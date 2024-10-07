Torbalı Belediye Başkanı Demir: "Gezici Çocuk Tiyatrosu ile Sanat ve Eğlenceyi Çocuklarımız İçin Mahallelerimize Taşıyoruz"

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(İZMİR)- Torbalı Belediyesi, çocuklar için köylerde çocuk tiyatrosu düzenliyor. Belediye Başkanı Övünç Demir, "Gezici Çocuk Tiyatrosu ile sanat ve eğlenceyi çocuklarımız için mahallelerimize taşıyoruz. En büyük önceliğimiz sizin mutluluğunuz" dedi.

Torbalı Belediyesi sosyal ve kültürel faaliyetlerine devam ediyor. Bu kapsamda Belediye, son olarak çocuklar için köylerde çocuk tiyatrosu düzenliyor Belediye Gezici Çocuk Tiyatrosu ekibi hafta sonu "Örümcek Adam Karlar Ülkesinde" oyunu ile Göllüce'de, "Doğa Dostu Heidi" oyunu ile Şubaşı'da miniklerle buluştu. Büyük bir beğeniyle izlenen oyunlara çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

Ekim ayı boyunca 8 mahallede 8 ayrı oyunla buluşacak Gezici Çocuk Tiyatrosu ekibi, gelecek iki hafta boyunca da oyunlarına devam edecek. Tiyatro ekibi 11 Ekim Cuma günü Şehitler (Kaybolan Minyon), 12 Ekim Cumartesi Çaybaşı (Winnie The Pooh Sıkı Dostlar), 13 Ekim Pazar Özbey (Alice Harikalar Diyarında), 18 Ekim Cuma Yeniköy (Rio ve Çizmeli Kedi), 19 Ekim Cumartesi Karakuyu (Arı Maya ve Sıkı Dostlar), 20 Ekim Pazar Yazıbaşı'da (Ayı Yogi Deniz Kızı Bilmecesi) miniklerle buluşacak.

"En büyük önceliğimiz sizin mutluluğunuz"

Belediye Başkanı Övünç Demir de oyunu Subaşılı minikler ile birlikte izledi. Çocukların heyecanına ortak olan Başkan Demir, oyunun sonunda çocuklara oyuncak hediye etti. Demir,"Gezici Çocuk Tiyatrosu ile sanat ve eğlenceyi çocuklarımız için mahallelerimize taşıyoruz. Subaşı Mahalle'mizde sahne alan 'Doğa Dostu Heidi' oyununu çocuklarımızla birlikte izledik, eşsiz gülüşlere tanıklık ettik. En büyük önceliğimiz sizin mutluluğunuz. Oyunlarımız diğer köylerimizde de devam edecek. Hepinize iyi seyirler çocuklar" ifadelerini kullandı.