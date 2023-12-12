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Havada tek damla yağmur yoktu ama kenti sel götürdü - Son Dakika
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Havada tek damla yağmur yoktu ama kenti sel götürdü

Trabzon'da içme suyu isale hattındaki borunun patlaması üzerine yer altından çıkan tazyikli su, havaya fışkırdı. Yükselen su nedeniyle çevre mahallelerde su baskınları oluştu.

12.12.2023 - 14:22,  Güncelleme: 14:47
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Trabzon'da içme suyu isale hattında boru patladı; yollar göle döndü, bazı iş yerlerini su bastı. Su akışını kesen ekipler, bölgede onarım çalışması başlattı.

TAZYİKLİ SU HAVAYA FIŞKIRDI

Kaymaklı Mahallesi'ndeki içme suyu isale hattında, saat 13.30 sıralarında boru patladı. Yer altından çıkan tazyikli su, havaya fışkırdı. Yükselen su nedeniyle çevre mahallelerde su baskınları oluştu.

YOLLAR ADETA GÖLE DÖNDÜ

Birçok iş yerini su bastı, yollar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı. Bir çay ocağına ait masa ve tabureler ile esnafa ait park dubalar suda sürüklendi. Bölgedeki su akışını kesen ekipler, temizlik ve arıza onarım çalışması başlattı.

İşte kentten kareler;

Su borusunun patladığı kentte iş yerlerini su bastı, yollar göle döndü
Su borusunun patladığı kentte iş yerlerini su bastı, yollar göle döndü
Su borusunun patladığı kentte iş yerlerini su bastı, yollar göle döndü
Su borusunun patladığı kentte iş yerlerini su bastı, yollar göle döndü
Havada tek damla yağmur yoktu ama kenti sel götürdü
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Havada tek damla yağmur yoktu ama kenti sel götürdü - Son Dakika
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