Trabzon'da Güney Çevre Yolu Projesi Devam Ediyor - Son Dakika
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Trabzon'da Güney Çevre Yolu Projesi Devam Ediyor

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Trabzon'un şehir içi ve transit trafiğini rahatlatacak olan 43,8 kilometre uzunluğundaki Güney Çevre Yolu'nda çalışmalar hızla devam ediyor. Projenin tamamlanmasıyla araçların egzoz emisyonu azaltılacak ve şehir içi trafiğe önemli katkı sağlanacak.

28.12.2024 11:51  Güncelleme: 12:05
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43,8 kilometre uzunluğu ile Trabzon trafiğini rahatlatacak

Trabzon'un şehir içi ve transit trafiğini düzenlemek amacıyla projelendirilen Güney Çevre Yolu'nda çalışmalar sürüyor

Güney Çevre Yolu 32 metre genişliğinde, 3 gidiş 3 geliş şeritli, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında inşa edilecek

TRABZON - Trabzon'un şehir içi ve transit trafiğini düzenlemek amacıyla projelendirilen ve 1 Mayıs 2023 tarihinde temeli atılan Güney Çevre Yolu'nda çalışmalar sürüyor. Toplam 43,8 kilometre uzunluğu ile ulusal ve uluslararası trafiği rahatlatacak olan Güney Çevre Yolu, 32 metre genişliğinde, 3 gidiş 3 geliş şeritli, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında inşa edilecek.

Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki Mersin mahallesinde 1 Mayıs 2023 tarihinde temeli atılan Güney Çevre Yolu'nda çalışmalar sürüyor. Kentin mega projelerinden biri olan ve toplam 43,8 kilometre uzunluğu ile özellikle Karadeniz Sahil Yolu'ndaki transit trafiğini düzenlemek amacıyla projelendirilen Güney Çevre Yolu üç kısım halinde hayata geçirilecek. 32 metre genişliğinde, 3 gidiş 3 geliş şeritli, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında inşa edilecek olan Güney Çevre Yolu Akçaabat ilçesinin Mersin mahallesinden başlayarak, Ortahisar ve Yomra ilçelerinde şehrin güneyinden devam ederek Arsin İlçesinden tekrar Karadeniz Sahil Yolu'na bağlanacak. Hem kent içi hem de kent geçişinde ulusal ve uluslararası trafiğin rahatlayacağı projede yapımı devam eden 16,5 kilometre uzunluğundaki 1. kesim Mersin'den ayrılıp, mevcut sahil yolunun güneyinden geçerek Sera Gölü Kavşağı'nda son bulacak. Akçaabat ilçesinde kamulaştırma çalışmalarının tamamlandığı proje ile Karadeniz Sahil Yolu'nun Akçaabat-Arsin arasında kalan kesiminde şehir içi ve Sarp Sınır Kapısı'na giden ağır transit trafik birbirinden ayrılacak.

Başkan Ekim: "Şehrin önemli bir ihtiyacıydı"

Proje ile araçların egzoz emisyonunu da azaltarak şehir geçişindeki hava kirliliğinin de önüne geçilecek. Yapımı süren Güney Çevre Yolu ile ilgili bilgiler veren Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, 10 noktada tünel aylarının açıldığını belirterek, "Güney Çevre Yolu projesi hızlı bir şekilde devam ediyor. 10 noktada özellikle tünel aynalarında imalat devam ediyor. Yakın zamanda da Sera Vadisi üzerindeki kavşakta yıkımlara başlandı. Buradaki özellikle Mersin tarafından Sera Gölü kısmına kadar olan kesimde girilmeyen vadi anlamında iki vadi kaldı. Geri kalan hemen hemen bütün vadilere girilip aynalar açıldı ve oralarda imalatlarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Şehre alternatifi özellikle transit geçişin yükünü taşıyacağımız güney çevre yolumuz hızlı bir şekilde inşaatı tamamlanacak ve şehrimizin özellikle yaz trafiği veya transit trafiği oraya aktarılmış olacak. Ayrıca bu yol aynı zamanda şehir içi trafiğine de hizmet etmiş olacak. Çünkü özellikle Düzköy yolu üzerinden gelen trafik yükünün bir şekilde doğu batı yönüne akmasına da vesile olmuş olacak. Şehrin önemli bir ihtiyacıydı. O da inşallah hızlı bir şekilde nihayetlenip şehrin ulaşımına katkı sağlayacak" dedi.

"Sera Gölü'nün olduğu vadide de yıkım çalışmalarımız başladı"

İstimlak çalışmaları buralarda bitti. Mersin, Akçakale, Darıca, Salacık, Kavaklı mahallerimizde aktif olarak çalışmalar devam ediyor. Sera Gölü'nün olduğu vadide de yıkım çalışmalarımız başladı. Buraları da kamulaştırmalar yapıldı. Hızlı kamulaştırma süreçleri olduğu için müteahhit hızlı bir şekilde devam ediyor. Zaten güney çevre yolunun başlangıcının Mersin olduğu için çalışmaların ne aşamada olduğu o kısımdan görülebiliyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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