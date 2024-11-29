Tosya'da Yangında Hayatını Kaybeden Baba ve Oğul Toprağa Verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tosya'da Yangında Hayatını Kaybeden Baba ve Oğul Toprağa Verildi

Tosya\'da Yangında Hayatını Kaybeden Baba ve Oğul Toprağa Verildi

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan yangında hayatını kaybeden 85 yaşındaki Sabri Gizli ve engelli oğlu 50 yaşındaki Salih Gizli'nin cenazeleri, köy camiinde kılınan namazın ardından defnedildi. Yangında ayrıca 60 küçükbaş hayvan da hayatını kaybetti.

29.11.2024 16:10  Güncelleme: 16:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde 2 katlı ahşap evde çıkan yangında hayatını kaybeden Sabri Gizli (85) ve engelli oğlu Salih Gizli'nin (50) cenazeleri toprağa verildi.

Tosya ilçesi Ortaberçin köyünde hayvancılık ile geçimini sağlayan Sabri Gizli ile oğullarının yaşadığı 2 katlı ahşap evde dün saat 03.30 sıralarında yangın çıktı. Yangını fark eden Şahin Gizli (45) kendi imkanları ile evden çıkarken, babası Sabri Gizli ve fiziksel engelli kardeşi Salih Gizli alevlerin arasında mahsur kaldı. Komşuların ihbarı üzerine köye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan Şahin Gizli, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yanan evin enkazında yapılan aramada Sabri ve Salih Gizli'nin cansız bedenlerine ulaşıldı. Yangın sırasında alt katta bulunan ağıldaki 60 küçükbaş da öldü.

Şahin Gizli'nin hastanede tedavisi devam ederken, Sabri ve Salih Gizli'nin cenazeleri ise otopsi işlemlerinin ardından köye götürüldü. Köy camisinde cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından baba ve oğlu toprağa verildi. Cenazeye Tosya Kaymakamı Uğur Ünsal, İlçe Emniyet Müdürü Selahattin Batman, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Oğuzhan Dişçeken ve komşuları katıldı.

Eski Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin'in, 2018 yılında ihtiyaç sahibi ailelere gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Sabri Gizli'nin evini de ziyaret ettiği ve Pişkin'in talimatıyla Kaymakamlık imkanları ve ihtiyaç sahiplerinin yardımlarıyla aileye yeni bir ev yaptırıldığı öğrenildi. Oraberçin köyünde 2022 yılında inşaatı tamamlanan yeni eve Sabri Gizli'nin taşınmak istemediği kendi emekleri ile yaptığı eski evinde kalmayı tercih ettiği öğrenildi.

'EVDEN ÖLÜM ÇIKAR DEDİ'

Sabri Gizli'nin yeğeni, İbn-i Selim Mahallesi Muhtarı Cengiz Genç, "Rahmetlilere, buraya Sosyal Yardım Fonu ve hayırsever kardeşlerimiz ile birlikte yeni evi yaptık. Buraya gelmesi için çok uğraştık ama 'Benim bu evden ölüm çıkar' dedi ve buraya gelmedi" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hayvanlar, Kastamonu, 3-sayfa, Güncel, Tosya, Yaşam, Kaza, Baba, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tosya'da Yangında Hayatını Kaybeden Baba ve Oğul Toprağa Verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:58 Rus uçakları, Halep’i vurmaya başladı Rus uçakları, Halep'i vurmaya başladı
15:54 Esed rejimiyle çatışan muhalif gruplar Halep kent merkezine girdi Esed rejimiyle çatışan muhalif gruplar Halep kent merkezine girdi
15:28 Katıldığı organizasyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdıran protesto Katıldığı organizasyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran protesto
15:05 Yenidoğan çetesi soruşturması kapsamında kapatılan 13 özel hastaneye kayyum atandı Yenidoğan çetesi soruşturması kapsamında kapatılan 13 özel hastaneye kayyum atandı
13:25 CHP lideri Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı CHP lideri Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı
23:46 Okan Buruk fikstür nedeniyle TFF’ye isyan etti Okan Buruk fikstür nedeniyle TFF'ye isyan etti
23:31 Van Bronckhorst’tan istifa sorusuna olay cevap Van Bronckhorst'tan istifa sorusuna olay cevap
23:26 Okan Buruk, Galatasaraylıları heyecanlandıran transfer sözleri Okan Buruk, Galatasaraylıları heyecanlandıran transfer sözleri
23:00 Türkiye sınırında kritik gelişme: Muhalifler, ikinci büyük kenti ele geçirmek üzere Türkiye sınırında kritik gelişme: Muhalifler, ikinci büyük kenti ele geçirmek üzere
22:43 Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv’e Macaristan’da 3-1 yenildi Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv'e Macaristan'da 3-1 yenildi
22:39 Galatasaray, AZ Alkmaar ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı Galatasaray, AZ Alkmaar ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
22:15 Netanyahu’dan orduya Orta Doğu’yu cehenneme çevirecek talimat: Yoğun savaşa hazırlanın Netanyahu'dan orduya Orta Doğu'yu cehenneme çevirecek talimat: Yoğun savaşa hazırlanın
22:11 İsrailli futbolcudan Beşiktaş maçında skandal hareket İsrailli futbolcudan Beşiktaş maçında skandal hareket
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2024 17:18:16. #1.12#
SON DAKİKA: Tosya'da Yangında Hayatını Kaybeden Baba ve Oğul Toprağa Verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.