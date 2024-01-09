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Trabzon'da Geziye Çıkan Arkadaş Grubunun İçinde Bulunduğu Otomobil Kaza Yaptı: 2 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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Trabzon'da Geziye Çıkan Arkadaş Grubunun İçinde Bulunduğu Otomobil Kaza Yaptı: 2 Ölü, 2 Yaralı

Trabzon'un Sürmene ilçesinde geziye çıkan arkadaş grubunun içinde bulunduğu otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyere çarptı. Kazada, Serhat Yılmaz ve Emirhan Bodur hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapanırken, hurda haline gelen araç çekiciyle kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

09.01.2024 - 14:24,
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TRABZON'un Sürmene ilçesinde geziye çıkan arkadaş grubunun içinde bulunduğu otomobil, bariyere çarptı. Kazada, parçalara ayrılan otomobildeki Serhat Yılmaz (30) ve Emirhan Bodur (28) hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarından ilçeden geçen Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana geldi. Trabzon'dan Rize yönüne giden Altan Ekdin idaresindeki 55 AAB 040 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp, bariyere çarptı. Kazada, parçalanan otomobilin tavanı ve motor kaputu, yola savruldu. Otomobildeki Serhat Yılmaz ve Emirhan Bodur, hayatını kaybetti, sürücü ve Durmuş Karaköse yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, ambulansla kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.Kaza nedeniyle yolda araç kuyruğu oluştu. Hurda yığınına dönen aracın, çekiciyle yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı yeniden sağlandı.4 kişilik arkadaş grubunun, Karadeniz gezisi kapsamında Samsun'dan yola çıkıp, Artvin'e gezmeye gittikleri öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

Trabzon\'da Geziye Çıkan Arkadaş Grubunun İçinde Bulunduğu Otomobil Kaza Yaptı: 2 Ölü, 2 Yaralı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Trabzon'da Geziye Çıkan Arkadaş Grubunun İçinde Bulunduğu Otomobil Kaza Yaptı: 2 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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