalı Belediye Başkanı Demir: "Gezici Çocuk Tiyatrosu ile Sanat ve Eğlenceyi Çocuklarımız İçin Mahallelerimize Taşıyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.