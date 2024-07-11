Trabzon Üniversitesi'nde 15 Temmuz konferansı düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Trabzon Üniversitesi'nde 15 Temmuz konferansı düzenlendi

Trabzon Üniversitesince 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla "Gazi Meclis'te O Gece" konulu konferans gerçekleştirildi.

11.07.2024 18:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon Üniversitesince 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla "Gazi Meclis'te O Gece" konulu konferans gerçekleştirildi.

Mahmut Goloğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğretim görevlisi Lachin Guliyev Kur'an-ı Kerim okudu. Daha sonra İletişim Başkanlığınca hazırlanan 15 Temmuz ve Milli Birlik Günü konulu video izlendi.

Açılış konuşması yapan Vali Aziz Yıldırım, 2016'daki hain darbe girişimine karşı gösterilen kararlılık ve dik duruşun bugün de devam ettiğini belirterek, o gece yaşananların ve halkın gösterdiği direnişin gelecek nesillere de aktarılması gerektiğini söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 15 Temmuz'un Türk tarihinde çok nadir görülen büyük bir ihanet olduğunu vurgulayarak, "Bu gece, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türklerin geleceğine dair yeni bir milat ve önemli bir tarihtir." dedi.

Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı çağrıya kulak veren milletin, ellerinde bayrakları, dillerinde dualarıyla sokak ve meydanları doldurarak bedenlerini siper edip kalkışmayı önlediğini kaydetti.

"O duyguyu diri tutmak adına bu etkinlikler yapılıyor"

Konferansa konuşmacı olarak katılan Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, o tarihte AK Parti Adana Milletvekili olduğunu belirterek, parlamentoda yaşadıklarını anlatan "Gazi Meclis'te O Gece" adlı kitap yazdığını ifade etti.

O geceki duyguyu diri tutmak gerektiğini vurgulayan Ünüvar, "Bizi yaşatan o duygudur. Bu sebeple o duyguyu diri tutmak adına bu etkinlikler yapılıyor. Bir daha öyle bir günü yaşamamayı Allah'tan temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ünüvar, 15 Temmuz'un Cumhuriyet tarihinin en önemli 10 olayından biri olduğuna işaret ederek, "Ama önemi darbenin varlığı değil, darbeye olan direnişin varlığı. Çünkü her yerde oluyor darbeler ama darbeye direnişe çok fazla rastlanmıyor. 15 Temmuz 2016'da darbeye karşı milletin ayaklanması aslında bütün dünyada çok ses getiren bir hadise oldu." diye konuştu.

Prof. Dr. Ünüvar, 27 Nisan e-muhtırasını 15 Temmuz darbe girişimiyle çok benzettiğini kaydederek, "Esasında o hadise 27 Nisan e-muhtırasına karşı hükümetin bir duruşu, milletin iradesiyle seçilmiş kişilerin 'Milletin iradesi üzerinde bir güç tanımıyorum.' ifadesiydi. 15 Temmuz da milletin seçtiği kişilerle milletin bizzat kendisinin darbeye karşı direnişiydi. O yüzden 2007 ve 2016'daki hadise birbirine son derece benziyor. Milletin seçtikleriyle milletin beraberce direnmesi son derece önemli." dedi.

Katılımcılara TBMM'de 16 Temmuz sabahına kadar yaşananları anlatan Ünüvar, kitabında, dönemin milletvekilleriyle röportajlar, milletvekillerinin darbe girişimini nasıl, nerede, ne zaman öğrendikleri, Meclis'e nasıl geldikleri, Meclis'te o gece yaşananları anlattığını söyledi.

Konferans sonunda Vali Yıldırım ve Rektör Aşıkkutlu, Prof. Dr. Ünüvar'a çeşitli hediyeler takdim etti.

Kaynak: AA

Konferans, Demokrasi, 15 Temmuz, Trabzon, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon Üniversitesi'nde 15 Temmuz konferansı düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:30 Kılıçdaroğlu’ndan Tanju Özcan’a zehir zemberek sözler: Ölürsem cenazeme gelme Kılıçdaroğlu'ndan Tanju Özcan'a zehir zemberek sözler: Ölürsem cenazeme gelme
17:07 Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın video mesajının yarıda kesilmesine tepki Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video mesajının yarıda kesilmesine tepki
16:20 ABD enflasyonu sonrası altın tarihi zirveyi gördü ABD enflasyonu sonrası altın tarihi zirveyi gördü
14:40 Merkez Bankası rezervleri rekor seviyede İşte kasadaki para Merkez Bankası rezervleri rekor seviyede! İşte kasadaki para
13:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail durmazsa, bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalacak Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail durmazsa, bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalacak
17:54 TFF Başkan Adayı İbrahim Hacıosmanoğlu: Kesinlikle adaylıktan çekilmeyeceğim TFF Başkan Adayı İbrahim Hacıosmanoğlu: Kesinlikle adaylıktan çekilmeyeceğim
15:52 Servet Yardımcı, TFF Başkan adaylığından çekildi Servet Yardımcı, TFF Başkan adaylığından çekildi
15:19 Balkonda uyuyan genç kız, duyduğu ses üzerine fenalaşarak hayatını kaybetti Balkonda uyuyan genç kız, duyduğu ses üzerine fenalaşarak hayatını kaybetti
15:12 Antalya’da yanlış anlaşılma kavgası Parktaki adamı döve döve katletti Antalya'da yanlış anlaşılma kavgası! Parktaki adamı döve döve katletti
15:01 Şarkıcı Adele, penaltı atışı öncesi heyecanlı kalabalığa “Susun“ diye bağırdı Şarkıcı Adele, penaltı atışı öncesi heyecanlı kalabalığa "Susun!" diye bağırdı
14:52 Fenomen operasyonunda yeni gelişme Neslim Güngen’in para kasası Gökhan Göz çıktı Fenomen operasyonunda yeni gelişme! Neslim Güngen'in para kasası Gökhan Göz çıktı
14:39 Dünyanın en uzun ömürlü köyü Türkiye’de 157 yıllık yaşamın sırrını paylaştılar Dünyanın en uzun ömürlü köyü Türkiye'de! 157 yıllık yaşamın sırrını paylaştılar
14:30 Trendyol Süper Lig’de derbi haftaları belli oldu Trendyol Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2024 19:10:14. #1.11#
SON DAKİKA: Trabzon Üniversitesi'nde 15 Temmuz konferansı düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement