Trabzon ve çevre illerde Cumhuriyet'in 103. yılı kutlanıyor

Trabzon, Artvin, Giresun, Bayburt, Ordu, Gümüşhane ve Rize'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 103. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Trabzon'daki etkinlikler, Vali Tahir Şahin'in makamında tebrikleri kabul etmesiyle başladı.

15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'nda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu.

Vali Şahin, burada yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde milletin eşsiz cesareti ve fedakarlığıyla kazanılan İstiklal Harbi'nin, askeri bir zaferden öte milletin hür yaşama kararlılığını, birlik ve beraberlik ruhunu bütün dünyaya ilan ettiğini söyledi.

Cumhuriyet'in ilanının yüksek iradenin devlet hayatındaki en önemli tezahürlerinden biri olduğunu vurgulayan Şahin, 103. yıl dönümünü gurur ve heyecanla idrak ettiklerini kaydetti.

Büyükşehir Belediyesi bando takımının konser verdiği törende, öğrenciler şiir okudu, halk oyunları ve spor gösterileri sunuldu.

Öğretmenlerden oluşan Trabzon Maarif Halk Dansları Topluluğu da zeybek gösterisi sundu. Öğrenci ve askerlerden oluşan grup ise 103 metre uzunluğundaki Türk bayrağı ile geçit töreninde yer aldı.

Törene, AK Parti Trabzon Milletvekili Yılmaz Büyükaydın, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Yavuz Aydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, TSK İnsani Yardım Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Sertuğ Telli de katıldı.

Artvin

Artvin'de, Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen törende Vali Turan Ergün, Garnizon Komutanı Piyade Albay Enver Örtel ve Belediye Başkanı Bilgehan Erdem katılımcıların bayramını kutladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu.

Törende konuşan Vali Ergün, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Cumhuriyet'in, Türk milletinin yüksek iradesi, eşsiz mücadelesi ve büyük fedakarlıklarıyla kazanılan zaferin eseri olduğunu belirten Ergün, şöyle konuştu:

"Bugün büyük yokluklar ve imkansızlıklar içinde vatanın her karış toprağı uğruna verilen eşsiz mücadelenin ve şehitlerimizin kanıyla yazılan Kurtuluş Savaşı destanının en büyük kazanımı olan Cumhuriyetimizin ilan edildiği gündür. Bugün maziden aldığı kudretle geleceğini inşa eden, varlığını adalet, inanç ve hürriyet esasları üzerine kuran büyük bir milletin yeniden doğuşunun Cumhuriyet'le taçlandığı gündür."

Törende öğrenciler şiirlerini okudu, halk oyunları ekipleri gösterilerini sahneledi.

Kutlamalar geçit töreniyle sona erdi.

Giresun

Giresun'da, 19 Eylül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen törende Vali Mustafa Koç, katılımcıların bayramını kutladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Vali Koç, konuşmasında, 29 Ekim 1923'ün milletin bağımsızlık iradesini devletin temeline yerleştirdiği ve kendi geleceği hakkında söz sahibi olduğunu bütün dünyaya ilan ettiği tarihi bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Tören, öğrencilerin gösterilerini sunmasının ardından sona erdi.

Bayburt

Bayburt'ta, Vali Mustafa Eldivan'ın makamında tebrikleri kabulüyle başlayan kutlamalar, Cumhuriyet Caddesi'nde devam etti.

Vali Eldivan, Belediye Başkanı Mete Memiş ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Burak Yılmaz halkı selamlayıp bayramlarını kutladı.

Törende konuşan Eldivan, Cumhuriyet'in 103. yılını kutlamanın gurur ve mutluluğu içinde olduklarını dile getirerek, "Bugün kendi gök kubbemizin altında devletimizin bekasını, milletimizin sarsılmaz iradesini ve bağımsızlık ülküsünü tarihe nakşeden ecdadımızın manevi huzurunda saygı ve minnetle eğiliyor, onların aziz hatırasını hürmetle yad ediyorum." dedi.

Törende, halk oyunları ekipleri gösterilerini sundu, öğrenciler şiirlerini okudu.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Komando ekiplerinin de gösteri yaptığı kutlamalar, geçit töreniyle tamamlandı.

Ordu

Ordu'da Ordu Lisesi önündeki tören alanında gerçekleştirilen törende Vali Muammer Erol, vatandaşları selamlayıp bayramlarını kutladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Vali Erol, Cumhuriyet'in, milletin çağdaş dünyada, hak ettiği yeri alma kararlılığının göstergesi olduğunu söyledi.

Vali Erol, Cumhuriyet'in birlik ve beraberlik içinde hareket edildiğinde imkansız denilenleri başarmanın kanıtı olduğunu ifade ederek, "Ne mutlu ki 103 yıl önce Büyük Önder Atatürk'ün önümüze koyduğu, 'muasır medeniyetler seviyesine ulaşma' hedefinde büyük mesafeler aldık. Cumhuriyetimizin kuruluş ideali olan hedeflere, bugün, her zamankinden daha yakınız ve artık hedefimiz ülkemizi çağdaş dünyanın da ilerisine taşımaktır." diye konuştu.

Törende, halk oyunları ekipleri gösterilerini sundu, öğrenciler şiirlerini okudu.

Kutlamalar geçit töreniyle sona erdi.

Gümüşhane

Gümüşhane'de, Aydın Doğan Spor Salonu'nda gerçekleştirilen törende Vali Cevdet Atay, katılımcıların bayramını kutladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Vali Atay, Cumhuriyet'in 103. yılını kutlamanın gurur ve heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Cumhuriyetin milletin bağımsızlık ve özgürlük iradesinin en güçlü ifadesi olduğunu vurgulayan Atay, "Milletimiz, büyük bir yokluk ve imkansızlık içerisinde tarihi bir mücadele verdi. Genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle milletimiz tek yürek olarak vatanına ve bağımsızlığına sahip çıktı. Büyük fedakarlıklarla bu toprakları yeniden özgürlüğüne kavuşturdu." diye konuştu.

Öğrencilerin şiirlerini okuduğu programda halk oyunları ekipleri de gösterilerini sundu.

Çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verildiği program, geçit töreniyle sona erdi.

Rize

Rize'de, valilik tören alanında gerçekleştirilen kutlama programında saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Vali İhsan Selim Baydaş, yaptığı konuşmada, 29 Ekim 1923'ün milletin bağımsızlık mücadelesini Cumhuriyet ile taçlandırdığını söyledi.

29 Ekim 1923'ün milletin kendi geleceği üzerinde söz sahibi olduğunu bütün dünyaya ilan ettiği tarihi bir dönüm noktası olduğunu dile getiren Vali Baydaş, "Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları öncülüğünde milletimizin fedakarlığı ve kararlılığıyla kurulan Cumhuriyetimiz, bugün bizlere emanet edilen en kıymetli değerlerimizden bir tanesidir." dedi.

Baydaş ve Belediye Başkanı Rahmi Metin'in vatandaşların bayramını kutladığı törende çeşitli gösteriler sunuldu, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Törende ayrıca İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki narkotik köpeği 'Poz' da gösteri yaptı.

Programa, Cumhuriyet Başsavcısı Recep Sevgili, İl Jandarma Komutanı Adnan Çelebi, İl Emniyet Müdürü İsmail Karasakal, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.