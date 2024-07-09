İlçe 5 saat içinde küle döndü! Alevler önüne çıkan ev, traktör ne varsa yuttu - Son Dakika
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İlçe 5 saat içinde küle döndü! Alevler önüne çıkan ev, traktör ne varsa yuttu

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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın kısa sürede ev ve diğer yapılara sıçradı. 5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangında 2 ev, 2 samanlık, 2 ambar, ahır ve traktör küle dönerken, 90 yaşındaki bir kadın yaralı olarak kurtarıldı.

09.07.2024 07:13
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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen yangında, 2 ev, 2 samanlık, 2 ambar, ahır ve traktör kullanılamaz hale geldi.

YANGIN KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

İlçeye bağlı Dedem Köyü'nde, Haşim Türk'e ait evde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, Niyazi Türk'e ait ev ile diğer yapılara sıçradı. İhbar üzerine olay yerine gelen Tosya Orman İşletme Müdürlüğü ve Tosya Belediyesi İtfaiyesi ekipleri yangına müdahale etti.

EVLER, AMBARLAR, TRAKTÖRLER KÜLE DÖNDÜ

Yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangında 2'şer katlı 2 ev, 2 samanlık, 2 ambar, ahır ve traktör yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın esnasında evinde paniğe kapılarak düşen Huriye Tonbul (90) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesine kaldırılan Tonbul, burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

90 YAŞINDAKİ KOMŞULARINI KAPIYI KIRARAK KURTARDILAR

Dedem Köyü Muhtarı Sefer Kuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Gece komşum haber etti yangın var diye. Geldiğimizde Haşim Türk'ün kapısından alev almaya başlamış. Hemen itfaiyeyi aradık. Komşular yetişti. Haşim ve Niyazi Türk'e ait evler tamamen yandı. 2 tane ev, 2 tane samanlık, 2 tane ambar, 1 ahır vardı. 2 traktörün bir tanesini kurtardık, 1 tanesini kurtaramadık. Yangının paniğiyle evinde düşerek yaralanan Huriye Tonbul'u kilitli olan evinin kapısını kırarak kurtardık" dedi.

İlçe 5 saat içinde küle döndü! Alevler önüne çıkan ev, traktör ne varsa yuttu
Kaynak: AA

Kastamonu, Tosya, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İlçe 5 saat içinde küle döndü! Alevler önüne çıkan ev, traktör ne varsa yuttu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Murat: Hemşerim geçmiş olsun.!! Devlet yönetimi acil yeni bir ev yapılsın bu aileye.! 0 0 Yanıtla
  • Adem Şahin: Geçmiş olsun Tosyam… 0 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: İlçe 5 saat içinde küle döndü! Alevler önüne çıkan ev, traktör ne varsa yuttu - Son Dakika
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