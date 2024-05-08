Trabzon\'da Avrupa Film Günleri başladı

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Trabzon'da 12 Mayıs'a kadar sürecek "Avrupa Film Günleri"nin galası gerçekleştirildi.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Avrupa Birliği Bilgi Merkezleri Ağı ve Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Trabzon AB Bilgi Merkezi işbirliğinde düzenlenen etkinlik kapsamında bir sinema salonunda gerçekleştirilen galaya, çok sayıda davetli katıldı.

TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi, programda, etkinlik kapsamında 18 filmin gösterileceğini söyledi.

Etkinlikte emeği geçenleri tebrik eden Çelebi, "5 gün içinde güzel filmler seyredeceğiz. Zevkle huzurlu olmasını diliyorum." dedi.

TTSO Trabzon AB Bilgi Merkezi Koordinatörü Yakup Karbuz da etkinliğin 9 Mayıs Avrupa Günü münasebetiyle düzenlendiğini belirterek, detayları hakkında bilgilendirmede bulundu.

Konuşmaların ardından galada Slovakya'dan "Asla Asla Deme" filmi gösterildi.

Organizasyon kapsamında sinemaseverler, Bulgaristan'dan Tüm Çıplaklığı ile Jiguli Grubu, Danimarka'dan Viborg Güzeli, Estonya'dan Ufuktaki Savaş, Finlandiya'dan Eli Kulağında, Fransa'dan Sönmüş Hayaller, Hollanda ve Almanya'dan Kuaför Romy, İspanya'dan Ramona, İsveç'ten Ben Zlatan, İtalya'dan Dante, Malta ve Kanada'dan Carmen, Litvanya'dan Göz Kırpmayı Unutma, Macaristan ve Almanya'dan Zarif, Polonya'dan Köylüler, Portekiz, İspanya ve Fransa'dan Büyükbabamın İblisleri, Romanya ve Çek Cumhuriyeti'nden Mikado, Slovakya'dan Asla Asla Deme, Slovenya, İtalya ve Hırvatistan'dan Suçsuz Adam, Yunanistan'dan Domatesler Wagner'le Tanışınca adlı filmleri ücretsiz izleyebilecek.