Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Zorlu: "Trabzon Kimsenin Arka Bahçesi Değildir"

(TRABZON) - Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Cüneyit Zorlu, Ortahisar Belediyesi'nin ilçede yapmayı planladığı projelerle ilgili Büyükşehir Belediyesi tarafından kendilerine verilen destek sözlerinin tutulmadığını öne sürdü. TRABRİKAB'ın protokolünde yer alan "2017 yılından sonra çöplerin Rize'ye taşınacağı" ile ilgili maddeyi de hatırlatan Zorlu, "Trabzon kimsenin arka bahçesi değildir. Bu konuda gereken adımlar atılmalı ve yapılan protokole uyulmalıdır" dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi şubat ayı toplantıları başladı. Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya'nın da katıldığı toplantıda gündem dışı söz alan CHP Grup Başkanvekili Zorlu ve Ortahisar Belediye Başkan Yardımcısı Celal Akaç, gündemdeki konularla ilgili görüş ve önerilerini dile getirdi.

Ortahisar Belediyesi'nin ilçede yapmayı planladığı projelerle ilgili kendilerine verilen sözlerin tutulmadığını dile getiren Zorlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in "Ortahisar'da el ele vererek hizmet etmeye devam edeceğiz" sözlerini hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Söyledikleriniz ile uyguladıklarınızın birbirini tutmasını bekliyoruz"

"Bugüne kadar bu anlayışınızı sağlıklı yürüttüğünüzü söylemek çok zor. Yalıncak'taki Yaşam Alanı'nı 20 ay önce konuştuk. Bize verilen cevap, hala 'Yeniden değerlendiriliyor' oldu. Çömlekçi'de 'Geçici Konteyner Alanı yapalım' dedik, yazıyla talep ettik ama Karayolları ve ilgili kurumlardan cevap alamıyoruz. 'Çimenli'de Yelken Kulübü ve Deniz Sporları Karavan Parkı yapalım' dedik, burada proje geliştirip hizmete sunacağınızı beyan ederek bu talebimizi de reddettiniz. Yüzüncü Yıl'da kültür merkezindeki Resim Müzesi ile ilgili 'Bu konuda Ortahisar ile beraber hareket edelim' dediniz ancak olmadı. Bu konularla ilgili sizden hiçbir atılım göremiyoruz. Başka belediyelerimiz belki görebiliyor ama biz Ortahisar Belediyesi olarak göremiyoruz. Bu konularda söyledikleriniz ile uyguladıklarınızın birbirini tutmasını bekliyoruz."

"TRABRIKAB protokolüne uyulmalı ve gereken adımlar atılmalı"

Trabzon ve Rize İlleri Katı Atık Birliği'nin (TRABRİKAB) kuruluş protokolünü gündeme getiren Zorlu, 2017 yılından sonra çöplerin Rize'ye taşınması gerektiği halde bu konuda adım atılmamasını eleştirdi. Zorlu, "2017'ye kadar Rize'nin çöpü Trabzon'a taşınacak, 2017 sonrasında ise Trabzon'un çöpü Rize'ye taşınacaktı. Rize'nin, Sayın Cumhurbaşkanının memleketi olması dolayısıyla yıllardır bu konuda adım atılmadı. 2017 sonrasında gelen Büyükşehir Belediye Başkanları da, milletvekilleri de bu konuda adım atmadı. Aynı zamanda TRABRİKAB'ın başkanı olan valilerimiz de bu konuda çekingen davranmış, adım atmamıştır. Bunun bedelini kim ödüyor? Trabzon ve Araklı halkı ödüyor. Koku, çevre kirliliği ve sağlık riski Trabzon'a kalıyor, sorumluluk sahipleri de suskun kalıyor. Bunu çözmemiz gerekmiyor mu? Trabzon kimsenin arka bahçesi değildir. Bu konuda gereken adımlar atılmalı ve yapılan protokole uyulmalıdır" diye konuştu.

"İller Bankası'ndan 50 milyon lira kredi talep ettik ama geri dönüş olmadı"

İller Bankası'ndan kredi taleplerine cevap alamadıklarını dile getiren Zorlu, "Yalıncak Mahallesi'nde ticaret ve turizm alanına çevrilen arsanın satışının yapılmasını bekliyorduk. Öngördüğümüz gibi Büyükşehir Belediyemiz bu arsayı satışa çıkardı. Büyükşehir Belediyemizin bu arsanın parasına ihtiyacı var. 'Hayırlı olsun' derken 28 dönümlük arazinin belediyemizin elinden çıkarılmasına da üzüldüğümü belirtmek istiyorum. Ancak bu konuda satışın yapıldığı İller Bankası'ndan Büyükşehir Belediyemiz başvurduğu anda kredi alabilirken Ortahisar Belediyesi olarak bu noktada sıkıntı yaşadığımızı bir kez daha belirtmek istiyorum. Yaklaşık 3 hafta önce 50 milyon TL tutarında bir kredi talebimiz oldu, ancak dönüş olmadı. Kredi noktasında teminat mektubunu da alamıyoruz" ifadelerini kullandı.

Havalimanının doğusunda yapılması planlanan Biyolojik Arıtma Tesisi ile ilgili konuşan Zorlu, şunları kaydetti:

"Yalıncak, Pelitli ve Konaklar sahil şeridi yaşanmaz hale gelebilir"

"Bu tesis ne zaman yapılacak? Sanıyorum 9-10 sene sürecek bir yatırımdan bahsediyorsunuz, çünkü altyapımız buna hazır değil. Yağmur suyunun kanalizasyondan ayrılması gibi bir takım çalışmaların yapılması lazım. Yatırımın maliyeti de çok yüksek, umarım bütçemiz bunun için yeterlidir. Doğru teknoloji ve doğru yöntemlerle yapılmazsa, bunun sorun olacağını buradan belirtmek istiyorum. Çünkü bu tür tesislerde koku problemi oluyor. Açık havuz mu yapacaksınız? Yetersiz koku sistemleri yapılırsa bunların doğuracağı sıkıntılar önemli bir husus. Bakım ve işletme konusunda da çok yeterli değiliz, bu konuda yaşanacak zaaflar nedeniyle farklı sıkıntılar yaşanabilir. Biyolojik olması önemli ama tek başına biyolojik sözü de masum değil. Bu bir çevre sorununa dönüşebilir. Ayrıca tesisin kapalı sistem olup olmadığını da öğrenmek istiyoruz. Koku gidermeyle ilgili nasıl bir çalışma yapılacak? ÇED raporunun bilimsel gerçeklere uygun olup olmadığını da merak ediyoruz. Yarın Yalıncak, Pelitli ve Konaklar sahil şeridi yaşanmaz hale gelebilir, bu konuda da gerekli uyarıları yapmak istiyorum."

Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı TRAMAR önündeki ucuz et kuyruklarını da gündeme getiren Zorlu sözlerini, şöyle sürdürdü:

"23 yılın sonunda gelinen şu tablo, aslında ülkenin nasıl yönetildiğini gösteren açık bir görüntüdür"

"Ucuz et ve diğer malzemelerin satıldığı TRAMAR tesisi açtınız, halka bir nebze nefes aldırdığı için takdir edilecek işletmedir, insanlar uygun fiyatlarla et alabiliyor ama bunu bir başarı hikayesi gibi sunmak ne kadar doğrudur? Günde 1 kilogram et almak için vatandaşlarımız uzun kuyruklar oluşturuyor, 23 yıl sonunda gelinen tablo budur. Bu görüntüler AK Parti Belediyesi'ne yakışmayan görüntülerdir. Çünkü 23 yıldır bu ülkeyi siz yönetiyorsunuz. 23 yılın sonunda gelinen şu tablo, aslında ülkenin nasıl yönetildiğini gösteren açık bir görüntüdür. Herkesin et yiyebilmesi kuyrukta bekleyerek değil, piyasada, kasapta, pazarda ulaşılabilir fiyatlarla mümkündür."

Zorlu ayrıca, Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e kıyafeti üzerinden söylenen sözleri de şiddetle kınadığını sözlerine ekledi.

Ortahisar Belediye Başkan Yardımcısı Celal Akaç da gündemdeki konulara ilişkin görüş ve önerilerini dile getirdi. İlçede yapılan çalışmalar ve yürütülen projelerle ilgili Ortahisar Belediyesi ile fikir alışverişi yapılmamasını ve bilgi verilmemesini eleştiren Akaç, şunları söyledi:

"TOKİ'nin imal ettiği bu imalatları sonrasında nasıl değerlendireceğini öğrenmek istiyoruz"

"Kentimizde iki büyük yatırım planlanıyor; havaalanı ve raylı sistem. Ortahisar eksenli yapılan bu imalatlarla ilgili Ortahisar Belediyesi'ne ilgili kamu kurumlarından herhangi bir yazışma olup olmadığını araştırdım. Fakat hiçbir şekilde ilgili kamu kurumlarıyla fikir alışverişi yapılmamıştır. İlçeyi yönetenlere, o ilçede yapılacak imalatla ilgili hiçbir görüşün sorulmayışını bir eksiklik olarak görüyorum. TOKİ'nin Uzunkum Yaşam Alanı ile ilgili ihalesi 27 Şubat'ta yapılacak. Kentimize hayırlı olsun. Büyükşehir Belediyemiz burayı protokole dayalı mı TOKİ'ye yaptırıyor? Bu alan Büyükşehir Belediyesi'ne tahsisli iken TOKİ'nin buradaki konumu nedir? Yaklaşık 3-4 milyar TL'lik bir iş. TOKİ'nin imal ettiği bu imalatları sonrasında nasıl değerlendireceğini öğrenmek istiyoruz."

Şehir içi trafiğini rahatlatmak amacıyla yapılan Kanuni Bulvarı Projesi'nin Çukurçayır'da tıkandığını söyleyen Akaç, "Bu proje, şehri bypass ederek Erzurum yoluna bağlayan bir yol olarak tasarlanmıştı. Ancak şu anda Çukurçayır bölgesinde tıkanmış vaziyette. Oradan Erzurum yoluna bağlanmasıyla ilgili planlanmış süreç, herhangi bir şekilde gündemde değil. Bunun gündeme alınması, şehir trafiğini rahatlatacak bu alternatif ulaşım arterinin bitirilmesi konusunda Ulaştırma Bakanlığı nezdinde bir adım atılmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Değirmendere Vadisi'ndeki atık suların doğrudan denize karışmasının oluşturduğu tehlikelere de dikkati çeken Akaç, şu uyarılarda bulundu:

"Çağlayan'da inşaatı devam eden konut projemizin atıklarının nasıl bertaraf edileceği konusunda temel bir sıkıntı var"

"Değirmendere Vadisi'ne işletmelerden karışan atık sular direkt olarak denize karışıyor. Acaba buna ilişkin bir planlama yapılabilir mi? Çağlayan'da inşaatı devam eden konut projemizin atıklarının nasıl bertaraf edileceği konusunda temel bir sıkıntı var. Koca Çağlayan beldemizin atıkları dereye bırakılıyor. Buna ilişkin Büyükşehir Belediyemizin vadi içerisindeki atık suları derin deşarja ulaştırabilecek bir sistemi oluşturması gerekiyor."

Akaç ayrıca AYKOME Projesi'nin Ortahisar Belediyesi'ne açılması dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi'ne ve projede görev alanlara teşekkür etti.